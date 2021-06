Informateur Hamer zet Rutte en Kaag aan het werk, anderen kunnen later aansluiten

Hamer heeft niet al haar opdrachten kunnen voltooien. Het maken van een plan om Nederland uit de coronacrisis te halen is gelukt, en kan rekenen op breed draagvlak. Ook doet ze voorstellen voor herstel van de democratische bestuurscultuur, die onder meer door het toeslagenschandaal ernstige averij opliep. De Tweede Kamer zal naar verwachting woensdag over haar eindverslag debatteren met de betrokken partijleiders.

De vraag wie met wie wil regeren heeft Hamer nog niet kunnen beantwoorden. Iedere poging daartoe strandde op blokkades van mogelijke coalitiepartners. Om de boel vlot te trekken wil Hamer nu dat VVD-leider Rutte en D66-leider Sigrid Kaag samen plannen op papier gaan zetten. Hamer schrijft in haar eindverslag dat geen van de zes partijen (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) hiertegen is, toen zij deze suggestie afgelopen vrijdag en maandag met hen besprak.

VVD en D66 zijn de partijen die in elke combinatie nodig zijn om een meerderheidscoalitie te bereiken. Ze krijgen hiervoor ongeveer drie weken de tijd. Hamer wil ook dit proces begeleiden als informateur. De Tweede Kamer moet haar dan woensdag wel herbenoemen.

Andere partijen kunnen zich dan op basis van het stuk van Rutte en Kaag bij hen aansluiten. Hamer schrijft dat ‘half augustus coalitieonderhandelingen met deze partijen kunnen worden gevoerd’. Het uitgangspunt blijft een meerderheidskabinet, met minstens 76 zetels.

Nog geen zicht op een coalitie

Hamer begon op 12 mei aan haar opdracht. Ze moest ook de problemen inventariseren die niet kunnen wachten op een nieuw kabinet. Haar eerste deadline op 6 juni haalde ze niet. Inmiddels zijn er meer dan vijf weken voorbij en is er nog geen zicht op een coalitie.

Kaag ziet de opdracht van Hamer als een ‘tussenstap op weg naar een meerderheidscoalitie’, schrijft ze in een verklaring die maandagavond op de D66-site is gepubliceerd. De D66-leider is nog steeds voorstander van een ‘brede coalitie vanuit het midden’. Kaag is bereid daarvoor te praten met de andere zes partijen, ook met de ChristenUnie, waar D66 aanvankelijk weinig zin in had.

De VVD heeft voorkeur voor een doorstart van de huidige coalitie, met het CDA en de ChristenUnie.