In de Rotterdamse Millinxbuurt stemde nauwelijks een kwart. ‘Mensen zien hier wel wat het wordt’

De historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen tekent zich het duidelijkst af in de armere delen van Rotterdam-Zuid. Daar stemde nog geen kwart van de bewoners.

Campagneposters hangen er nauwelijks in deze wijk. Hele delen van de stad hangen er een dag na de verkiezingen nog vol mee, maar in de Millinxbuurt, een van de armste wijken van het land, is dat wel anders. Naar tekenen van de net gehouden verkiezingen is het er goed zoeken.

“We hebben hier ook eigenlijk niemand campagne zien voeren de afgelopen tijd,” zegt bewoner Menno Scheermeijer (42), die met vrouw en kind een wandeling maakt. “Ik heb ook helemaal geen pamfletten gezien.” Hij schudt zijn hoofd: “De campagne is hier nooit echt begonnen.”

Met zijn gezin woont Scheermeijer op de Millinxstraat, in het hart van de Millinxbuurt, aan de rand van de Tarwewijk. 38,9 procent was het opkomstpercentage in heel Rotterdam, maar in dit deel van de stad was de opkomst met 21,6 procent (volgens de officiële cijfers over de aangrenzende wijk Bloemhof) nog veel lager.

Beeld Phil Nijhuis

Geen cohesie meer

“Deze wijk was vroeger één geheel, maar er is helemaal geen cohesie meer,” peinst Scheermeijer. “Mensen zitten hier in hun eigen bubbels. Een Bulgaarse bubbel, een Poolse bubbel. Veel mensen hier zitten aan de onderkant van het bijstandsniveau. Ze staan in de overlevingsstand.” Stemmen is dan een ver-van-je-bedshow, denkt hij.

Dat vindt zijn partner Amber Scheermeijer (33) ook. “Mensen zien hier wel wat het wordt. De dingen overkomen ons, dat is de houding hier.” Veel bewoners willen zo snel mogelijk verhuizen uit dit deel van de stad, denkt het echtpaar. “Het verloop in deze buurt is enorm. Stemmen? Waarom zou je, als het jouw wijk niet is?”

Constancia Costa, 41 en geboren in Angola, duwt al lopend door de Millinxstraat een kinderwagen voort. Zij stemde wél, zegt ze met klem, zelfs al werd ze daarom door sommigen in haar omgeving voor gek verklaard. “Waarom doe je dat, zeiden mensen tegen me. Ik ken veel mensen die niet zijn gaan stemmen. Zij vinden stemmen belachelijk, omdat ze niet geloven in politiek. Zij zeggen dat er veel wordt beloofd, maar heel weinig wordt gedaan. Ze hebben geen zin om van huis te gaan om te gaan stemmen.”

Zelf denkt ze daar anders over. “Iedereen zijn eigen keuzes, ik bemoei me er niet mee. Maar elke stem telt, vind ik zelf. Ik vind het jammer dat mensen zo denken. Je kunt de stad alleen verbeteren als je erin gelooft. Als je er niet in gelooft, kun je het ook niet verbeteren.” Daarom, zegt ze, heeft ze zelf altijd gestemd. “Zodra ik hier mocht stemmen, ben ik dat gaan doen.”

Beeld Phil Nijhuis

Geen heel actieve campagne

Van Leefbaar Rotterdam, de partij die opnieuw de grootste werd in de stad, is vlak na de verkiezingen nauwelijks een spoor te vinden in de Millinxbuurt. Werd dit deel van Rotterdam wel aangedaan in de campagne? Ja, zegt de partij, maar wel met een kanttekening.

“Wij delen Rotterdam tijdens verkiezingscampagnes altijd op in gebieden,” zegt campagneleider Pieter van Hoof. “Waar moeten we scoren en welke wijken laten we links liggen, omdat de input geen rendement oplevert? In de Millinxbuurt hebben we geen heel actieve campagne gevoerd.”

Dat is te zien. Van de posters die er hangen zijn de meeste van een andere partij: Denk. Toch heeft Leefbaar Rotterdam dit deel van Rotterdam-Zuid niet genegeerd, stelt Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik, raadslid sinds 2015. “Mensen zeiden: daar moet je helemaal niet naar toe, daar zitten je kiezers helemaal niet. Maar wij zijn er voor alle Rotterdammers.” Ook in Rotterdam-Zuid werden daarom volgens Van Schaik flyers en posters verspreid. “We hebben in totaal 300.000 flyers laten verspreiden.”

Leefbaar Rotterdam viert vooral de overwinning, maar de lage opkomst in deze buurt stemt de partij tegelijkertijd bedroefd. Van Hoof, de campagneleider van Leefbaar Rotterdam: “Deze opkomst is natuurlijk dramatisch.”

Dat is een vaker gehoord geluid in Rotterdam: Burgemeester Aboutaleb kondigde al een onderzoek naar de lage opkomst aan. Er moet iets gebeuren, vindt Leefbaar Rotterdam ook. “De mensen in de Millinxbuurt denken dat wij politici allemaal van dé gemeente zijn”, vermoedt Van Hoof. “Of van dé politiek. En als je de mensen eenmaal hebt teleurgesteld, bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire, zeggen ze daarna: ‘Politiek? Daar bemoei ik me niet mee. Ze donderen maar op.’ Ik begrijp dat ergens wel, maar ja: het is wel heel pijnlijk.”

Lees ook:

Nederland stemde lokaler dan ooit, en niet alleen uit protest

Geen enkele landelijke partij wist de stembusgang naar de hand te zetten. Daarmee waren de gemeenteraadsverkiezingen lokaler dan ooit.

Wonen woog zwaar mee bij de kiezers. Maar hoe? Dat is onduidelijk

Wonen werd vooraf door de meeste mensen genoemd als een belangrijk verkiezingsthema. Maar in de uitslagen is daarvan niet veel terug te zien.