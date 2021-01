In VVD-angehaucht Uithoorn slaat de twijfel toe: ‘Misschien is het tijd voor vers bloed’

De reclamemannen Martin van Wiltenburg (51) en Erik van Egdom (59) denken er hetzelfde over. Je kunt premier Rutte niet als hoofdschuldige aanwijzen voor de toeslagenaffaire. En toch twijfelt Van Egdom of zijn stem in maart bij de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw naar de VVD gaat. “Rutte is een paar zaken, zoals het Groningse gas, heelhuids doorgekomen. Dit keer niet.”

Van Wiltenburg en Van Egdom zitten aan de thee in hun niet zo alledaagse kantoor: een bunker uit begin vorige eeuw. Het zogeheten Fort aan de Drecht, dat deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Ze hebben uitzicht op de rand van Uithoorn. Vier jaar geleden kleurde de gemeente Uithoorn VVD-blauw, ruim 31 procent van de bewoners koos voor de liberalen. Onder wie ook deze twee.

Te lang van zich afgeschoven

Aan de toeslagenaffaire heeft volgens hen niet alleen Rutte schuld. “Allerlei mensen zijn hierbij betrokken geweest, niet alleen de VVD, maar ook de Belastingdienst”, meent Van Wiltenburg. Van Egdom: “Ook de Tweede Kamer heeft zitten snurken.”

Wel had de premier zich eerder over de affaire moeten ontfermen, vindt Van Egdom. Chefsache. “Rutte had harder op tafel moeten slaan. Zo van: ‘Jongens, dit kan niet. Laten we er wat aan doen.’ Hij heeft het te lang van zich afgeschoven.”

Achter de dikke muren van de bunker voelt de buitenwereld ver weg. Dat geldt voor Van Wiltenburg en Van Egdom ook voor de toeslagenaffaire. Ze hebben het niet van dichtbij meegemaakt. Dan hadden ze wellicht harder geoordeeld over Rutte, die ruim tien jaar premier is. De tijd waarin de toeslagenaffaire zich afspeelde. Van Wiltenburg: “Als dit ging om je buurman of buurvrouw, was je bozer geweest.”

Tijd voor vers bloed

Hij kiest in maart opnieuw voor de VVD. “Ik ben van het leven en laten leven. Heel liberaal. Daar past de VVD het beste bij.” Van Egdom koos in 2017 uit strategisch oogpunt voor de VVD. Zijn stem gaat niet automatisch naar de VVD. D66 is ook een optie. “De toeslagenaffaire speelt mee, maar is niet mijn zwaarstwegende argument. Ik kijk meer naar standpunten, zoals onderwijs. En nu het kabinet is afgetreden en met tien jaar Rutte als premier is het weleens tijd voor vers bloed. Met een nieuwe coalitie, gezichten en ideeën.”

