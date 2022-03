Hulp voor studenten is onderweg, maar de oplossing is het niet

Minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) rept nadrukkelijk over een ‘voorstel’. Zijn plan voor de herintroductie van de studiebeurs voor studenten is geen in beton gegoten besluit. Er liggen ook alternatieven op tafel; het parlement kan eruit kiezen.

Wat het kabinet zelf wil, lekte eerder deze week al uit: een basisbeurs van 91 euro per maand voor studenten die thuis wonen en 255 euro voor studenten op kamers. Er is een maximale aanvullende beurs beschikbaar van 419 euro, afhankelijk van het inkomen van de ouders. De grens is een jaarsalaris van 53.900. Wie ouders heeft die meer verdienen, heeft geen recht op een aanvulling.

Dat het huidige, sterk bekritiseerde leenstelsel verdwijnt, is nauwelijks onderwerp van discussie. Ook de voorstanders van weleer (PvdA, D66, GroenLinks) willen er inmiddels vanaf. Dijkgraaf schrijft in een brief aan de Kamer dat in de zeven jaar dat het leenstelsel bestaat, veel is veranderd in het leven van studenten. De coronacrisis kwam, de woningmarkt explodeerde, er ontstond leenangst, waardoor studenten afzien van een vervolgopleiding. “Dit komt de kansengelijkheid niet ten goede”, concludeert Dijkgraaf.

Enveloppe van 1 miljard euro

De herinvoering van de studiebeurs kan volgens de minister bijdragen aan de kansengelijkheid binnen de jongere generatie. Maar hoe dit systeem er precies uit moeten komen te zien, was voor Dijkgraaf een worsteling, liet hij vrijdag na de ministerraad doorschemeren. De minister beseft dat studenten en politieke partijen zijn voorstel te mager vinden. “We hebben een enveloppe van 1 miljard euro”, zei Dijkgraaf, verwijzend naar de afspraken in het regeerakkoord. “Dus ja, hoe wil je dat verdelen?”

De aanpassingen die de Kamer eventueel wil doen, moeten dus passen binnen het budget. Het kabinet loopt inmiddels tegen zoveel financiële tegenvallers op, niet in de laatste plaats vanwege de oorlog in Oekraïne, dat extra geld voor de studiebeurs een utopie lijkt.

Het is wel mogelijk dat de aanvullende beurs voor een grotere groep studenten beschikbaar komt, bijvoorbeeld als de ouders maximaal 70.000 euro per jaar verdienen. Daar is een deel van de middeninkomens mee geholpen. Maar dit zou een verlaging van de basisbeurs betekenen. Dijkgraaf is daar geen voorstander van.

Meer gebruik aanvullende beurs

De minister wil wel studenten actiever wijzen op het bestaan van de aanvullende beurs. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat 24 procent van de eerstejaars studenten in het hoger onderwijs hiervan geen gebruik maakt, terwijl zij er wel recht op hebben. Als de overheid hierover campagne gaat voeren, zal het gebruik van de aanvullende beurs toenemen, waardoor de hoogte van de basisbeurs iets zakt.

Over anderhalve week debatteert de Tweede Kamer over de studiefinanciering. In ieder geval een deel van de partijen zal hameren op een ruimhartiger plan, wetende dat de oude basisbeurs hoger was en dat het leven voor studenten inmiddels duurder is. En de discussie over wat het kabinet wil doen voor de huidige ‘leenstelsel-generatie’ belooft nog steviger te worden.

Geen compensatie, wel tegemoetkoming

Dijkgraaf noemt de terugkeer van de basisbeurs ‘wrang’ voor studenten die in de tussenliggende periode studeren. Er is eenmalig een miljard euro beschikbaar om hen te helpen, maar dat is veel te weinig om alle opgebouwde studieschulden ongedaan te maken. De minister wil ook niet spreken over ‘compensatie’, wel over een ‘tegemoetkoming’, een ‘gebaar’ en ‘erkenning’ van hun probleem.

Het kabinet denkt eraan om alle leenstelsel-studenten die hun diploma hebben gehaald, iets tegemoet te komen, ook als ze niet geleend hebben. Dat bedrag kan oplopen tot 1400 euro. Ter vergelijking: de gemiddelde studieschuld van de eerste lichting leenstelsel-studenten bedraagt 17.620 euro.

Dijkgraaf meldt ook dat de tegemoetkoming in 2025 wordt overgemaakt. Eerder is technisch niet mogelijk.

