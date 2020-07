Hugo de Jonge: Niet tobberig doen over klimaatbeleid

Het CDA omarmt klimaatmaatregelen als Hugo de Jonge partijleider wordt. Het is voor het CDA een logische keuze om een actief klimaatbeleid te voeren, zegt hij vrijdag in een interview in Trouw. “Klimaat is echt een onderwerp dat past bij het CDA, net als rentmeesterschap. Dat is al een lange traditie; Ruud Lubbers was ooit de eerste premier die internationaal echt koos voor milieubeleid, vergeet dat niet. Het is een mooie gedachte dat we dat karwei mogen afmaken.”

De Jonge is kandidaat voor het lijsttrekkerschap, en wordt gezien als de grote kanshebber. De komende weken kiezen de 40.000 CDA-leden wie de nieuwe partijleider wordt. Andere gegadigden voor die positie zijn Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken, en Kamerlid Pieter Omtzigt.

De Jonge zegt dat hij bewust het accent legt op rentmeesterschap, een van de vier uitgangspunten die het CDA bij de oprichting van de partij formuleerde. “Alle luxe en verworvenheden die we in het land hebben opgebouwd, zijn geen eigen verdiensten. We hebben het land in bruikleen, onze politieke keuzes moeten gaan over hoe we het land doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.”

De doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, een sterke afname van de uitstoot van broeikasgassen, noemt hij ‘haalbaar en betaalbaar’.

Oog houden voor de zorgen van gewone mensen

Met zijn groene geestdrift onderscheidt De Jonge, nu nog minister van volksgezondheid, zich van voorganger Sybrand Buma. Toen die het CDA leidde, trapte de partij meer op de rem bij de discussies over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De Jonge is wel net als eerder Buma bezorgd hoe alle bevolkingsgroepen de transitie naar duurzaamheid kunnen meemaken. “Je moet héél goed oog houden voor de zorgen van gewone mensen. Als we Parijs willen halen, zullen we dat samen moeten doen, en zorgen dat iedereen kan aansluiten.”

Het pleidooi van De Jonge sluit aan bij de nieuwe koers van het CDA, die vorig najaar onder leiding van het wetenschappelijk bureau werd ingezet. In de discussienota ‘Zij aan zij’ omarmde het CDA de energietransitie naar een duurzamere wereld. Economie moet in evenwicht worden gebracht met de natuur, is een van de nieuwe uitgangspunten.

Een uitgebreid interview met Hugo de Jonge verschijnt vrijdag opwww.trouw.nl

Lees ook:

Zonder biomassa wordt het halen van de klimaatdoelen nog moeilijker

De coalitie wil af van biomassa. Daarmee bemoeilijkt ze het halen van het klimaatakkoord. Het draagvlak voor biomassa is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. Bijvoorbeeld omdat er ook stikstof en fijnstof bij vrijkomt.

In de politiek is de wolf één keer echt gevaarlijk geweest

Angst voor de wolf kan sinds vorige week bijgezet worden in het museum voor politieke nostalgie. Minister van landbouw Carola Schouten meldt dat twee derde van de Nederlanders de wolf als ongevaarlijk ziet. Politiek is er geen eer meer te behalen aan het verdrijven van de wolf. De meeste mensen gaan rustig een wandeling maken in een bos waar het dier is gesignaleerd, bleek uit draagvlakonderzoek dat de minister liet uitvoeren.