Informateur Hamer: Een VVD-informateur moet nu een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA onderzoeken

De afgelopen formatieperiode heeft “een wissel getrokken op de verhoudingen” tussen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie, zegt informateur Mariëtte Hamer in haar eindverslag. Deze partijen hebben er eerder juist “voor gezorgd dat compromissen konden worden gesloten om oplossingen te realiseren”. Vooral de afgelopen week heeft de verhoudingen onder druk gezet, meent Hamer. Volgens haar is het wenselijk dat er snel “nieuwe werkbare relaties” komen. Hierbij ligt het initiatief wat haar betreft bij de VVD als grootste partij.

Hamer concludeert in haar eindverslag verder niet veel nieuws. De formatie is onder haar leiding niet toegekomen aan echte onderhandelingen, vanwege onderlinge politieke blokkades. De SER-voorzitter betreurt dit sterk, schrijft ze, temeer omdat haar voorganger Herman Tjeenk Willink er al op had aangedrongen om de formatie te beginnen met gesprekken over de inhoud. Toch strooide de wie-met-wievraag zand in de machine.

Hamer begon al niet onder goed gesternte. Voor haar komst had formatieveteraan en minister van staat Tjeenk Willink een inventarisatie gemaakt. Er moest nagedacht worden over de grote problemen van Nederland en herstel van de rechtsorde en een nieuwe bestuurscultuur. Dat laatste schrijnde des te meer na het drama rond het ‘Omtzigt functie elders’, wat op het briefje van de allereerste informateurs (senator Annemarie Jorritsma en minister Kajsa Ollongren) stond.

Een meerderheidskabinet is alleen maar verder uit zicht geraakt

Bij het eindverslag zit ook een inventarisatie van alle mogelijke meerderheids- én minderheidskabinetten. Bijna zes maanden na de verkiezingen is een meerderheidskabinet alleen maar verder uit zicht geraakt. VVD en CDA gooiden deze week definitief de deur dicht voor een coalitie met D66, PvdA en GroenLinks. Die laatste twee partijen weigeren elkaar nog altijd los te laten. D66 wil op zijn beurt niet met de ChristenUnie een nieuwe coalitie vormen, vanwege de kloof met die partij over onder meer medisch-ethische kwesties.

Omdat niemand wil bewegen, lijkt een minderheidscoalitie de enige overgebleven optie. De andere mogelijkheid, een meerderheid over rechts, werd eerder al door VVD en CDA uitgesloten. Die willen allebei niet samenwerken met de PVV en FVD.

Zowel VVD-leider Rutte als D66-leider Kaag heeft tegen Hamer gezegd bereid te zijn te praten over een minderheidskabinet met CDA. Dat kan rekenen op in ieder geval 72 zetels.

Johan Remkes neemt waarschijnlijk het stokje over van Hamer. De Tweede Kamer stemt dinsdag over zijn voordracht als informateur. Dan is er ook een debat over de bevindingen van Hamer.

Remkes heeft een lange staat van dienst in de politiek

De 70-jarige VVD’er is de laatste jaren vaak benaderd voor klussen die politiek gevoelig liggen en van belang zijn voor het bestuur in de komende jaren. Remkes heeft een lange staat van dienst in de politiek. Aanvankelijk als gemeenteraadslid en Statenlid in respectievelijk de gemeente en provincie Groningen, en sinds begin jaren negentig ook in Den Haag als Kamerlid, staatssecretaris, minister en vicepremier. Hij werd recent naar voren geschoven om te helpen bestuurlijke crises in Limburg en Den Haag op te lossen.

In 2017 kreeg Remkes de opdracht om de staatscommissie-parlementair stelsel te leiden. Die commissie dacht na over de manier waarop de parlementaire democratie in Nederland is ingericht. Een van de voorstellen van die commissie was de invoering van een gekozen formateur. Die aanbeveling werd niet overgenomen. Andere suggesties redden het wel. Zo wordt het mogelijk om bij de verkiezingen op een hele lijst te stemmen, in plaats van een individuele kandidaat alleen.

De hoofdpunten uit de notitie van D66 en VVD Het document waar VVD en D66 deze zomer aan hebben gewerkt, dat door Sigrid Kaag is omgeschreven als ‘een aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord’, is donderdag door informateur Mariëtte Hamer openbaar gemaakt. Enkele hoofdpunten uit de notitie, getiteld Onze belofte voor Nederland. • Het regenboogakkoord over rechten voor de lhbti-gemeenschap wordt ‘met urgentie’ uitgevoerd • De klimaatdoelen voor 2030 worden verhoogd, het nieuwe kabinet komt met nieuwe klimaatmaatregelen en Nederland gaat voldoen aan de Green Deal van de Europese Unie. • Het kabinet voert ‘groene industriepolitiek’, zodat het bedrijfsleven ook kan verdienen aan de energietransitie. D66 en VVD noemen ‘opschalen van waterstof’, extra windmolens op zee en meer zonnepanelen op daken. • Werken moet financieel aantrekkelijker worden, onder meer door ‘een andere aanpak van de kinderopvang’. De kosten moeten ‘bijna geheel vergoed’ worden voor burgers. • De leerplicht wordt verlaagd naar 4 jaar en er moeten meer brede brugklassen komen, om de overgang van de basis- naar de middelbare school te verbeteren. • In het document staat dat de vrijheid van onderwijs een groot goed is en ‘niet mag worden misbruikt om onze individuele vrijheden en democratische waarden te ondermijnen’. Hoewel het er niet staat, lijkt dit erop dat VVD en D66 artikel 23 van de Grondwet willen aanpassen. • VVD en D66 hebben ‘de sterke ambitie om toeslagen af te schaffen’. Werken moet meer gaan lonen, het minimumloon gaat wat de partijen betreft omhoog. Er staat niet in met hoeveel procent. • Bij de bouw van nieuwe woningen wordt prioriteit gegeven aan starterswoningen, ouderenwoningen en huizen voor de middenhuur. De woningmarkt heeft meer regie vanuit het rijk nodig. • In de zorg komt ruimte voor ‘gerichte extra salarisverhogingen’. Er staat ook: ‘de zorg is geen markt’. • Het geschonden vertrouwen in de overheid moet worden hersteld. Burgers moeten beter geholpen worden door professionals die mogen afwijken van de regels als dat nodig is. • De informatievoorziening van het kabinet aan het parlement wordt met voorrang verbeterd. • Er komt een medisch-ethische agenda voor modernisering van de embryowet en de abortuswet. Deze passage was voor de ChristenUnie reden om te zeggen dat ze dit document niet beschouwen als een handreiking voor onderhandelingen over een regeerakkoord.

