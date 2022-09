Wereldwijd zijn ruim 27 miljoen mensen hun land ontvlucht, 72 procent van hen wordt opgevangen in een buurland. In Nederland deden van januari tot en met juli 2022 ruim 16.000 mensen een eerste asielaanvraag. In de kakofonie van meningen en beeldvorming zet Trouw alle feiten en cijfers over de asielprocedure in Nederland op een rij. Want: als je eenmaal in Ter Apel bent, wat gebeurt er dan?

