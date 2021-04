In één etmaal ontplofte het gezag van premier Rutte. Wordt dit het begin van een andere politieke cultuur?

Een grotere tegenstelling is er niet te bedenken dan tussen het zeer, zeer beheerste aftreden van het kabinet over de toeslagenaffaire en de knal waarmee het gezag van premier Rutte in één etmaal is ontploft. Wat heet: het duurde korter nog dan dat.

Mark Rutte is al maanden demissionair, maar zijn leiderschap stond nog recht overeind. Schade leek hij nauwelijks te ondervinden van de toeslagenaffaire. Deze week kwam de vervolgexplosie, alsof er toch nog ergens een vertragingslont had liggen branden voor een volgende knal. Er hoefde alleen wat extra zuurstof bij. Dat leverde Rutte zelf, met zijn geheugenverlies over verkenningsgesprekken over een lastig Kamerlid.

Het betekent dat de kabinetsformatie zal gaan over de politieke cultuur van het Binnenhof. Het kan niet anders, zegt ook Rutte zelf. Midden in de nacht kreeg hij van journalisten de vraag wat volgens hem de boodschap is van de Tweede Kamer. “De boodschap is niet zozeer dat ik weg moet. Maar wel dat er grote bezorgdheid is over grote vraagstukken van macht en tegenmacht, en of de balans er in voldoende mate is”, sprak hij. Er volgde een Ruttiaans opgewekte invulling: “Het zet mij aan om extra hard te werken aan herstel van vertrouwen”.

De dubbele petten van de premier

Macht en tegenmacht, dat worden grote thema’s bij de kabinetsformatie. Maar ze zijn al een stuk abstracter dan het thema na de toeslagenaffaire. Toen ging het om de overheid, die tegenover burgers is komen te staan. Ook een vorm van macht en tekortkomende tegenmacht. Alle partijen willen daar rigoureus mee aan de slag, beloofden ze bij de verkiezingen.

Nu gaat het over het Binnenhof zelf, en over de politieke cultuur waarin de grootste regeringspartij via de premier veel macht heeft. De echte macht hoort bij de Tweede Kamer te liggen, het hoogste orgaan. Maar die Tweede Kamer voelt zich al bij het prille begin van de verkenning buitenspel gezet. Premier Rutte heeft dubbele petten op, waarbij hij via-via informatie eerder kreeg dan andere fractievoorzitters. Uit aantekeningen blijkt dat er ook wel degelijk is gesproken over een andere functie voor Omtzigt, al hebben premier noch verkenners daar achteraf herinnering aan.

Bij D66 gaf Sigrid Kaag een proeve van hoe het volgens haar anders moet met de politieke cultuur. Ze zou deze week met Rutte onderhandelen over een nieuw kabinet. In plaats daarvan stuurde ze aan op zijn vertrek, via een motie van afkeuring. Het inhoudelijke oordeel was hard (oude politiek), de vorm was open (nieuwe politiek). Rutte werd niet gedwongen op te stappen, hij moet zélf zien dat er geen vertrouwen meer in hem is. De uitkomst is ongewis, voorlopig zit hij er nog.

Hom of kuit

Kaags stijl van debatteren en politiek bedrijven zorgt meteen voor veel discussie. In haar eigen partij klinkt lof, daarbuiten ook onbegrip. De D66-fractievoorzitter volgt haar ‘eigen leerproces’ en debatteert ‘op de inhoud’ waarbij zij ‘alles weegt in fasen’. Denk-fractievoorzitter Azarkan hief de handen ten hemel: waarom geen hom of kuit? Ook andere linkse partijen zijn teleurgesteld, wat weinig goeds belooft voor de chemie voor het progressieve kabinet waar Kaag van droomt. Maar Kaag heeft Ruttes vertrek ook onvermijdelijk gemaakt.

Rutte zelf heeft ook nog niet veel op met nieuwe politiek, hoewel hij na de toeslagenaffaire beloofde het allemaal anders te doen en meer openheid te betrachten. Hij kreeg de vraag of hij bereid is af te zien van een nieuwe termijn, om cultuurverandering in de politiek mogelijk te maken. En maakte zich breed. “Ik ben door 1,9 miljoen mensen gekozen. Het is toch gek als ik dan twee weken na de verkiezingen zeg: ik doe een stap opzij.”

Politiek verslaggever Wilma Kieskamp blikt wekelijks terug op de kabinetsformatie.

Lees ook: Van de pyrrusoverwinning van Rutte tot de politieke onthoofding door Kaag

Dit waren de hoogtepunten van het Kamerdebat over het vertrouwen in premier Rutte, verteld via het perspectief van de hoofdrolspelers.

Lees ook: een ongekende actie van de generaals

De top van Defensie vindt dat er fors meer geld bij moet om de krijgsmacht overeind te houden. Bij wijze van uitzondering treden ze daarom in de openbaarheid. Geef ons geld, zeggen deze topmannen van Defensie: ‘Wij zijn de klaplopers van de Navo’