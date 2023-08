In Alphen zijn de zakdoeken verdwenen en geeft Pieter Omtzigt nieuwe hoop

Kitty Vrolijk ziet de bui alweer hangen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Nóg een partij erbij, en de vrijwilliger van het stembureau vindt de biljetten al zo breed. “Het uitvouwen is net zo’n werk als het tellen zelf”, verzucht ze.

“Er zijn al zo veel partijen in de Kamer, het wordt alleen maar ingewikkelder om straks tot een coalitie te komen. Omtzigt had zich beter bij gelijkgestemden kunnen aansluiten. Aan de andere kant is vers bloed wel goed. En hij heeft met de toeslagenaffaire dingen ontdekt die anderen wilden verzwijgen. Het wordt interessant of hij veel stemmen zal krijgen. Ligt er ook aan waar hij zijn mensen gaat zoeken natuurlijk.”

Kitty Vrolijk, vrijwilliger van het stembureau in Alphen. Beeld Ton Toemen

Alphen, een dorp met 4000 inwoners net boven de Belgische grens, met een slager, bakker, supermarkt, cafetaria, kinderdagverblijf, sportverenigingen en héél veel buitengebied. In een van zijn hallen sleutelt Ton van Eijck, eigenaar van een loonbedrijf, deze week met zijn team intensief aan zijn Prostock, een tractor waarvan het motorblok is opgevoerd tot zo’n 3500 paardenkrachten. Want het dorp is in de ban van de jaarlijkse Truck and Tractor Pulling. De tribune is geplaatst, de kleibaan in gereedheid gebracht. Er staat prestige op het spel komend weekend.

Samen met zijn Angela, voorzitter van de organisatie, is Ton sinds dit jaar BBB-stemmer. Voorheen koos zij steevast voor de VVD; hij was een CDA’er. Maar het vertrouwen in de gevestigde orde was afgebrokkeld. Aan omgekeerde vlaggen deden Angela en Ton niet, wel hing er bij wedstrijden altijd een zakdoek om de tractor van Ton. Angela: “We hebben ook langs de snelweg gestaan. Inmiddels zijn de zakdoeken opgeborgen; met de BBB is onze hoop op een eerlijke politiek een beetje teruggekeerd. Van Omtzigt zijn we ook fan. Hij is een verrijking voor het politieke landschap. Het is best mogelijk dat we op zijn partij gaan stemmen.”

‘De oude partijen zijn alleen bezig met overleven’

“Het wordt hoe dan ook de BBB of NSC, daarover bestaat geen discussie”, stelt Ton. “Een terugkeer naar het CDA is uitgesloten. Dat geldt voor iedereen die ik hier ken. De oude partijen zijn alleen maar bezig om zelf te overleven.”

Hoewel de trein van Tilburg naar Turnhout al sinds mensenheugenis niet meer rijdt, kent Alphen nog altijd een Stationstraat. Het spoor is ingeruild voor een populair fietspad, waarvan veel gebruikers even aanleggen bij café Welkom. Tenminste, nog een week, want dan trekken Toos en Ad Kleiren de deur achter zich dicht en is het gedaan met een biertje voor 2,50 euro en een driegangendiner voor 25 euro.

Toos Kleiren van café Welkom. Beeld Ton Toemen

Net als een derde van alle Alphenaren hebben ze zich tot de BBB bekeerd. Maar Toos noemt Pieter Omtzigt ‘ook een geschikte man.’ Dat is een groot compliment uit haar mond, waaruit zelden mooie woorden over politici ontsnappen. Deels als gevolg van eigen ervaringen. “In Alphen is veel behoefte aan woningen. Wij wilden er hier zes neerzetten, plus twee appartementen boven het café. De burgemeester en wethouder waren al langs geweest, maar de gemeenteraad veegde het plan van tafel.” Toos pakt een leeg Leffe-glas en zet het ondersteboven op de bar. “Als politici niet luisteren naar wat mensen willen, kun je op hun zetel net zo goed dit neerzetten. De BBB lukt het alleen niet om het vertrouwen terug te winnen. Met de partij van Pieter erbij heb je er in elk geval twee. Hij is geen meeloper, hopelijk vindt hij de juiste mensen erbij.”

Op een kleine hectare grond is Hens van Kaam, 82 alweer, gras aan het harken. De voormalig varkenshouder (‘500 mestvarkens, negentig zeugen, dat was in mijn tijd nog best veel’) is nu een hobbyboer. Stemmen doet hij al een tijdje niet meer, maar hij sluit niet uit dat Omtzigt hem terugleidt naar het stemhokje. Al maakt Van Kaam het voorbehoud dat heel Alphen maakt: “Ook Omtzigt zal eerst moeten bewijzen dat hij een goede ploeg om zich heen kan bouwen”.

Hobbyboer Hens van Kaam. Beeld Ton Toemen

