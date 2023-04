In de provincie bekoelt de linkse liefde

Wat is er over van de linkse liefde, nu de PvdA in meerdere provincies GroenLinks loslaat?

Al tijdens de eerste ontmoeting met de spectaculaire winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen was ze heel helder. De Limburgse fractievoorzitter van GroenLinks, Thea Jetten, ziet genoeg overeenkomsten tussen haar partij en de BoerBurgerBeweging. “BBB zoekt de verbinding en speelt op de bal, niet op de man”, zei ze. “Dat spreekt GroenLinks aan.”

Het was daags na de verkiezingen van 15 maart. BBB, in één klap de grootste fractie in alle twaalf provincies, liet er geen gras over groeien en voerde binnen een week met alles en iedereen oriënterende gesprekken. De insteek was helder: wie durft het avontuur met de nieuwkomer aan?

Tijdens het eerste Limburgse onderhoud maakte GroenLinks-lijsttrekker Jetten duidelijk dat haar partij niet dogmatisch vasthoudt aan de Haagse stikstofdoelen, in het bijzonder aan het kabinetsplan om de uitstoot in 2030 te halveren. Voor GroenLinks is dat ‘niet zo’n relevante discussie’.

Irritatie en onbegrip op links

Het was meer dan een uitgestoken hand naar de BoerBurgerBeweging, maar zonder het gewenste resultaat. De verkenner in Limburg, Jan Schrijen, adviseerde vorige week een coalitie van BBB, VVD, CDA, PvdA en SP.

Hoe sterk is de liefde tussen GroenLinks en PvdA in de provincie? Landelijk werken de partijen al geruime tijd steeds inniger samen. Maar niet alleen in Limburg, ook in Groningen, Friesland en Drenthe wordt een breuk zichtbaar. De PvdA, sinds jaar en dag een ervaren bestuurspartij en betrouwbare coalitiepartner, probeert er in deze provincies uit te komen met BBB, zónder GroenLinks.

Het zorgt voor irritatie en onbegrip op links. In Drenthe verwijt GroenLinks-fractievoorzitter Sam Pormes de PvdA dat die partij ‘voor spek en bonen’ meedoet aan de coalitieonderhandelingen. Ook zonder de sociaaldemocraten hebben CDA, VVD en BBB een meerderheid in de Staten. Pormes betwijfelt dan ook of het de PvdA de komende weken zal lukken om echt iets voor elkaar te krijgen. “Als je nodig bent voor een meerderheid kun je onderhandelen”, zegt hij. “Anders doe je alleen mee in ruil voor een gedeputeerde.”

Draagvlak voor samenwerking

Hij heeft nog geprobeerd ook in Drenthe een linkse samenwerking op gang te krijgen, zegt Pormes. Voor de verkiezingen stelde GroenLinks de PvdA voor om samen op te trekken, maar de sociaaldemocraten hielden de boot af. Volgens de PvdA-lijsttrekker in Drenthe, Yvonne Turenhout, is er bij haar provinciale achterban wel draagvlak voor samenwerking, maar niet voor een bondgenootschap tijdens het formatieproces.

Ook zonder GroenLinks denkt de PvdA nu in de onderhandelingen te kunnen strijden voor bestaanszekerheid en toekomstperspectief voor de regio. Die zaken noemt Turenhout ‘topprioriteit’. Vanaf de zijlijn heeft Pormes er weinig vertrouwen in. Als BBB gedwongen uitkoop van boeren blijft uitsluiten en een aanscherping van de stikstofdoelen naar 2030 afwijst, komt van de sociale agenda van links niets terecht, is zijn overtuiging. “Je kunt pas sociaal doen als je stikstof reduceert. Sociale woningbouw bijvoorbeeld kun je pas neerzetten als het land van het slot gaat. Wat dat betreft vind ik dit struisvogelpolitiek.”

In het debat in de Staten liet Turenhout woensdag alvast doorschemeren dat de PvdA in Drenthe best bereid is om de BBB tegemoet te komen. De sociaaldemocraten willen vaart maken met de stikstofaanpak, zegt Turenhout. “Als het daarvoor nodig is dat belemmerende deadlines worden losgelaten, zijn we bereid daarover te praten.” Net als de Drentse VVD en het Drentse CDA wil de PvdA-fractie ingaan tegen de landelijke, strengere partijlijn. Zoals Turenhout tijdens het debat zei: “We zijn als provinciale bestuurders vrij onze eigen koers te bepalen.”

Lijkt een kleine stap

De schaduw van het Binnenhof hangt deze weken onmiskenbaar boven de provinciehuizen. Al langere tijd flirten GroenLinks en PvdA opzichtig met elkaar, maar afgelopen jaar raakte de samenwerking in een stroomversnelling. Op congressen van beide partijen waren de leden er meer dan enthousiast over. Een gezamenlijke kieslijst bij de Provinciale Statenverkiezingen bleek praktisch onmogelijk. Een samensmelting van de fractie in de senaat was het hoogst haalbare. Dat lijkt een kleine stap, maar zo innig is de vriendschap op links nog nooit geweest. Ook in de Tweede Kamer gaan PvdA en GroenLinks steeds verder in elkaar op. Kamerleden voeren het woord namens elkaar, dienen gezamenlijk moties in en voeren samen fractieoverleg. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat ook hier de fracties zich samenvoegen.

Het maakt dat er vanuit Den Haag met meer dan gemiddelde interesse naar de provincies wordt gekeken. De partijtoppen van GroenLinks en PvdA willen de afdelingen in het land niets opleggen, de samenwerking is vrijwillig. Maar de kans is groot dat GroenLinks straks in meerdere provincies oppositie moet voeren tegen een college met BBB én PvdA. Het dreigt de fusieplannen, al mogen die officieel niet zo heten, af te remmen.

Er zijn provincies waar de twee linkse partijen wel degelijk aan elkaar vasthouden. In Noord-Brabant bijvoorbeeld, verklaarden PvdA en GroenLinks al voor de verkiezingen dat ze elkaar niet meer los zullen laten. Die strategie heeft gewerkt. Verkenner Sacha Ausems (burgemeester van Waalwijk) concludeerde deze week na een aantal gesprekken dat het ondenkbaar is dat de ene linkse partij de ander zal achterlaten. “Zij houden hier strikt aan vast vanwege eerder geuite beloften en persoonlijke geloofwaardigheid.” Haar advies voor Brabant: vorm een coalitie met BBB, VVD, PvdA en GroenLinks.

Van een links verbond geen sprake

Dat de linkse partijen in deze provincie zo nauw samenwerken, is niet verwonderlijk. In veel Brabantse gemeenten vormen de twee al één fractie, een ontwikkeling die vanuit Den Haag met plezier wordt gadegeslagen.

Maar in het noorden van het land is van hechte samenwerking geen sprake. Niet in de gemeenten, niet in de provincies. De PvdA is er traditiegetrouw sterker dan GroenLinks omdat, kort gezegd, bestaanszekerheid er over het algemeen een belangrijker onderwerp is dan duurzaamheid.

Dat geldt ook voor Friesland, waar de PvdA met vijf zetels uit de verkiezingen is gekomen, GroenLinks heeft er drie. Hier is van een links verbond geen sprake. “Wij houden elkaar niet vast, dan past niet bij ons”, zegt PvdA-fractievoorzitter Edou Hamstra. “We zijn niet één partij. De PvdA onderhandelt vanuit de inhoud.”

Waar dat toe leidt, blijkt uit het verslag van verkenner Chris Stoffer, in het dagelijks leven Tweede Kamerlid namens de SGP. Zijn ‘zwaarwegende advies’ is om in Friesland een college te vormen van BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie. Volgens Stoffer willen deze partijen bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en ‘zoeken zij het goede voor Fryslân’.

Linkse liefde in Friesland

Voor de PvdA was het geen optie om zich aan GroenLinks vast te ketenen tijdens de verkenning. Hamstra vindt niet dat haar PvdA in een rechtse coalitie stapt. “Ik zie de ChristenUnie als links, ik voel me comfortabel bij die partij.” GroenLinks heeft ook weinig moeite gedaan, laat Hamstra doorschemeren, om zich aan de PvdA vast te klampen. Die partij stelde zelf een ‘motorblok’ voor van BBB, GroenLinks en de Friese Nationale Partij, eventueel aan te vullen met de PvdA. Tot zover de linkse liefde in Friesland.

Ook in Groningen is de vriendschap bekoeld. Melissa van Hoorn, de lijsttrekker van GroenLinks en nu nog gedeputeerde, zegt dat haar partij ‘heel graag’ opnieuw met de PvdA in een college stapt. Maar de kans daarop is gering. Verkenner Ard van der Tuuk (burgemeester van Westerkwartier) bepleit een coalitie van BBB, PvdA, Groninger Belang en ChristenUnie.

Natuurlijk is er teleurstelling, zegt Van Hoorn. “We hebben duidelijk tegen de verkenner gezegd dat we samen met de PvdA willen besturen. Dat lijkt me ook logisch. We behoren, na BBB, tot de grootste partijen in Groningen. Voor de PvdA gaat besturen in deze voorgestelde coalitie een hele uitdaging worden.”

Te veel water bij de wijn

Dat het ook risicovol kan zijn een links blok te vormen, bleek in Flevoland. Daar besloten GroenLinks en de PvdA wel samen op te trekken in de formatie. Tot onvrede van BBB en VVD, die weliswaar best met de PvdA willen praten, maar alleen als GroenLinks niet zou aanschuiven.

Het leidde ertoe dat de verkenners in Flevoland winnaar BBB vorige week adviseerden om eerst eens met de rechterflank van de Provinciale Staten te gaan praten. De coalitie zou volgens hen kunnen bestaan uit BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en de PVV.

Het is allerminst zeker dat die onderhandelingen zullen slagen, maar komen de partijen eruit dan heeft het linkse blok de formatie indirect de rechts-conservatieve hoek in gestuurd. Toch heeft PvdA-lijsttrekker Abassin Nessar geen spijt van zijn beslissing zich te verbinden aan GroenLinks. De PvdA wil niet in haar eentje aansluiten bij wat Nessar een ‘oerconservatieve samenstelling’ noemt. “De PvdA wil met een middenbestuur progressieve idealen nastreven. Dat lukt niet als de partij alleen aanschuift”, zegt Nessar. “Dan zouden we te veel water bij de wijn moeten doen.”

Sterke groene profilering

In Limburg was de dreiging van een rechtse coalitie wel genoeg reden voor de PvdA om GroenLinks los te laten. Jasper Kuntzelaers, fractievoorzitter van de PvdA in Limburg, zegt dat de banden met GroenLinks warm zijn. “Maar we hebben van tevoren afgesproken dat we elkaar tijdens de onderhandelingen niet vasthouden.” Kuntzelaers is een pragmaticus, vertelt hij. “In onze provincie is ook een coalitie geheel over rechts mogelijk, met de PVV. Dat is hier de harde realiteit. Als de PvdA in een college stapt, kunnen we dit scenario voorkomen.”

Toch is GroenLinks teleurgesteld. Jetten noemt het jammer dat haar partij niet meer in beeld is voor de coalitie. Vooral omdat uit het verslag van Jan Schrijen blijkt dat de verschillen met BBB te overbruggen moeten zijn. De verkenner schrijft dat de samenwerking wordt bemoeilijkt door ‘beelden en frames ontstaan door de sterke groene profilering van GroenLinks en het Haagse debat over stikstof’. Jetten: “Dat is wel gek natuurlijk. In Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland wil BBB het wel met GroenLinks proberen.”

