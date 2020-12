Hugo de Jonge niet langer lijsttrekker van het CDA

“De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven”, laat De Jonge in een verklaring weten.

De Jonge werd in juli gekozen tot politiek leider van de christendemocraten. Hij won de lijsttrekkersverkiezing nipt van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Het verschil was maar een paar honderd stemmen.

Omtzigt werd daarna zijn ‘running mate’. De partij wilde na de verkiezingen eenheid uitstralen, maar dat is er sindsdien niet echt van gekomen. Berichten over onmin binnen de partij bleven rondzingen.

De partij zit nu met negentien zetels in de Tweede Kamer. Ondanks de enorme media-aandacht die De Jonge krijgt als coronaminister, blijft de regeringspartij in de peilingen op een behoorlijk verlies staan.

De Jonge wilde van het CDA weer een middenpartij maken waarbij ook meer aandacht zou komen voor de steden. Het CDA heeft nu vooral veel macht op het platteland.

Reactie CDA-partijvoorzitter

CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum betreurt het dat Hugo de Jonge heeft besloten om zich terug te trekken als de lijsttrekker voor zijn partij. Maar, voegt hij eraan toe, “ik heb er tegelijkertijd ook veel respect voor”.

Het partijbestuur gaat nadenken over wie in plaats van De Jonge de kar moet gaan trekken in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar, aldus Ploum. Wanneer die beslissing wordt genomen zegt hij niet, maar het CDA stelt komend weekend de kandidatenlijst vast op een onlinecongres.

“Hij bekleedt als coronaminister misschien wel de zwaarste kabinetspost sinds de Tweede Wereldoorlog en werkt dag en nacht om Nederland door deze crisis heen te leiden”, schrijft Ploum over De Jonge.

