In nieuwe Afrikavisie zet Nederland ‘traditionele bril’ af. Tenminste, dat is het plan

Het klinkt als een nobel voornemen van de Nederlandse overheid: Afrikaanse landen voortaan behandelen als gelijkwaardige partners. Maar aan het einde van de spiksplinternieuwe Afrikastrategie van Nederland staat al meteen een ontnuchterende mededeling: ‘Een gemiddelde EU-inwoner is vandaag acht keer zo welvarend als een gemiddelde inwoner van het Afrikaans continent en dit zal naar verwachting het komende decennium nauwelijks veranderen’.

In die zin is de gewenste gelijkwaardigheid vooralsnog een utopie, althans, economisch gezien. De Afrikastrategie voor de komende tien jaar – woensdag gepresenteerd door de ministers Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) en Liesje Schreinemacher (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) – straalt niettemin de serieuze intentie uit om de Nederlandse relatie met Afrikaanse landen door een geheel andere bril te bekijken dan tot nu toe gangbaar is geweest.

‘De samenwerking met Afrika zal, meer dan in het verleden het geval was, vorm krijgen op voet van gelijkwaardigheid’, zo staat er. ‘Gelijkwaardigheid vraagt om begrip van elkaars positie, stelt de relatie centraal en zoekt naar samenwerking op basis van wederzijdse belangen.’ Het is de allereerste continent-brede Afrikastrategie die uit de Haagse koker rolt.

Ontwikkelingssamenwerking moest ook Nederlands bedrijfsleven iets opleveren

Lange tijd bezag Nederland de armste landen van de wereld met een paternalistische hulpblik. Gaandeweg werd het begrip ‘ontwikkelingshulp’ vervangen door ‘ontwikkelingssamenwerking’. Het kabinet-Rutte II (2012-2017) introduceerde een minister voor ‘buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking’. De gedachte daarachter was, grof gezegd: allemaal leuk en aardig, die ondersteuning van arme landen, maar die relatie moet ook iets opleveren voor Nederland en zijn bedrijfsleven.

De nieuwe Afrikastrategie zet een volgende stap. Dat gebeurt mede vanwege geopolitieke ontwikkelingen van de laatste decennia, zeker de laatste jaren. Vanuit Afrikaanse landen bezien is Europa op alle vlakken een krimpend continent. China is veel belangrijker geworden als handelspartner en als investeerder in infrastructuur. Verder laat Afrika het Westen redelijk aan zijn lot over in de geopolitieke strijd rond Oekraïne. Ruim vijftien Afrikaanse landen onthielden zich vorig jaar van stemming bij de VN-veroordeling van de Russische invasie.

‘Europa kijkt met zorg naar het buurcontinent, vanwege de structurele welvaartsverschillen, de instabiliteit aan de buitengrenzen en irreguliere migratie’, zo verwoordt de Afrikastrategie de vertrouwde westerse visie. ‘Omgekeerd kijkt Afrika met gemengde gevoelens naar Europa: als continent van brede samenwerking en kansen, maar ook als continent met een koloniaal verleden dat soms meet met twee maten.’

Dat het kabinet met een nieuwe Afrikavisie zou komen, stond al aangekondigd in het coalitieakkoord van Rutte IV. Vorig jaar juli riep de Adviesraad Internationale Vraagstukken de regering al op om daarbij de ‘traditionele bril’ af te zetten en meer te luisteren naar wat de Afrikaanse landen zelf eigenlijk willen.

Die oproep lijkt het kabinet ter harte te nemen. Zo heeft het ministerie van buitenlandse zaken zich verdiept in de langjarige ontwikkelingsagenda die de Afrikaanse Unie voor zichzelf heeft neergelegd, onder de titel Agenda 2063: The Africa We Want.

‘We passen onze samenwerking aan de lokale situatie aan’

‘Afrikaanse landen beschouwen onze eisen ter bescherming van milieu, mens, consument en (lange termijn) economische ontwikkeling veelal als het eenzijdig opleggen van handelsregels, en daarmee marktbescherming’, zo erkennen de opstellers van de strategie. Maar hoe Nederlandse ontwikkelingswerkers en bedrijven dat beeld kunnen laten kantelen, dat belooft een worsteling te worden.

‘We passen onze samenwerking met maatschappelijke organisaties aan de lokale situatie aan’, stelt de Afrika-strategie. ‘We zijn ons ervan bewust dat waarden die voor Nederland belangrijk zijn, kunnen leiden tot frictie met Afrikaanse gesprekspartners. In de gelijkwaardige relatie die Nederland ambieert, vraagt dit om een eerlijk gesprek over gevoelige maatschappelijke thema’s. Nederland zoekt aansluiting bij datgene wat in een gegeven context steun krijgt, en poogt daarin flexibel te zijn.’

Betekenen dit dat Nederland minder dan voorheen zal hameren op zaken als mensenrechten, corruptiebestrijding en democratische principes? Die omslag wordt niet in die bewoordingen benoemd in het document. De aankomende worsteling is vooral tussen de regels door te lezen. ‘Met erkenning van de eigen onvolkomenheden op dit gebied in Nederland en Europa, vragen we specifiek om aandacht voor de inclusie van vrouwen, jongeren, en gemarginaliseerde groepen waaronder religieuze minderheden en lhbtiq+-personen.’

Lees ook:

Kabinet wil miljarden voor ontwikkelingshulp investeren in de asielopvang: ‘Onacceptabel’

Nu de kosten voor de asielopvang toenemen, blijven miljarden euro’s bestemd voor ontwikkelingshulp in Nederland. De kwestie verdeelt de coalitie, alweer.

De EU-Afrika-top moet de banden tussen de ‘tweelingcontinenten’ verstevigen

De top van vorig jaar zou nu echt de banden tussen beide continenten moeten verstevigen, hoe groot de verschillen ook zijn.