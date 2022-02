In de alternatieve plannen van GroenLinks en PvdA betalen de vervuilers en de vermogenden

“Politiek gaat over keuzes maken en er zijn andere keuzes nodig voor ons land”, zegt Senna Maatoug van GroenLinks. Henk Nijboer van de PvdA benadrukt: “Wij kiezen voor een eerlijker belastingstelsel, waar vervuilers en vermogenden betalen”.

In het plan van de linkse oppositiepartijen worden toekomstige generaties minder opgezadeld met een hoge staatsschuld, dan het kabinet-Rutte IV in het nieuwe regeerakkoord voorstelt. Hun alternatieve plannen zijn nu ook doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB) en die komt uit op 20 procent minder staatsschuld in 2060 ten opzichte van het regeerakkoord.

De alternatieve plannen komen volgens het CPB neer op 42,5 miljard extra uitgaven in 2025. Ze willen bijvoorbeeld ook minder uitgeven aan defensie dan Rutte IV van plan is, om zo de koppeling van de AOW met de verhoging van het minimumloon in stand te houden. Om dit te betalen worden de WW-premies verhoogd, maar ook voor gezinnen stijgen de lasten. Verder kiezen de partijen voor verhoging van de vermogensbelasting en de vennootschapsbelasting.

Personeelstekorten

Of de plannen van PvdA en GroenLinks realistisch zijn, daarover geeft het CPB wel een waarschuwing af. Als er zo fors in korte tijd wordt uitgegeven, dan is het nog maar de vraag of dat haalbaar is. Het is immers momenteel al moeilijk om personeel te vinden, een probleem waar het kabinet nu ook tegenaan loopt. De tekorten kunnen de ambities in de weg zitten. Bovendien zullen al die investeringen in de overheid, zorg en onderwijs op termijn juist de werkgelegenheid in de marktsector verdringen.

