Hugo de Jonge stelt zich kandidaat voor CDA-leiderschap

Vicepremier Hugo de Jonge wil de nieuwe lijsttrekker worden van het CDA bij de Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Hij liet donderdagmiddag in een verklaring weten hij zich kandidaat stelt. Hij is de grote favoriet, zeker nadat een andere gegadigde, minister van financiën Wopke Hoekstra, eerder deze week afhaakte.

De Jonge, minister van volksgezondheid en ex-wethouder in Rotterdam, zegt in een toelichting aan Trouw dat de crisis van de afgelopen maanden hem extra hebben gemotiveerd om zich kandidaat te stellen. “We moeten een weg vinden uit de problemen en dat zal niet makkelijk zijn. Ik ben opgegroeid in de traditie van een partij, het CDA, die altijd verantwoordelijkheid neemt als het moeilijk is. Ik wil daaraan een bijdrage leveren.”

Hoekstra en De Jonge Beeld ANP

“De coronacrisis leidt tot grote onzekerheden”, zegt De Jonge. “Mensen hebben te maken met het verlies aan inkomen of andere tegenslag, ze kunnen hun baan kwijtraken. Daarbij moeten zij kunnen rekenen op een beschermende overheid. Het CDA heeft daarbij altijd een leidende rol gespeeld en ik vind dat de partij dat moet blijven doen.”

De kansen van De Jonge In de peilingen staat het CDA op veertien zetels, een verlies van vijf ten opzichte van de Kamerverkiezingen van drie jaar geleden. Een andere regeringspartij, D66, staat ook op verlies, maar de VVD van premier Mark Rutte heeft de wind in de zeilen en staat op 44 zetels, elf meer dan drie jaar geleden. Maar dat is nu. De verkiezingen zijn pas over negen maanden. Het CDA weer de grootste partij van Nederland maken is een lastige opgave in het gevecht met een populaire minister-president Rutte die waarschijnlijk de VVD-lijst zal aanvoeren. De electorale kansen van Mona Keijzer worden in CDA-kringen lager ingeschat dan die van De Jonge. Keijzer is minder bekend bij het grote publiek en haar politieke profiel is flets. Of De Jonge meer of minder kansen heeft dan Hoekstra zou hebben gehad, is lastig te zeggen. Hoekstra had Rutte met zijn zakelijke aanpak misschien goed partij kunnen bieden maar De Jonge beweegt zich makkelijk tussen mensen; op zijn knieën bij een stoel van een oudere in een verzorgingshuis of op straat in gesprek met buurtbewoners over drugsoverlast.

Hoe Nederland uit die crisis kan komen, is ‘een lang verhaal’, zegt De Jonge, maar ‘het fundament’ werd volgens hem zichtbaar in maart toen de ernst van de gevolgen van het coronavirus doordrong: “Er was zorg voor elkaar. Dat is een belangrijke richtingaanwijzer voor de toekomst. Dat mensen oog hebben voor de ander en dat er niemand achter blijft is een belangrijke basis.”

Mogelijk stellen ook Mona Keijzer en een wat anoniemere CDA’er zich nog kandidaat

De Jonge en Wopke Hoekstra waren sinds het vertrek van de vorige CDA-leider Sybrand Buma (hij werd burgemeester van Leeuwarden) de belangrijkste gegadigden om het CDA te leiden. Hoekstra liet dinsdag weten dat hij niet beschikbaar is. Hij vindt zichzelf meer een bestuurder dan een rasecht politicus. Binnen het CDA wordt er rekening mee gehouden dat ook Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken, zich kandideert voor het lijsttrekkerschap. Mogelijk stapt er ook nog een onbekende in de ring om de strijd met De Jonge aan te gaan.

Tot en met volgende week woensdag kunnen kandidaten zich melden bij CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum. Het partijbestuur buigt zich later deze maand over de namen. Als er één naam aan de leden wordt voorgelegd zal dat waarschijnlijk die van Hugo de Jonge zijn. Het is ook mogelijk dat het bestuur ervoor kiest de leden meerdere kandidaten voor te leggen. Begin juli wordt er digitaal gestemd.

De Jonge liet in maart weten dat hij geen voorstander is van lijsttrekkersverkiezingen. “Dat haalt niet het beste in een partij boven”, zei hij. Hij zei toen daarover in gesprek te zijn met Hoekstra, die op dat moment nog nadacht over zijn kandidatuur. De Jonge meent dat de beste kandidaat, die het CDA weer de grootste partij van Nederland kan maken, de partij moet leiden. Hij zegt dat hij over zijn kandidatuur of die van anderen geen overleg heeft gehad met Hoekstra en Keijzer. “Wij maken allemaal onze eigen afweging.”

Beeld ANP

Welke koers staat De Jonge voor?

Als De Jonge de nieuwe CDA-leider wordt, moet hij op een aantal punten duidelijkheid scheppen. Zo zit het CDA in een spagaat als het gaat om het nemen van klimaatmaatregelen en de belangen van de landbouw. Welke koers wil De Jonge varen? “Rentmeesterschap hoort bij het CDA”, zegt hij. “De aarde moet ook voor de generaties na ons leefbaar zijn. We moeten de belangen van de boeren en die van toekomstige generaties met elkaar verenigen.”

Of hij een ander CDA wil dan de enigszins rechtse koers onder Sybrand Buma wil De Jonge niet zeggen. “Dat zijn sjablonen. Wij hebben allebei onze eigen stijl. Dit is de dag van de kandidaatstelling. Het CDA is een brede volkspartij die in staat is om kloven te overbruggen, die mensen wil samenbrengen. Onzekerheid, of die nou wordt veroorzaakt door klimaatverandering of door de coronacrisis, kan leiden tot polarisatie, waarbij mensen tegenover elkaar staan. Het CDA heeft altijd laten zien dat het mogelijk is om in het midden uit te komen.”

