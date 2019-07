Humor op het Binnenhof: pitspoezen kijken, met een glas chablis in de hand

Wie ons direct te binnen schiet is Thierry Aartsen met zijn chablis. De 29-jarige woordvoerder cultuur en media van de VVD pleitte in november in een interview met de Volkskrant voor meer subsidies naar volkscultuur, ten koste van onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest.

Want zulke ‘hoge cultuur’ is volgens Aartsen voor ‘vrienden van D66 en GroenLinks in de Stopera, een glaasje chablis in de hand.’ VVD’ers zouden zich een stuk minder thuis voelen in het Amsterdamse operagebouw. “Onze mensen staan ook bij het corso en het carbidschieten vooraan.” De prestigieuze witte bourgognewijn spreekt bij Aartsen tot de verbeelding als tegenhanger van de volkscultuur. “Je kunt er kneuterig en lacherig over doen, maar doe dat lekker met je chablistje in het Concertgebouw.” Om het interview compleet te maken poseerde Aartsen voor een houten Hollandse haringkar.

Betaalbaar alternatief

Voor we bij liefhebbers van chablis en hogere cultuur verwachtingen wekken, een kleine kanttekening: de drankenkaart van het Concertgebouw leert dat bezoekers het met een Chileense chardonnay moeten doen. De Stopera is een stapje chiquer, maar komt onder het label ‘bijzondere wijnen’ ook niet verder dan een mâconnais, de witte bourgognewijn die geldt als betaalbaar alternatief voor chablis. Met een beetje geluk proeft Aartsen het verschil niet.

Thierry Aartsen (VVD) bestelt hier geen twee glaasjes chablis maar legt de eed af als nieuw Kamerlid. Beeld Bart Maart, ANP

Brexit-muppet van Blok

Waardering hebben we ook voor Stef Blok. De minister van buitenlandse zaken poseerde in februari met een blauw beest genaamd de ‘brexit-muppet’. Dat moest ondernemers waarschuwen zich goed voor te bereiden op een mogelijk vertrek van de Britten uit de EU. Missie geslaagd, want Blok trok in binnen- en buitenland de aandacht met de foto waarop het lijkt alsof hij de muppet billenkoek geeft.

Minder geslaagd was de poging van de SP om geestig te zijn. In de campagne voor de Europese verkiezingen probeerde de partij het met Hans Brusselmans, een parodie op PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans. In het filmpje ging Hans naar de wc en werkte hij met zijn handen stukken taart naar binnen. “Het is niet echt Monty Python”, oordeelde voorzitter Pieter Schol van de Rotterdamse SP-afdeling.

Inmiddels durven we ons aan de conclusie te wagen dat VVD’ers de meeste humor hebben. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kreeg dit politieke jaar flinke kritiek op zijn proefballonnetjes, zoals het zwaarder bestraffen van criminaliteit in probleemwijken. Hij toonde zelfspot door op een partijcongres in Den Bosch vijfhonderd ballonnen op te laten. De plaatselijke gemeenteraad kon er niet om lachen. Ballonnen zijn slecht voor het milieu, dus volgde direct een lokaal verbod op het oplaten van ballonnen.

De pitspoezen van de PVV

Er kon onlangs ook gelachen worden om de PVV. Kamerlid Roy van Aalst diende een motie in om de door de internationale autosportbond in de ban gedane pitspoezen te laten terugkeren bij een Formule-1-race op Zandvoort. Het kabinet zou ervoor moeten pleiten dat de vrouwen onderdeel uitmaken van de Nederlandse autosporttraditie. “Alleen een enorme zeikerd of jaloerse social justice warrior ziet een mooie vrouw als een probleem.”

Nu we het toch over vrouwen hebben, moeten we even terugkomen op de rubriek van vorige week. Daarin stond dat het Kamerlid Corry Tendeloo er in de jaren vijftig voor zorgde dat vrouwen na hun huwelijk niet langer hun baan bij de overheid en hun handelingsbekwaamheid verloren. Historica Alias Pegtel schrijft ons dat het toch echt justitieminister Christiaan van Oven was die voor dat laatste zorgde. Hij pleitte er al in 1927 voor, en toen hij in februari 1956 in het kabinet kwam, stelde hij snel een wetsontwerp op. Tendeloo hielp hem door in de Kamer te lobbyen voor het plan. Pegtel wijst ons ook op een treffende kreet uit die jaren. “Wat Drees was voor de oudjes, was Van Oven voor de vrouwtjes.”

Plein 2 gaat met reces, de volgende aflevering verschijnt op woensdag 4 september.

Grappenmakers aan het Binnenhof

1 Thierry Aartsen (VVD)

2 Roy van Aalst (PVV)

3 Stef Blok (VVD)

Speciaal voor de VVD’er: witte wijn uit Limburg

Een Limburgse pinot gris is een mooi alternatief voor chablis, aldus het vaste panel van Trouw dat bier, wijn en whisky test. als Nederlands alternatief voor chablis.