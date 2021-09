In de krachtmeting Rutte-Kaag stuit Sigrid Kaag op taaie Haagse wetten

VVD-leider Rutte kan formeren naar zijn voorkeur, D66-leider Sigrid Kaag moest door de bocht. Waarom legde zij het af in deze politieke krachtmeting en kan zij voor D66 nog iets bereiken?

Zondagavond was Sigrid Kaag nog vol optimisme. In een afgeladen café in Amsterdam stond de D66-fractievoorzitter voor een publiek van vooral jonge D66-stemmers uit het hele land. Ze hingen aan haar lippen, ook toen ze begon te vertellen over een beslissing die zij had genomen. Kaag kondigde aan dat D66 in de formatie concessies zou gaan doen, als eerste van de partijen. Zíj zou de wijste wezen.

Applaus kwam uit de zaal na afloop van de speech over de wens van Kaag om “het goede te doen, ook al weet ik niet of het politiek handig is”. Nog steeds stonden de gezichten vrolijk. Het zijn dit soort speeches waar D66-kiezers hun nieuwe leider om waarderen. Kaag straalt ermee uit dat ze wars is van politieke spelletjes en van het harde Haagse gevecht om het eigen gelijk.

In de kabinetsformatie is de nieuwe D66-leider hard geconfronteerd met het politieke uithoudingsvermogen van VVD-leider Rutte. Zo werd de formatie ook een test voor de soms bijna apolitieke manier waarop Kaag politiek probeert te bedrijven.

Fractievoorzitter Sigrid Kaag (D66) donderdag na afloop van een gesprek met informateur Johan Remkes, Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD). Beeld ANP

‘Formeren via de inhoud’

Iets nieuws en baanbrekends moest er wat D66 betreft afgedwongen worden in de kabinetsformatie. Alleen al wat werkwijze betreft, moest dat nieuwe direct zichtbaar worden.

Kaag zette in op formeren ‘via de inhoud’. Ze rekende op open discussies met de VVD van Mark Rutte. Het politieke spel hard spelen hoorde er niet bij. De kans om Rutte als premier met harde hand weg te sturen op 1 april bij het debat over de ‘functie elders’ voor Pieter Omtzigt, liet D66 voorbijgaan. “Mits er vertrouwen is kunnen we verder”, bood Kaag Rutte al vrij snel daarna een kans aan op politiek overleven.

Met de blik gericht op de problemen in het land zouden VVD en D66 vanzelf samen de uitweg vinden naar een brede coalitie met een ‘progressieve agenda’, bleef Kaag hopen. Samen met Rutte zette ze zich deze zomer aan het schrijven van een aanzet voor een regeerakkoord. Al zei ze nog wel dat D66 de handen vrij zou houden: “Meeschrijven betekent niet automatisch meedoen”.

Maar echt dreigen met in de oppositie gaan, heeft D66 niet gedaan. De kracht van de argumenten moest de fractie aan de onderhandelingstafel in de juiste positie brengen. Verder rekende Kaag op het verantwoordelijkheidsgevoel van andere politici. “Zoals zijzelf ook altijd werkt uit verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef”, klinkt het bij de D66-fractie.

Ruttes uithoudingsvermogen

De voorlopige resultaten, na een half jaar: VVD-leider Rutte kan formeren naar zijn voorkeur, D66-leider Sigrid Kaag moest door de bocht. Qua effectiviteit heeft D66 het in de formatieonderhandelingen afgelegd tegen oude regeringspartijen. Bij de VVD en het CDA hebben Rutte en Wopke Hoekstra wél gekregen wat zij wilden: onderhandelingen over een doorstart van de oude coalitie.

Kaag is hard geconfronteerd met het politieke uithoudingsvermogen van VVD-leider Rutte. Waar D66 wilde praten over de inhoud, kocht de VVD vooral tijd. Rutte deed het rustig aan in de formatie. Eerst moest het vertrouwen terugkeren in zijn rol als premier, na de moties van afkeuring en wantrouwen. Daarna gunde hij de voorkeurspartner CDA de tijd om interne crises op te lossen. Rutte hield ook alle opties open waar het ging om de partijen waarmee hij in een kabinet kon gaan. Zelfs met twee linkse partijen was een mogelijkheid “al staat het ver van ons af”.

Politiek bastion met stevige muren

De hele zomer schreef hij samen met Sigrid Kaag aan een aanzet voor een regeerakkoord dat ruimte liet om er ook twee linkse partijen bij aan te laten sluiten. In augustus zei de VVD alsnog hard ‘nee’ tegen die ‘linkse wolk’. Afgelopen week zei de VVD opnieuw ‘nee’, ook tegen het voorstel van D66 om met zes partijen te gaan praten inclusief de ChristenUnie.

Waar Kaag via de band van de ‘inhoud’ wil onderhandelen, put Rutte meer uit het klassieke arsenaal van het politieke spel. Hij gooit als het nodig is zijn zetels in de strijd: “Ik leid nog steeds de grootste partij”. Hij heeft zijn politieke bastion gebouwd met stevige muren. Met CDA-leider Wopke Hoekstra als favoriete regeringspartner gaat de VVD de formatie in, terwijl D66-leider Kaag gemangeld is geraakt tussen het blok van links en recht. Rutte hoeft over gemopper in de achterban niet te vrezen. De peilingen zijn goed en binnen de VVD wordt hij door dik en dun gesteund, ook nu de formatie zich voortsleept.

Gebutst na diverse onderlinge botsingen gaan Sigrid Kaag en Mark Rutte een volgende ronde van formatiegesprekken in. Volgens informateur Remkes is er ‘niets mis’ met hun onderlinge vertrouwen. Voor Kaag wordt de formatie een moment waarop zij een nieuwe krachtmeting begint met haar liberale concurrent. Opnieuw via ‘de inhoud’, heeft Kaag al gezegd, gaat zij de onderhandelingen in. D66 wil alsnog een progressieve agenda realiseren met vooral veel groen klimaatbeleid. Kaag komt er opnieuw tegenover VVD en CDA te staan in wat ook weer een strijd wordt tussen verschillende politieke stijlen.

