In het Kamerrestaurant hoor je nog weleens wat

In coronatijden is alles politiek. Ook waar je eet. Een foto van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld leidde vorige week tot verontwaardiging op sociale media. “Vegaburgers en patat in het restaurant van de Tweede Kamer”, schreef ze onder een foto van haarzelf en SP’er Peter Kwint, tijdens de dinerpauze van een debat.

“Waarom zij wel, en wij niet?” was de teneur op Twitter. Nederlanders mogen al maanden niet uit eten en Kamerleden wel, zeker? Kwint reageerde dat hij de frustratie begrijpt, maar dat het Kamerrestaurant een bedrijfskantine is. En die mogen wel open zijn, voor maximaal dertig gasten.

Het klinkt sjiek; het parlementsrestaurant, maar de maaltijden zijn – heel Nederlands – eenvoudig. Kamerleden, ambtenaren en journalisten kunnen kiezen tussen een beperkte menukaart en de dagelijkse ‘schepschotel’. En daar is de franje ook wel af sinds een een motie van de Partij voor de Dieren werd aangenomen die een tweede keer opscheppen verbiedt. Het CDA stelde vorig jaar voor om alleen maar Nederlands voedsel aan te bieden in het restaurant. Deze ‘Boerenkoolmotie’ haalde het niet.

Overigens braken Westerveld en Kwint een belangrijke huisregel: in het restaurant is fotograferen verboden om enige vertrouwelijkheid te waarborgen.

Het calvinistische menu in Den Haag

In het Kamerrestaurant, waar Trouw als enige medium een vaste gereserveerde tafel heeft, hoor je namelijk nog weleens wat. Zo zat de toenmalig PSP-leider Fred van der Spek halverwege de jaren tachtig aan tafel te somberen, omdat hij al voelde aankomen dat enkele dagen later Andrée van Es de strijd om het lijsttrekkerschap zou winnen. Van der Spek zou opstappen na deze ‘vadermoord’, uit de partij die zou opgaan in GroenLinks. Na het hoofdgerecht vroeg hij de ober wat het nagerecht was. Het was de coup André. Van der Spek veerde op: “Kan ik haar ook eten?! Doe mij die coup!”

Recent werd in deze rubriek al vastgesteld dat drank in het Kamerrestaurant nog altijd tegen kostprijs wordt verkocht. Al vloeien bier en jenever lang niet meer zo rijkelijk als vroeger. De SGP hield er iets andere drinkgewoonten op na. De mannenbroeders dronken Mateus rosé. En na de maaltijd bestelden de heren ‘thee met een lichtje’. Dan ging er een scheutje drank doorheen.

Franse, Spaanse of Brusselse parlementariërs schrikken zich waarschijnlijk rot als ze het calvinistische menu in Den Haag zien. Niet voor niets neemt premier Rutte staatshoofden het liefst mee uit eten. De Franse president Macron at van de zomer in het Scheveningse restaurant Cru. Ruttes vaste adres Le Café was niet coronaproof. Het beviel Macron kennelijk: hij nam een fles wijn mee naar het Elysée.

Rutte geeft meer om decorum dan Joop den Uyl

Wij snappen Rutte wel. Uit betrouwbare bron vernam de Pleinredactie dat de VVD tijdens het donderdagse bewindspersonenoverleg ook op het huishoudboekje let. Vaak staat saté of Surinaams op het menu, de wijn kost 4,20 euro. Vermoedelijk zou Macron zo’n fles in Den Haag laten staan.

Rutte geeft meer om decorum dan zijn verre voorganger Joop den Uyl. Die hield nooit dinerpauze. Liever schoof hij, gebogen over dossiers, broodjes kaas naar binnen. Toen de Franse president François Mitterand op bezoek kwam, arriveerde hij veel te laat voor de lunch. Tot overmaat van ramp serveerde Liesbeth Den Uyl dertig broodjes voor veertig aanwezigen met kartonnen pakken wijn van Albert Heijn.

De coronacrisis heeft één voordeel. Gênante taferelen tijdens de fractie-kerstdiners zullen dit jaar uitblijven. In 2001 vond het hoofd algemene zaken van de PvdA het een goed idee om de kerstdis op te sieren met halfnaakte danseressen. Vooral vrouwelijke Kamerleden schoot dit in het verkeerde keelgat. De poging van staatssecretaris Rick van der Ploeg om de boel te sussen door op tafel mee te dansen en te roepen dat de act juist bedoeld was om het lesbische smaldeel van de fractie te behagen, kalmeerde de gemoederen niet. Met welke bevindingen een in De Telegraaf aangekondigde interne commissie is gekomen, hebben we niet meer kunnen achterhalen.

Klassiekers op het menu van het Kamerrestaurant 1. De Hofstadburger (ook vegetarisch verkrijgbaar)

2. Wiener Schnitzel (ook vegetarisch verkrijgbaar)

3. Halve haan met patat en appelmoes

De rubriek Plein 2 behandelt de belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.