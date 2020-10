Hugo de Jonge is het breedsprakigst van allemaal

Waar een pandemie ook goed voor kan zijn: sinds vorige week debatteert de Tweede Kamer nog maar tot elf uur ’s avonds. Zo krijgen overwerkte bewindslieden misschien wat rust, en – zo zal Kamervoorzitter Khadija Arib hopen – wordt er wellicht wat bondiger geformuleerd tijdens debatten.

De coronacrisis drukt zwaar op de agenda van de Kamer. Tot Prinsjesdag werd liefst twintig keer gedebatteerd over het virus, het woord ‘corona’ werd 3.465 keer gebruikt. Dat blijkt uit de statistieken van de website nieuwindekamer.nl. Die site houdt bij hoeveel en welke woorden sinds 1995 zijn uitgesproken in de plenaire zaal van de Kamer. Én hoe breedsprakig politici zijn.

Voor wie de coronadebatten van de afgelopen maanden volgde, kan het geen grote verrassing zijn dat zorgminister Hugo de Jonge afgelopen jaar verreweg het meeste aan het woord was in de Tweede Kamer. Zestig procent van zijn inbreng ging over de virusuitbraak. Hij kwam tot 369.005 woorden, en dan werd hij nog geregeld kort gehouden door Kamervoorzitter Khadija Arib. Ter vergelijking: het 900 pagina’s tellende boek ‘De ontdekking van de hemel’ van Harry Mulisch bevat zo’n 270.000 woorden.

In het lijstje van ministers en staatssecretarissen is goed te zien welke thema’s afgelopen jaar actueel waren. Na chef corona De Jonge volgt premier Mark Rutte (323.424 woorden), wiens vingerafdrukken op de meeste Haagse dossiers zitten. Op geruime afstand van de premier volgt staatssecretaris van binnenlandse zaken Raymond Knops (134.897), die afgelopen jaar ook tijdelijk minister Ollongren verving. Bruno Bruins, die tot half maart over corona ging en stikstofminister Carola Schouten, vervolmaken de top-5.

Omdat zij wél aan spreektijden gebonden zijn, houden Tweede Kamerleden het meestal wat korter. In het parlement zijn vooral de rechtse partijleiders lang van stof. PVV-voorman Geert Wilders sprak 120.852 woorden uit, slechts 500 meer dan Thierry Baudet (Forum). Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) wist in haar eerste jaar als fractievoorzitter direct in de top-3 te komen. Het zijn vooral de fractievoorzitters die zich veel laten horen in de plenaire zaal. Na Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA) is Maarten Hijink (SP) het eerste ‘gewone’ Kamerlid op de lijst. Niet toevallig voerde hij in het begin van de pandemie ook het woord over het coronavirus.

Zet de bovengenoemde aantallen eens tegenover de hekkensluiters. PVV’er Sietse Fritsma sprak tot hij in oktober vorig jaar de Kamer verliet geen enkele keer sinds het zomerreces. Hij werd opgevolgd door Gabriëlle Popken, die door gezondheidsomstandigheden ook niet aan spreken toekwam. In september kwam Fritsma daarom weer terug op zijn oude plek. Sindsdien is het ook nog wachten op zijn eerste bijdrage.

VVD’er Albert van den Bosch zat wel het hele jaar in de Kamer. De oud-burgemeester van Zaltbommel bracht het tot één bijdrage in de plenaire zaal. Tijdens een regeling van werkzaamheden kwam hij naar de interruptiemicrofoon om te zeggen dat zijn partij een debataanvraag niet steunde. Waar sommige collega’s in dat geval genoeg hebben aan ‘geen steun’, lukte het Van den Bosch zijn boodschap te verpakken in 65 woorden.

Nieuwindekamer.nl houdt ook bij welke woorden voor het eerst worden uitgesproken in het parlement. Zo kwam Henk Krol vorige week met ‘duurzaamheidsclubjes’, maakte dankzij Bart Snels (GroenLinks) het woord ‘Unileversamenleving’ zijn debuut en plugde PVV’er Emiel van Dijk ‘EU-migratiepact’. Minister van financiën Wopke Hoekstra prees de leden van de commissie die over de besteding van het Groeifonds gaan als ‘achttienkaraatsmensen’. Onlangs was Hoekstra ook de eerste persoon die de afkorting NIVEA’en in de Kamer gebruikte. Dat staat voor Niet Invullen Voor Een Ander. Hoekstra had het woord weer geleend van premier Rutte.