In de Tweede Kamer voelt het coronatijdperk al ver weg

Op sommige momenten op dinsdag 29 juni 2021 voelt het in de Tweede Kamer alsof het dinsdag 17 maart 2020 is. Alsof in de tussenliggende periode de vergaderagenda niet vrijwel leeggeveegd is geweest, alsof het publiek al die tijd gewoon naar binnen mocht, om te praten met een van de 150 Kamerleden die er altijd zijn. Gevoelsmatig lijkt het een eeuwigheid geleden dat vrijwel alle Binnenhofbewoners thuis werkten.

Deze dinsdag kan alles weer. Zoals de hele samenleving het afgelopen weekend van het slot ging, gaan ook de deuren van de Tweede Kamer weer open. Sinds eind mei mocht er weer één dag per week publiek het parlementsgebouw in, vanaf nu weer alle dagen. Er zitten weer toeschouwers op de publieke tribune, al blijven de meeste stoelen uit veiligheidsoverwegingen leeg. Ook die ene vaste bezoeker met zonnebril, die de afgelopen maanden voor de deur van de Tweede Kamer zat, soms met een varkensmasker op, terwijl hij podcasts over coronaleugens afspeelde, struint weer rond in de hal van de Kamer.

De Kamerbewoners aarzelen niet om de herwonnen vrijheid te benutten. Kamerleden en medewerkers die mondkapjes dragen zijn op de vingers van één hand te tellen. Het doosje met wegwerpmondmaskers dat maandenlang bij de ingang van de Kamer stond, is al weggehaald. Op de grond naast een van de vuilcontainers bij de CDA-fractie, ligt een gebruikt exemplaar. Bij een enkele kok in het Kamerrestaurant hangt hij nog onder de kin, als aandenken aan de lockdown. Wel gebleven: de palen met ontsmettingsmiddel.

De eerste stappen in het post-coronatijdperk zijn nog onwennig

Hoewel uit veel onderzoeken naar het coronavirus is gebleken dat besmetting door een oppervlakte aan te raken vrijwel uitgesloten is, blijven de bodes – die allemaal wél een mondkapje dragen – na elke spreker in de plenaire zaal stug de microfoon en het spreekgestoelte ontsmetten. Vermoedelijk kan de houten oppervlakte onder de interruptiemicrofoons bij de aanstaande verbouwing opnieuw in de lak gezet worden, zoveel liters alcohol zijn er de afgelopen vijftien maanden overheen gespoten.

Toch zijn de eerste stappen in het post-coronatijdperk voor veel Kamerleden nog onwennig, zeker voor hen die pas sinds de verkiezingen in maart Kamerlid zijn. Zo worden dinsdag voor het eerst weer petities aangeboden in de hal van de Kamer. Keurig binnen met paaltjes afgezette vakken, ontvangen de Kamercommissies burgers of organisaties die hun verhaal komen doen. Kamerleden wordt gevraagd om op de kruisjes op de vloer te staan.

Zoals alles in de Tweede Kamer, kent ook het aanbieden van petities een etiquette. Eerst mogen de aanbieders hun verhaal doen, dinsdag bijvoorbeeld over straffen voor straatintimidatie en de problemen die Syriërs die via Venezuela naar Nederland kwamen ervaren bij de IND. Het is dan niet de bedoeling dat Kamerleden de aanbieders onderbreken, zij mogen achteraf vragen stellen. Voor Joost Eerdmans (JA21) is het nog even wennen. Tot twee keer toe moet Michiel van Nispen (SP), die over de procedure waakt, een vraag van Eerdmans afbreken.

Een onderonsje binnen anderhalve meter

Als even later het Vragenuur begint, is te zien hoe makkelijk sommige regels versloffen. In het begin van de coronacrisis moesten vragenstellers zich opstellen naast hun Kamerbankje, waarna ze na een seintje van de Kamervoorzitter naar de interruptiemicrofoon konden lopen. Inmiddels staan veel Kamerleden alweer opgesteld binnen de halve cirkel tussen de zetels en de microfoons. Geert Wilders (PVV), Thom van Campen (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) houden een onderonsje bínnen anderhalve meter.

Ook na ruim een jaar corona zijn veel dingen nog ingewikkeld, hoe goed je je best ook doet. Tijdens het beantwoorden van vragen krijgt minister Wouter Koolmees een hoestaanval. Om niet te dicht bij minister Hugo de Jonge te kuchen, zet hij twee stappen opzij. Maar terwijl Koolmees zijn vuist naar de mond brengt, krijgt die van de coronaminister te horen dat hij het tóch verkeerd doet. De Jonge: “Nee, elleboog! In je elleboog!”

Coronagewoonten om vast te houden: 1. minder nachtelijke debatten 2. minder moties 3. minder hoofdelijke stemmingen

De rubriek Plein 2 behandelt de belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.