In de politiek is de wolf één keer echt gevaarlijk geweest

Kamerlid Henk-Jan Ormel vertrouwde het zaakje voor geen cent, tien jaar geleden. De wolf terug naar Nederland? Dat moest een complot zijn van de Postcodeloterij, samen met doorgeslagen natuurbeschermers. Het CDA-Kamerlid verdacht de loterij ervan op snode wijze bezig te zijn met ‘het rijp maken van de geesten’ voor de terugkeer van de wolf, door geld te doneren aan de eerste, nog prille wolvenprojecten.

Groot alarm klonk er toen. Er was 180 kilometer van de grens een wolf gesignaleerd, in Duitsland. “Tot waar zijn de wolven opgerukt?”, wilde Ormel weten, en hoe ging de regering ze tegenhouden? Als de sodemieter moest volgens hem het ministerie van landbouw de publieksvoorlichting uit de lucht halen op haar eigen website, met de onheilspellende tekst ‘Wolven in Nederland’.

Alles went blijkbaar, zelfs een wolf. Angst voor de wolf kan sinds vorige week bijgezet worden in het museum voor politieke nostalgie. Minister van landbouw Carola Schouten meldt dat twee derde van de Nederlanders de wolf als ongevaarlijk ziet. Politiek is er geen eer meer te behalen aan het verdrijven van de wolf. De meeste mensen gaan rustig een wandeling maken in een bos waar het dier is gesignaleerd, bleek uit draagvlakonderzoek dat de minister liet uitvoeren.

Er is al een aparte ‘wolvencommissie’

Saaier is het wel geworden, met de debatten over dit dier. De wolf is bestuurlijk gedomesticeerd, met onderzoeksrapporten en interprovinciale wolvenplannen. Er is al een aparte ‘wolvencommissie’, onder leiding van oud-CDA-staatssecretaris Pieter van Geel, waar in goede poldertraditie alle betrokken organisaties samen plannen maken om de wolf netjes in het bos te houden. De ‘killerwolf’ die recent schapen de nek doorbeet, krijgt binnenkort een eigen vervolgonderzoek.

Politiek is de wolf één keer echt gevaarlijk geweest: hij luidde het eind in van de loopbaan van VVD-Kamerlid Johan Houwers, voormalig makelaar. De onbekende backbencher riep tot in de zomer van 2013 op om wolven af te gaan schieten, en werd daarmee in één klap beroemd. “Willen we dat schapen en mogelijk zelfs kinderen worden aangevallen door roedels wolven?”, vreesde Houwers. Een maand later moest hij aftreden, wegens fraude met hypotheken.

Dierenkwesties zijn in de politiek toch al riskant terrein. Dat is al zo sinds het beroemde Palingoproer in Amsterdam van 25 en 26 juli 1886, dat aan 25 mensen het leven kostte. Ook die gingen over dierenrechten, en zeker niet over voedseltekorten bij de palingboer.

Meeuwen de oorlog verklaren

Voor het eerst had de Tweede Kamer dierenrechten op de agenda gezet, wat aanvankelijk tot hevig onbegrip leidde bij de bevolking. Volksvermaak als palingtrekken en katknuppelen (kwelspellen) werden verboden. Toen de politie in Amsterdam de levende palingen kwam redden, leidde dat tot hevige rellen. Daarna verstomden de protesten snel.

Soms is er zeker een succes te halen voor politici die minder ophebben met het ‘terug naar de natuur’. Ook hier komt Kamerlid Henk-Jan Ormel van het CDA weer voorbij. Hij kreeg voor elkaar dat in de Oostvaardersplassen de konikpaarden en heckrunderen in de winter werden bijgevoerd, tegen de zin van ecologen in. In een motie vroeg hij om ‘schraal hooi’ aan de dieren te geven. Er was zoveel om te doen, dat de Tweede Kamer er hoofdelijk over moest stemmen. Met hulp van VVD, PVV, Rita Verdonk en ChristenUnie kwam het schrale hooi er, terwijl de ecologen er fel tegen waren.

Wilde zwijnen afschieten, ganzen vergassen, zeehonden redden – bij al die discussies liepen de emoties hoog op. Maar de meest gedenkwaardige actie blijft toch die van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. Hij verklaarde in 2014 de meeuwen de oorlog. Ze moesten vanwege de vele overlast afgeschoten of vergast kunnen worden. Ook in die oorlog is het later stil geworden aan het front.

