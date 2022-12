In 2022 streed de Tweede Kamer vooral met zichzelf

In het heftige politieke jaar 2022 stond de Tweede Kamer bol van spanning. Is dit de nieuwe dynamiek in de politiek?

De oorlog in Oekraïne was dit voorjaar net 36 dagen gaande, toen minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra met onzekere blik in de Tweede Kamer stond. Hij boog het hoofd, terwijl de kritiek vanuit de Kamer op hem neerdaalde. Bij elke slag kromp de minister iets dieper ineen.

Waar bleven de Nederlandse sancties tegen Rusland? Hoelang ging het nog duren, wilden Kamerleden weten. Omringende landen waren al veel sneller in actie gekomen. Maar Hoekstra had een probleem: hij was het overzicht kwijt. In het kabinet zaten acht ministers langs elkaar heen te werken bij het samenstellen van het sanctiepakket, moest hij erkennen. Hij was nog op zoek “hoe exact elk van die stukken bij wie is ondergebracht”.

De Kamer was woedend. De media vonden het falen van de minister groter nieuws dan de historische toespraak, diezelfde dag, van de Oekraïense president Zelenski in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, via een videoverbinding.

Het beeld van dagelijkse opwinding, van een aarzelende minister die meer tijd nodig heeft, terwijl de gestreste en verdeelde Tweede Kamer briest van ongeduld – het vertelt in een notendop hoe het politieke jaar 2022 eruit zag. Vaak liep de spanning op tot grote hoogte. En bijna net zo vaak kwam uiteindelijk de uitweg toch, ondanks alle verdeeldheid. Ook de sancties tegen Rusland zijn er gekomen.

Vergrootglas

Dat het zo’n hypernerveus jaar was, heeft onvermijdelijk te maken met de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen vlogen omhoog. Om dreigende armoede bij de laagste inkomens te dempen is er een diepe greep in de schatkist gedaan, voor 25 miljard euro aan koopkrachtverbetering en energiesteun.

Het waren ongekende besluiten. Om een indruk te geven: die 25 miljard is net zoveel geld als er in het hele Klimaatfonds zit, het fonds waarmee Nederland op weg moet naar een duurzame economie.

De oorlog zorgde voor vraagstukken van ondenkbare omvang. Een politiek verdeeld parlement moest die in korte tijd zien op te lossen. Het zette het vergrootglas op alle bestaande scheidslijnen en meningsverschillen. En het kwam bovenop het stikstofdebat.

Toch verklaart de oorlog niet alles, of misschien zelfs vrij weinig. Waarom leidden zelfs discussies die over minder grote zaken gingen dan de duizelingwekkende inflatie, de gasprijs of het schrikbeeld van armoede bij kwetsbare groepen tot zoveel commotie? Hoe kan het dat ook over mondkapjes of pensioenen de temperatuur zo hoog opliep? Of over de omgangsvormen in de Tweede Kamer?

Nieuw krachtenveld

In de Tweede Kamer is sinds dit jaar een nieuw krachtenveld aan het werk. De dynamiek wordt bepaald doordat de oppositie zich breed kan maken. Er zijn zestien oppositiepartijen tegenover vier coalitiepartijen, meer dan ooit. De verkiezingsuitslag van 2021 werkt door in de politieke verhoudingen, sinds het nieuwe kabinet is aangetreden na een eindeloze formatie.

Alleen al om praktische redenen ogen de debatten in de Tweede Kamer als een stressvolle toestand. Bijna elk denkbaar onderwerp vergt urenlang debat, ook een ‘simpel’ plenair debat. Het kost al snel zes uur om iedereen aan het woord te laten komen. Kritiek vanuit de oppositie komt versterkt door. Dat is niet altijd een voorspeller voor de afloop: soms is er ondertussen een meerderheid vóór. Maar het draagt bij aan het beeld dat de soep vaak overkookt.

Politiek talent

Wat vooral speelt: de Tweede Kamer is assertiever en neemt meer initiatief. De nieuwe pensioenwet die vlak voor kerst is aangenomen kwam er pas na honderd uur debat – zo secuur gingen de fracties te werk.

Ook dienen fracties vaker eigen initiatiefwetsvoorstellen in. Een van de grote politieke gebeurtenissen was dat de abortuswet op twee punten is aangepast. Oppositie- en regeringspartijen trokken samen op. Overigens leidde dat juist weer tot politieke demping in plaats van tot heftige taferelen. De Kamer debatteerde zeldzaam ingetogen, wat zijn weerslag had op de publiciteit: het haalde de voorpagina’s niet.

Veel vaker lopen discussies juist wél hoog op. De oppositie is kritisch. Er loopt veel nieuw politiek talent rond, dat speelt ook een rol. BIJ1, BBB en de afgesplitste eenmansfractie van Pieter Omtzigt hebben ieder maar één zetel, maar zijn politiek zeer effectief bij de interruptiemicrofoon. De eenmansfracties zijn favoriete gasten van de talkshows, ook omdat ze in de peilingen de boel op stelten zetten. Caroline van der Plas van BBB mag daar aanschuiven als de nummer één vertolker van de stem van het platteland.

In de Kamer is Van der Plas in korte tijd uitgegroeid tot het bekendste – gematigde – gezicht op de rechts-populistische flank. Van der Plas’ openlijke twijfel aan het stikstofprobleem zet in de politiek veel druk op de stikstofdiscussie. Haar motto: “Ik ben lid van de twijfelbrigade, en daar ben ik trots op”.

Benauwde uren

Premier Rutte zal vooral terugdenken aan die andere vorm van assertiviteit van de Tweede Kamer. De Kamer voert sinds de toeslagenaffaire een missie voor meer openheid en transparantie van de overheid. Rutte beleefde dit jaar zijn benauwdste uren toen hij zich juist op dit thema moest verdedigen. Hij bleek al zijn sms-berichten op zijn telefoon te wissen. Bij zo’n gelegenheid komen er allerlei politieke en maatschappelijke gevoeligheden samen.

Dat Kamerleden zo argwanend zijn geworden over de overheid, en over het achterhouden van informatie door het kabinet, maakte Rutte woedend. In een zeldzaam moment verloor hij zijn bekende beheersing. Hij zag alleen maar wantrouwen, beet hij de Kamerleden toe. “Anders ga ik wel andere dingen doen!”. Zo briest de premier alleen als hij in moeilijkheden is. Uiteindelijk bleek het een keerpunt. Rutte heeft dit jaar niet meer gewankeld, al is zijn gezag als premier niet meer wat het was.

Met zichzelf bezig

De zoektocht naar een nieuwe politieke cultuur van openheid bepaalde vaker de dynamiek. Toen er bij het presidium van de Tweede Kamer een anonieme klacht binnenkwam tegen oud-Kamervoorzitter Khadija Arib gaf dat een onoplosbaar dilemma. De klacht niet onderzoeken was geen optie, maar die wel onderzoeken zou Arib in de beklaagdenbank plaatsen. Zoiets kan uitlekken – wat prompt gebeurde.

De Kamer was zo met zichzelf bezig dat het proces volledig ontspoorde. Dat was de indruk die uiteindelijk overbleef. Er brak een bitter gevecht uit over wie de regie hoorde te hebben over het onderzoek naar de klacht over mogelijk machtsmisbruik door Arib.

Het invloedrijke Kamerlid Pieter Omtzigt voerde het verzet aan: het politieke deel van de Tweede Kamer moest daar over gaan, oftewel de fracties. Omtzigt vond dat het onderzoek stilgelegd moest worden en mobiliseerde andere Kamerleden om de regie over te nemen van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, een politiek neutraal orgaan. Voor de buitenwereld was het een moeilijk te begrijpen dynamiek. Zichtbaar was vooral hoe hoog de emoties opliepen. Even later had de Kamer weer spijt van de greep van Omtzigt. De huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp werd meegesleurd in het gevecht.

Partijverbod

Van een geheel andere categorie is de zware, inhoudelijke worsteling in de Kamer met Forum voor Democratie. Dat gaat over niets minder dan de democratie. De partij is in 2022 zoveel verder geradicaliseerd dat de discussie is losgebarsten of een partij verboden moet kunnen worden.

Het nieuwe gezicht bij Forum, Kamerlid Gideon van Meijeren, speculeert openlijk op het verstoren van het democratische proces. Boze burgers moeten “bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen: wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is.” Het roept associaties op met de bestorming van Capitol Hill. Partijleider Thierry Baudet zegt ondertussen dat de wereld wordt geregeerd door een ‘samenzwering van kwaadaardige reptielen’.

Verlossend voorstel

Terwijl het kabinet dit jaar eindeloos studeerde op het stikstofprobleem en de opvangcrisis in de asielzoekerscentra en veel vraagstukken politiek onoplosbaar dreigden te worden, kwam het verlossende voorstel soms juist vanuit de oppositie.

Ook dat is de nieuwe dynamiek in de Tweede Kamer. PvdA en GroenLinks hebben zwaar hun stempel gedrukt op het grootste politieke besluit van 2022. Er is een energieplafond gekomen, een miljardenoperatie die huishoudens en mkb-bedrijven door de winter moet helpen. Maandenlang verzette het kabinet zich ertegen.

Het voorstel van de twee linkse partijen werd de remedie. Een ander plan was er niet. In het land groeide de onrust. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans gaf rond Prinsjesdag openlijk de credits aan PvdA en GroenLinks. Ze bedankte hen voor het idee van het energieplafond.

Zulke lof hoort eveneens bij de nieuwe openheid in de Tweede Kamer. De lijnen tussen coalitie en oppositie zijn niet altijd meer zo strak. Coalitiefracties in de Tweede Kamer zoeken de samenwerking met de oppositie en andersom, al gaat dat meestal wel op iets ‘kleinere’ onderwerpen dan de megadossiers. Het CDA probeert samen met GroenLinks de spoedeisende hulp in streekziekenhuizen overeind te houden.

Met de actieve rol voor het linkse blok lijkt het of de kabinetsformatie alsnog een staartje heeft gekregen. In het kabinet zijn PvdA en GroenLinks niet gekomen. Maar vanuit de oppositie sturen Jesse Klaver en Attje Kuiken toch geregeld mee. Ook voor het nieuwe pensioenstelsel bedong links belangrijke aanpassingen.

Het linkse blok weet van alle oppositiepartijen inmiddels het meest het kabinet onder druk te zetten om plannen aan te passen. Enerzijds door als een van de weinige oppositiepartijen kabinetsplannen te steunen, anderzijds door daarbij harde wensen op tafel te leggen.

Historische besluiten

De lange strijd over stikstof en asiel domineerde het politieke debat. Maar tegelijk waren er de vele momenten van brede consensus. Er komen twee nieuwe kerncentrales, een historisch besluit. Er is nauwelijks iets om te doen geweest. Er is breed draagvlak voor, vanwege het klimaat en de wens om niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas. Er kwamen miljarden extra voor defensie. Schiphol mag niet verder groeien – ook die grote omwenteling ging moeiteloos door de Tweede Kamer.

Is de heftige dynamiek tijdelijk of blijvend? Zestien oppositiepartijen, een assertieve Tweede Kamer, een zoektocht naar een andere politieke cultuur – al die factoren beloven ook voor komend jaar weer veel een nerveuze stemming. Zeker ook omdat er over stikstof, asielopvang en migratie alsnog grote knopen moeten worden doorgehakt. Met in maart provinciale verkiezingen, waarbij ook de Eerste Kamer opnieuw wordt gekozen.

