Hugo de Jonge kan leiderschap CDA niet volhouden

Hugo de Jonge vindt het leiderschap van het CDA niet langer te combineren met zijn zware werk als coronaminister. Hij trekt zich daarom terug als lijsttrekker van zijn partij voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart. “De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan”, laat hij weten in een verklaring aan de leden. Dit voor hem dramatische besluit komt twee dagen voordat de partij een congres zou hebben, dat in het teken moest staan van eenheid. Dat congres wordt nu uitgesteld.

Al maanden is binnen het CDA te horen en te zien dat De Jonge zich onvoldoende bezig kan houden met de voorbereiding op de verkiezingen. Hij wordt volledig in beslag ge­nomen door zijn werk als minister en moest het samenstellen van een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst voor een te groot deel aan anderen in de partij overlaten.

De Jonge constateert dat hij de combinatie van minister van volksgezondheid én CDA-lijsttrekker niet kan waarmaken. “Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven. Nederland moet deze crisis te boven komen. Daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten.”

Binnen het CDA werd gevreesd dat De Jonge niet in staat zou zijn een goede campagne te voeren, terwijl de peilingen er niet best uitzien. De ernst van de coronacrisis verminderde in de zomer, maar is inmiddels in alle hevigheid terug. Dat betekent dat De Jonge, ook met het vaccin in aantocht, nog lang niet klaar is en dat campagne voeren, ook al is dat veelal digitaal, er bij inschiet.

Wat het voor De Jonge uiterst lastig zou maken is dat hij als lijsttrekker van het CDA het op had moeten nemen tegen premier Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD, de partij die op een ruime verkiezingswinst afstevent. Zij staan bijna wekelijks samen hetzelfde beleid uit te dragen, terwijl in de verkiezingscampagne doorgaans de verschillen tussen partijen breed worden uitgemeten. Voor de coronaminister dreigde een onmogelijke taak.

De Jonge won de lijsttrekkersverkiezingen afgelopen zomer met een klein verschil van de andere kandidaat, het Kamerlid Pieter Omtzigt. De derde kandidaat, Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken, viel al in de eerste ronde af. Door het kleine verschil werd De Jonge nooit de onomstreden partijleider. Binnen de partij bleef een deel van de leden mopperen en zelfs in het kabinet was er wrijving. Zo lekte deze week vanuit het ministerie van Keijzer een document met een pleidooi om de horeca te openen, terwijl De Jonge uit alle macht probeert om deze sector te motiveren nog even vol te houden de deuren dicht te houden.

Kritiek

Lastig voor De Jonge is ook dat zijn beleid geregeld onder vuur ligt. Zo was er kritiek op de trage opbouw van de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek. De komende tijd moet hij de vaccinatie-operatie op orde zien te krijgen. Aan hem kleeft het verwijt dat hij beloftes te vaak niet waarmaakt.

De Jonge heeft het besluit gisterochtend kenbaar gemaakt aan partijvoorzitter Rutger Ploum. “Er is altijd deining in een partij”, zegt De Jonge in een toelichting. “Daar is goed mee om te gaan als je tijd hebt. Maar die tijd heb ik niet.” Hij trekt zich geheel terug van de kandidatenlijst.

Ploum heeft er een ingewikkelde klus bij. De partijvoorzitter moet met spoed op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Wopke Hoekstra, minister van financiën, lijkt de belangrijkste kandidaat om nu toch de kar te trekken. Hij werd naast De Jonge altijd al genoemd als een mogelijke leider van het CDA, maar wilde in de zomer niet meedoen aan de leiderschapsverkiezingen. De vraag is of hij nu wel wil. Het alternatief is Pieter Omtzigt, die door het wegvallen van De Jonge in principe doorschuift naar de eerste plek op de lijst.

