Impasse in formatie: zes partijen krijgen weekend de tijd van Hamer

De teleurstelling stond op haar gezicht te lezen. Informateur Mariëtte Hamer geeft VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie een weekend de tijd om te beslissen wie met wie formatiegesprekken wil beginnen.

“Op dit moment is door de wensen van deze zes partijen geen meederheidscombinatie mogelijk”, zei Hamer. Daarmee doelt ze op de blokkade die CDA - en VVD- opwerpen tegen gesprekken met beide linkse partijen, en het feit dat GroenLinks en PvdA elkaar niet los willen laten. Hamer heeft partijen wel ‘suggesties’ gedaan om een doorbraak te bereiken, maar wil vooral dat ze dit weekend zelf initiatief nemen. Maandag zal ze hen elk afzonderlijk weer spreken.

‘Mislukt’ is een groot woord volgens Hamer. Voor een doorbraak zal iemand met de ogen zal moeten knipperen. Of het CDA moet besluiten dat een plek in oppositie op dit moment beter is voor de zo geplaagde partij. Dat zou de weg vrij maken voor een samenwerking met de ChristenUnie, waar D66 onder Kaag veel minder fel op tegen is dan in 2017 aanvankelijk met Pechtold aan het roer.

Over het herstelplan uit de coronacrisis zijn partijen het goeddeels eens, en daarvoor is ook bredere steun te vinden dan deze zes partijen.