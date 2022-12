Hugo de Jonge: Migratie bedreigt oplossing van het woningtekort

“Als het migratiesaldo blijft zoals het, is heb je aan 900.000 woningen in 2030 lang niet genoeg. Dan bouwen we tegen de klippen op. We hebben het woningtekort niet opgelost in dat jaar. Het migratiesaldo moet omlaag. Dat is mijn inzet voor de komende periode.”

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat het aantal inwoners het afgelopen jaar met 227.000 mensen is toegenomen, een stad ter grootte van Eindhoven. Dat was twee keer zoveel als vorig jaar. Als dit tempo zo doorgaat, valt er dus niet tegen op te bouwen, zegt De Jonge.

De Jonge voert de druk op

Het saldo van migratie bestaat volgens de minister uit vier componenten, waar je min of meer invloed op hebt. “Het is arbeid, de grootste component, asiel is een hard groeiende component, dan is er liefde- en gezinsmigratie en de vierde is studie. Op alle vier de componenten moeten we grip genereren zodat het migratiesaldo doenlijk en inpasbaar is.“

Binnen het kabinet wordt al enige tijd gesproken om de migratie naar beneden te krijgen, zowel de asielmigratie als de arbeidsmigratie. Premier Rutte heeft zijn kritische VVD-achterban belooft met maatregelen te komen om de instroom van asielzoekers te verminderen. Minister Karien Van Gennip probeert het aantal arbeidsmigranten te beheersen. Andere bewindslieden praten hierover mee, maar concrete maatregelen zijn nog niet bekend.

Minister De Jonge verhoogt de druk op de discussie in het kabinet om in 2023 met gericht beleid te komen om de migratie te verminderen, maar ook hij komt niet met concrete plannen. Komend jaar moet er een ‘beleidsmatig richtgetal’ komen hoeveel migranten ons land aankan, vindt De Jonge. “We zullen onze demografie moeten plannen, want sterker: we gaan op weg naar 19 miljoen mensen in 2034 als er niets verandert. We moeten ons een beeld vormen met hoeveel mensen we hier kunnen wonen en hoeveel groei werkelijk inpasbaar is in Nederland.”

Draagvlak van migratie ondermijnen

“Als je dat niet doet, overvraag je de spankracht van de samenleving op een geweldige manier. En dan ondermijnen we het draagvlak van migratie in een land waar we migratie juist ook nodig zullen hebben. Maar de huidige groei van het aantal mensen in ons land is in potentie disruptief.”

Afgezien van de stijgende migratie zorgt de verslechterde economie voor de nodige hoofdbrekens om de doelstelling van 100.000 woningen per jaar te halen, zegt De Jonge. “Het zal best kunnen dat we die in 2024 nog niet voor elkaar krijgen, een jaartje later wel. Ik reken erop dat we dit jaar de eerste 80.000 gedaan krijgen. Maar ik ga niets afdoen aan de doelstelling van de in totaal 900.000 woningen, want dan zou ik tegen de starters van 2030 zeggen dat we het dit jaar te moeilijk vonden om het woningtekort op te lossen.”

