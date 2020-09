Hugo de Jonge: ‘De weg uit de crisis gaat langs solidariteit’

De CDA-leider en vicepremier deed een beroep op de burger: “De oplossing ligt in een sterke samenleving, in zorg voor elkaar.” De overheid doet van alles om de crisis te keren zoals meer mensen aannemen voor de zorg en noodsteun voor bedrijven. “Al die inzet is vergeefs zonder de zorg voor elkaar, zonder het besef dat we voor onze gezondheid, onze veiligheid en onze welvaart altijd van elkaar afhankelijk zijn. Die lotsverbondenheid is het enige antwoord dat werkt.”

De politiek zal het voorbeeld moeten geven door samenwerking tussen partijen die van mening verschillen. “We kunnen elkaar op onze ideeën bestrijden, maar moeten altijd de wil te hebben om er samen uit te komen.”

Een schreeuw om meer samen

De Jonge signaleert dat corona ‘opnieuw de tekortkomingen van het liberalisme aan het licht heeft gebracht’. Hij meent dat de overheid solidariteit tussen generaties moet organiseren om te voorkomen dat jongeren geen kans hebben op de woningmarkt. Hij vindt dat hoger opgeleiden en werkgevers zich solidair moeten tonen met mensen die vastzitten in flexcontracten. Verder wil hij ‘grip op migratie agenderen als een belangrijke bron van onzekerheid en polarisatie’.

De Jonge: “Met elkaar moeten we zorgen dat mensen weten dat ze er niet alleen voor staan. We moeten onzekerheid wegnemen, en alle machteloosheid, woede en haat die ermee samenhangt.” Dat de haat toeneemt, merkt De Jonge dagelijks. Hij krijgt honderden, soms duizenden haat-berichten per dag. “Die enorme bak aan haat-reacties is echt iets van de laatste maanden”, zegt hij.

Waar aan het begin van de crisis saamhorigheid in de samenleving groeide, is er nu de polarisatie, signaleert de minister. “Is het niet een schreeuw om meer samen en minder alleen?

Ik denk van wel. Als mensen het vertrouwen in ons kwijt zijn, betekent dat niet dat we moeten stoppen een hand naar ze uit te steken. Het betekent juíst dat we dat wel moeten doen. En dat kunnen we allemaal. In het klein, door elkaar niet af te schrijven als we zien dat we het niet met elkaar eens zijn, maar door ons juist dan in elkaar te verdiepen. Voor haat, is solidariteit het tegengif.”

We moeten ons een weg banen uit deze crisis, en die weg leidt langs solidariteit, aldus minister Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid). Zondag droeg hij de Abel Herzberglezing voor in debatcentrum de Rode Hoed.