Hoofdrol in de verkiezingen of handdoek in de ring? De druk op Omtzigt is immens

Politiek gezien is juli tot nu toe de adembenemende maand van de vertrekkers, vanaf het hele kabinet-Rutte IV tot en met Bij1-voorvrouw Sylvana Simons en, deze dinsdag nog, SP-Kamerlid Peter Kwint. Het naar zomerrust snakkende Den Haag wacht nog op één grote nieuwsklapper, en die zou juist van een blijver moeten komen: Pieter Omtzigt.

Niet zomaar een blijver: de voormalige CDA’er zou wel eens een geheel nieuwe partij kunnen gaan presenteren. ‘Binnen een aantal weken’ zou hij zijn ‘besluit’ bekendmaken, zo tweette hij op de avond dat het kabinet viel. Hij kan daar niet te lang meer mee wachten, maar naar het exacte moment blijft het gissen. ‘Zaterdag op z’n vroegst’, aldus zijn woordvoerder.

De druk op Omtzigt is immens. Zijn niet-bestaande partij spookt al maandenlang ongevraagd rond in allerlei opiniepeilingen, vaak met een astronomisch aantal zetels (46, volgens de laatste peiling van I&O Research). Hoe presenteer je zoiets? En met wie? Er is nog niets bekend, zelfs niet uitgelekt, over een eventueel evenement om een partij te lanceren.

Langzaam en voorzichtig groeien is voor een eventuele partij-Omtzigt niet weggelegd

Het afbreukrisico van een nieuwe partij die in één klap groot wordt, is enorm – dat weet Omtzigt zelf maar al te goed. Het bekendste voorbeeld is de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Die behaalde, kort na de moord op Fortuyn, 26 zetels bij haar landelijke verkiezingsdebuut in 2002. De partij ging meeregeren, met ruzies, afsplitsingen en de snelle val van het kabinet-Balkenende I als gevolg.

Het lijkt er de laatste tijd sterk op dat nieuwe partijen alleen op lange termijn overeind kunnen blijven als ze langzaam en voorzichtig groeien. De Partij voor de Dieren heeft dat bewezen, Volt zou een volgend voorbeeld kunnen worden. Voor een mogelijke partij-Omtzigt is die behoedzame weg al bij voorbaat uitgesloten.

Met zijn aankondiging over dat ‘besluit over mijn eigen toekomst’ hield hij trouwens alle opties open. In theorie is het ook nog steeds mogelijk dat het 49-jarige zelfstandige Tweede Kamerlid zich voegt in de lange rij vertrekkers van deze maand. Misschien heeft hij het serieus geprobeerd, het optuigen van een volwaardige politieke partij, om uiteindelijk te moeten concluderen dat het niet is gelukt – althans niet voor verkiezingen die al in november plaatsvinden.

Maar de handdoek zomaar in de ring gooien, dat is ook weer niks voor hem. Het zou ook in tegenspraak zijn met de signalen die hij de afgelopen maanden heeft afgegeven. Toen de parlementaire enquête over het coronabeleid vorige maand op de lange baan werd geschoven, liet Omtzigt weten dat hij uiteindelijk graag deel wilde uitmaken van de enquêtecommissie, als de verhoren maar ‘na de verkiezingen’ zouden plaatsvinden. De goede verstaander wist genoeg.

Bovendien is hij in juni begonnen aan een tournee door het land, ‘om te praten over de toekomst van Nederland'.

Waarom niet bij een bestaande partij?

Als een eigen partij niet lukt, waarom sluit hij zich dan niet aan bij een bestaande partij? Bij die vraag worden al snel de namen van BBB en JA21 genoemd. Een partij met Caroline van der Plas én Pieter Omtzigt op de kieslijst is goed voor minstens 200 zetels, wordt wel eens gegrapt in Den Haag. Van der Plas staat ervoor open, maar Omtzigt heeft aansluiting bij BBB uitgesloten. Hij lijkt zichzelf voor de binaire keuze te hebben geplaatst: stoppen, of doorgaan met een eigen club.

Er is maar één Pieter Omtzigt, ook al lijkt het Nederlandse electoraat op dit moment tientallen Omtzigts te willen bestellen. Eind deze week weten we hoe hij die druk denkt te kunnen kanaliseren.

Lees ook:

Komt Pieter Omtzigt nu met een eigen partij?

Op 7 juli kondigde Pieter Omtzigt (ex-CDA, nu een eenmansfractie) aan binnen ‘een aantal weken’ een besluit over zijn toekomst te nemen. Sindsdien wachten zijn fans in spanning af.

Pieter Omtzigt is meester in de doortastende vragen

Het Kamerlid is in deze krant al eens omschreven als ‘terriër’, ‘pitbull’ en ‘oppositiehengst’.