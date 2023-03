In het radiodebat gaat het wederom nauwelijks over regionale thema's

Voor aanvang van het NOS-radiodebat klinkt een verwijt van het Overijsselse SGP-Statenlid Dirk van Dijk. De zestien fractievoorzitters uit de Tweede Kamer die met elkaar in debat gaan, hebben volgens hem vaak geen flauw idee wat er in zijn provincie speelt.

Tijdens de twee uur die volgen blijkt in ieder geval dat de fractievoorzitters andere onderwerpen dan provinciale sterker op het netvlies hebben. Het gaat tijdens het debat over het opzeggen van het Dublin-vluchtelingenverdrag, over armoedebestrijding en de hoogte van de vermogensbelasting en over het bouwen van kerncentrales in de strijd tegen klimaatopwarming. Aan dat laatste thema zou je nog een provinciale draai kunnen geven met de vraag waar de kernreactoren geplaatst moeten worden, maar die vraag komt niet ter sprake.

Stikstof

Tijdens een debatje over wél een provinciaal thema bij uitstek, stikstof, wil CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma er nog niet op vooruitlopen of zijn partij de nieuwe stikstofwet steunt. Voor hem is het van belang dat er ‘ijkmomenten’ in komen, waarop duidelijk moet worden of het stikstofdoel van 2030 haalbaar is. Onder meer stikstofbemiddelaar Johan Remkes heeft dit geadviseerd. Heerma herhaalde de eerdere uitspraak van zijn partijleider Wopke Hoekstra dat 2030 voor het CDA “niet heilig” is.

De Partij voor de Dieren wil juist dat in 2025 de stikstofuitstoot al gehalveerd is, vanwege de bedroevende staat van de natuur. Voor BBB hoeft de nieuwe wet er helemaal niet te komen; in de huidige wet staat dat het stikstofdoel in 2035 gehaald moet worden, en dat is voor die partij prima. Later in het debat zegt BBB-leider Caroline van der Plas, wier partij naar verwachting in een aantal provincies een factor van belang zal worden, dat het onteigenen van boeren een breekpunt zal zijn in onderhandelingen.

Bij de partijen die over wonen debatteren, tekent zich een sterke tegenstelling af tussen SP en PvdA enerzijds en anderzijds JA21 en Kamerlid Wybren van Haga van BVNL. JA21-voorman Joost Eerdmans pleit voor “megalomane plannen”, zoals het volbouwen van het Markermeer of een deel van de Noordzee. Van Haga, die zelf zo’n 150 panden in bezit heeft, pleit voor méér woningmarkt. Het woningtekort, zegt hij, is de schuld van asielzoekers.

Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen is het ‘fundamentalistische geloof’ in de markt dat Van Haga bepleit, precies wat de huidige wooncrisis veroorzaakt heeft. “Dat is achterhaald, we moeten juist investeren in betaalbare huizen.”

Heerma pleit voor spreiding asielzoekers

Een debat over migratie tussen onder meer Geert Wilders (PVV) en Jesse Klaver (GroenLinks) verzandt al snel in een kakofonie van oneliners waarbij de gemiddelde radioluisteraar waarschijnlijk snel naar de volumeknop reikte. Wel nog verstaanbaar is dat CDA’er Heerma erop wijst dat arme gemeenten veel meer vluchtelingen opvangen dan rijke gemeenten. Om dit te veranderen, zegt hij, is het belangrijk dat de spreidingswet van het kabinet er komt.

Het Overijsselse SGP-Statenlid Van Dijk herhaalt aan het eind van het debat niet opnieuw zijn klacht dat Haagse politici vaak zo weinig van provinciale politiek weten. Hij zegt vooral te hopen dat provincies en rijk gezamenlijk kunnen werken aan de problemen van het land. Wel moet hem iets van het hart: “Ik vroeg me zo af en toe wel af: wanneer gaat een interessant debat over in oeverloos gekissebis?”

Lees ook:

Rutte’s gedroomde tweestrijd komt nog niet uit de verf

Met nog een anderhalve week tot de Statenverkiezingen wordt de eindsprint in de campagnes ingezet. Wat zijn de duels die de komende dagen uitgevochten worden?