In de Kamer wekt Vijlbrief vertrouwen, maar in het Groninger aardbevingsgebied heeft hij nog alles te bewijzen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief wil elke schijn wegnemen, als hij aan de beantwoording van de Kamervragen begint. Dat hij dit zittend doet, komt omdat hij last heeft van zijn rug; van minachting van de Groningers is absoluut geen sprake. Hij weet dat hij zijn krediet als staatssecretaris die over de Groningse gaswinning gaat, heel snel kan verspelen.

Ruim een uur later blijkt hij in ieder geval de Tweede Kamer van zijn intenties te hebben overtuigd. Vijlbrief krijgt zelfs lof, voor zijn heldere beantwoording. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer roemt Vijlbrief voor zijn “goede, duidelijke antwoorden”. Suzanne Kröger (GroenLinks) voelt een “kentering” en “andere toon.” En daarmee klinken de Kamerleden een stuk milder dan tijdens hun bijdragen aan het begin van het debat.

Eerst zien dan geloven

Toch heerst er een eerst-zien-dan-geloven-gevoel. Ooit was minister Eric Wiebes de grote held in Groningen en Den Haag, toen hij besloot dat de gaskraan definitief dicht moest. Maar zijn ster verbleekte snel, toen de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling uitliepen op een chaos. De laatste sympathie verloor Wiebes toen hij op bezoek in Westerwijtwerd na een aardschok sprak van een ‘bevinkje’.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman reageert daarom voorzichtig op toezeggingen van Vijlbrief. “Het probleem in Groningen is nooit het gebrek aan mooie woorden geweest. Ik wil die woorden graag geloven, maar dat is na al die jaren ingewikkeld.”

Zeker nu het vertrouwen van de Groningers recent opnieuw geschaad werd. De vertrekkende minister Stef Blok kondigde begin dit jaar aan dat de gaskraan tóch verder open gaat. En een paar dagen later stonden tienduizenden Groningers uren in de kou, voor een subsidieregeling voor verduurzaming van woningen.

3,9 miljard kuub, of toch meer?

De Kamer riep Vijlbrief al op om dit jaar geen extra gas op te pompen, maar zich te houden aan de eerder voorgenomen 3,9 miljard kuub. De staatssecretaris voert onder meer gesprekken in Duitsland, dat om extra gas verzocht. “Ik heb bewust niet beloofd dat de gaswinning terug gaat naar het eerdere niveau. Maar ik wil wel al mijn kennis en ervaring aanwenden om dit te doen.” Voor 1 april moet duidelijk zijn of Bloks besluit teruggedraaid kan worden.

Vijlbrief kondigde deze week aan dat hij twee dagen per maand kantoor gaat houden in de noordelijke provincie. Tijdens het debat zegt hij dat hij binnenkort – in spijkerbroek – gaat meelopen met ‘Henk van de commissie bijzondere gevallen’. Die gaat over het versterken van huizen die net tussen verschillende categorieën invallen.

Het is vooral die welwillendheid die de Kamer waardeert, want veel van Vijlbriefs plannen werden ook al door zijn voorgangers geopperd. Niemand in de Kamer is tegen één loket voor zowel de versterking als reparatie van woningen. Maar ook Blok en Wiebes kregen de twee organisaties die daar nu nog over gaan en die elkaar soms tegenwerken, niet gestroomlijnd.

Extra gasopbrengsten voor de Groningers

Ook over geld bestaan nauwelijks meningsverschillen: dat mag namelijk geen probleem zijn. De Kamer wil dat, mocht er tóch extra gas gewonnen worden, de opbrengsten ten goede komen aan de Groningers. Vijlbrief ziet weliswaar lastige discussies opdoemen met de minister van financiën door aardgasopbrengsten niet in de algemene middelen te laten vloeien, maar hij snapt de oproep maar al te goed. Verder wil hij ‘ruimhartig’ zijn, een woord dat de Kamer al uitentreuren hoorde.

Dat woord horen Kamerleden ook vaak in de afhandeling van die andere grote affaire, die het vertrouwen in de overheid zo deed kelderen en waar het kabinet maar geen vat op krijgt: de toeslagenaffaire. Vijlbrief – die in Rutte III over de Belastingdienst ging – haalde in de Kamer dat schandaal zelf aan. Net als in Groningen, was communicatie daar vaak een probleem, zegt hij. “En de voorbeelden van slechte communicatie zijn meestal tranentrekkend.”

