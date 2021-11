Hoorzitting Tweede Kamer raakt gevoelige snaar. ‘Etnisch profileren is een structureel probleem’

“Huidskleur zegt helemaal niets over nationaliteit. De marechaussee, de politie en de douane mogen daarom bij controles geen onderscheid maken op basis van iemands etniciteit. Dat mag gewoon niet.” Van Zutphen noemt het ‘onbehoorlijk’ om mensen te selecteren op basis van huidskleur, etniciteit, ras of geloof. Toch is etnisch profileren nog steeds een hardnekkig probleem bij controles die de politie, de douane en de marechaussee doen, zegt hij. En erover klagen heeft geen zin. Van Zutphen: “Van de mensen die een klacht indient, zegt 80 procent dat ze niet serieus worden genomen”.

De Tweede Kamer hield woensdag een hoorzitting om te horen wat de overheid tegen etnisch profileren kan doen. De verhalen raakte bij een aantal Kamerleden een gevoelige snaar, omdat ze hier zelf ook ervaring mee hadden.

De aanleiding was een rechtszaak die het Eindhovense D66-raadslid Mpanzu Bamenga met een aantal organisaties in september had verloren tegen de marechaussee. Bamenga stelde dat hij uitsluitend werd gecontroleerd vanwege zijn huidskleur. “Overal word ik staande gehouden. Midden op straat, terwijl ik aan het winkelen ben, of thuis. Het gebeurt in de bioscoop, terwijl ik klaar zit om te genieten van een film, bij het autorijden op de snelweg, wanneer ik de grens van België naar Nederland over ben of wanneer ik van huis naar mijn werk rijd. En dus ook op het vliegveld, wanneer ik van Rome naar Eindhoven reis.”

Cemil Yilmaz van Control Alt Delete heeft dezelfde ervaring: “Ik ben in mijn leven tenminste 200 keer staande gehouden op grond van mijn etniciteit. De ervaringen worden steeds weggezet als incident, maar het is een structureel probleem dat eindelijk moet worden aangepakt”, benadrukte hij.

Intimidatie

De rechtbank stelde in haar uitspraak dat etniciteit slechts één van de kenmerken is voor de marechaussee om iemand te controleren, en dat dat proportioneel was. Bamenga zei “ontzettend geschokt” te zijn over de opstelling van de marechaussee, ook toen hij de klacht indiende. “Ik werd geïntimideerd, ze wilden dat ik de klacht zou intrekken. Ze verweten mij dat ik de klacht doorzette en media-aandacht zocht. Ik heb nooit excuses ontvangen. De marechaussee controleerde mij omdat ze onderscheid moesten maken tussen Nederlanders en niet-Nederlanders, maar ik ben Nederlander. Ze wilden niet erkennen dat hun selectie-systeem fout is. Ze vonden dat de ambtenaar het beleid beter had moeten uitleggen.”

Inmiddels heeft de Koninklijke Marechaussee alsnog aangekondigd dat ze het criterium van etniciteit in de ban doen, bij de controles naar crimineel gedrag. Hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit, Ashley Terlouw, prees dit besluit. Zij riep de politie en douane op om etniciteit ook definitief te verwijderen uit hun risico-selectieprofielen.

De rechtssociologe kraakte de rechtbankuitspraak. Volgens Terlouw is “de effectiviteit van het controleren op etniciteit nog nooit aangetoond. De marechaussee moet het effect van discriminerende controles aantonen en het is onwaarschijnlijk dat die effectief zijn, omdat etniciteit niets zegt over de verblijfsstatus. En als een maatregel niet effectief is, kan die per definitie nooit proportioneel zijn.”

Het College voor de Rechten van de Mens denkt dat de uitspraak van de rechtbank ‘nietig’ moet worden verklaard, nu de marechaussee alsnog heeft verklaard ‘etniciteit’ niet nodig te hebben voor de controles. Volgens college-lid Jan-Peter Loof heeft de Marechaussee daarmee de argumentatie van de rechtbank onderuit gehaald. Terlouw adviseert het parlement etnisch profileren helemaal te verbieden, omdat juristen de huidige wetgeving hierover blijkbaar verschillend kunnen uitleggen.

Lees ook:

Rapporteur Raad van Europa noemt Nederlandse uitspraak over etnisch profileren ‘reden tot serieuze bezorgdheid’

De algemeen rapporteur voor de bestrijding van racisme van de Raad van Europa is bezorgd over de uitspraak van de Nederlandse rechter over etnisch profileren aan de grens.