‘Iedereen erop vooruit in nieuwe Pensioenwet’

DNB heeft aan de hand van 10.000 scenario’s nieuwe berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat pensioenen in het nieuwe stelsel er zelfs nog meer op vooruitgaan dan in 2019 werd voorspeld. De scenario’s kwamen maandagavond naar buiten aan de hand van de nieuwste economische voorspellingen van de zogeheten commissie parameters.

De Tweede Kamer weigerde steeds te stemmen over de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zolang de nieuwste pensioenscenario’s niet beschikbaar waren. Eerst moest duidelijk zijn wat het effect is van de huidige hoge inflatie (in november 11,2 procent) op de pensioentoezeggingen en wat er bij grote crises gebeurt. Maar volgens de commissie parameters zullen structureel de prijzen jaarlijks slechts 2 procent stijgen.

Daardoor zal ook in de nieuwe scenario’s vrijwel iedereen erop vooruit blijven gaan. Deze scenario’s zijn overigens wel gemaakt voor pensioenfondsen die hun pensioentoezeggingen nu al voor 100% gedekt weten. Wat er in andere scenario’s gebeurt is onduidelijk. Maar een fonds dat nu al te weinig in kas heeft, zal zowel in het oude als het nieuwe stelsel problemen hebben, zo benadrukte minister Carola Schouten (Pensioen) al tijdens de behandeling.

De Kamer spreekt donderdag voor het laatst over de pensioenwet. Minister Schouten heeft na kritiek uit de Kamer maandag ook besloten opnieuw een maximum in de wet op te nemen waarmee pensioenfondsen geld voor beleggingen kunnen lenen. Deze leenrestrictie was eerder juist uit de wet gehaald, maar staat er op aandringen van Kamerleden toch weer in.

