Hugo de Jonge wint na een heftige achtbaan de verkiezing om het CDA-leiderschap

De CDA-leden hebben na een slepende verkiezingsstrijd gekozen voor een ervaren bestuurder. Vicepremier Hugo de Jonge belooft van het CDA weer een echte middenpartij te maken, met een boodschap van omzien naar elkaar. Dat verhaal won het uiteindelijk bij de leden van de boodschap van Kamerlid Omtzigt, die als waakhond van de macht wil zorgen dat de overheid er is voor de burger.

Het partijbestuur prijst De Jonge als een CDA-leider die “zijn nek uitsteekt als het moeilijk is en taai. Dan stapt hij naar voren.”

De nieuwe leider De Jonge gaat met Omtzigt als running mate de verkiezingen in. “Om nieuwe zekerheden te bouwen voor de toekomst en tegenstellingen in de samenleving te overwinnen”, is zijn boodschap, zei hij in zijn dankwoord. Hij verwijst naar de geboortepapieren van het CDA, als partij die werd opgericht om polarisatie tegen te gaan en vanuit het midden oplossingen aan te dragen.

De Jonge bedankte zijn concurrent Omtzigt met uitgebreide lof. “De leden van het CDA houden van Pieter Omtzigt. Wij gaan samen een heel mooi team vormen. Hij laat zien wat politiek is: naast gewone mensen gaan staan, en een rechtsstaat die voor iedereen moet werken.” Omtzigt op zijn beurt roemde de ‘energie in de partij’ en grapte dat de lijsttrekkersverkiezingen ‘spannender zijn geweest dan de partijvoorzitter had gedacht en misschien gewild’.

Achtbaan die voor de partijtop goed afloopt

De lijsttrekkersverkiezing is met De Jonge als winnaar een achtbaan geweest die voor het CDA toch nog is geëindigd zoals de partijtop van tevoren hoopte. De Jonge is de kandidaat van het partijbestuur. Hij heeft het in de verkiezingen onverwacht moeilijk gehad. Zelfs de warme aanbeveling van oud-partijleider Sybrand Buma kon de leden niet in één keer overtuigen. Bij de eerste ronde kwam De Jonge 248 stemmen tekort. Zijn overwinning in de eindstrijd was lang niet zeker, door de groeiende faam van tegenkandidaat Pieter Omtzigt. Bij de eerste ronde deed ook CDA-staatssecretaris Mona Keijzer mee. Zij viel af met 11,7 procent van de stemmen.

De nek-aan-nekuitslag weerspiegelt de verdeeldheid in de partij over het leiderschap, de koers en de stijl van de partij. Er is maar één team CDA, zegt de partij. De verdeeldheid was er al, maar is voor de buitenwacht dankzij de lijsttrekkersverkiezing zichtbaar geworden. De partij heeft altijd flanken en wrijving gekend. De christen-democraten kunnen de scherven bijeen gaan rapen.

Partijvoorzitter Rutger Ploum vindt dat het heftige verloop van de verkiezingen het CDA weer in de schijnwerpers heeft geplaatst. “Wij weten de landelijke media te beheersen. In een zomer dat er geen Tour, geen EK of Olympische Spelen waren, hadden wij de kijkcijferhit”. Hij prijst de “strijdlustige en respectvolle manier” waarop De Jonge en Omtzigt in de tweede ronde tegen elkaar streden. Verdeeldheid ziet hij niet. “De verschillen zijn kleiner dan het gemeenschappelijke dat CDA’ers bindt. Als een team aan de slag, om de verkiezingen te winnen.”

Lees ook:

Hugo de Jonge, de goedgehumeurde prediker van het zorgzame midden

De drang om zijn ‘handen aan het stuur’ te hebben zat er al jong in bij Hugo de Jonge. Met zijn 42 jaar is hij de jongste CDA-leider ooit, jonger dan Ruud Lubbers, van wie hij zowel de breedsprakigheid heeft als het heilig geloof in het politieke midden.

Nieuwe CDA-nieuwe leider moet verder met een diep verdeelde partij

Na het enthousiasme met een hoge opkomst en ‘er valt wat te kiezen’, kunnen de christen-democraten woensdag de scherven bij elkaar zoeken. Er is niet ‘één CDA’. De partij heeft altijd flanken en onderlinge wrijving gekend.