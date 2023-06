Hongarije en Polen liggen op EU-top ouderwets dwars over migratie

Op de Europese top in Brussel is de discussie over migratie onverwachts uit de hand gelopen. Het was de bedoeling dat de 27 regeringsleiders donderdagavond zouden instemmen met een weinig controversiële tekst over de Europese ambities om een beter asiel- en migratiebeleid van de grond te krijgen. Maar dat was buiten Polen en vooral Hongarije gerekend.

Die twee landen grepen de EU-top aan om op het hoogste niveau hun grieven te uiten over een akkoord van de EU-migratieministers op 8 juni. Dat werd gezien als een doorbraak in de besluitvorming over asiel en migratie, na jaren van stilstand. Een van de onderdelen van dat principeakkoord – dat door de bank genomen hogere muren opwerpt tegen migratie – is dat alle EU-landen op een of andere manier een bijdrage moeten leveren aan het verdelen van de migratiedruk op de EU.

De ministers stemden met (gekwalificeerde) meerderheid in met dat beleid. Hongarije en Polen werden weggestemd, maar zijn juridisch gebonden aan de uitvoering. “Ze zijn daar boos over”, zo vatte premier Mark Rutte de stemming ‘s nachts samen. De leiders hadden toen net besloten de verhitte sessie te onderbreken en er vrijdagmorgen over door te gaan.

Paragraaf over migraties is geschrapt uit slotconclusies

Aan het besluit van de migratieministers is niets te veranderen, maar de Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn Poolse ambtgenoot Mateusz Morawiecki eisten extra tekst in de raadsconclusies. Daarin zou moeten staan dat zulke migratiebesluiten eigenlijk unaniem genomen moeten worden. Andere landen voelen daar niets voor, omdat zo’n uitspraak in strijd is met de (door alle lidstaten onderschreven) spelregels in het EU-verdrag. Eindresultaat is dat er in de unanieme slotconclusies van de top geen letter meer staat over migratie. De hele paragraaf is geschrapt.

“Geen ramp”, zei Rutte. Van een blokkade door de twee landen is volgens hem geen sprake. “Ze blokkeren eigenlijk niks, want de interne afspraken zijn gemaakt. Ze gebruiken dit moment om uiting te geven aan hun irritatie. Ik heb daar geen probleem mee.” Vooral de Hongaren speelden het hoog op. ‘Zwaar gevecht tegen de pro-migratiekrachten in Brussel!’ tweette Balász Orbán, geen familie maar wel politiek adviseur van premier Orbán.

De kwestie unanimiteit versus gekwalificeerde meerderheid rijt oude wonden open. In 2015 was er ook zo’n omstreden migratie-akkoord, waarbij een aantal landen aan de oostkant van de EU werd weggestemd. Toen ging het over verplichte aantallen asielzoekers die bijna alle lidstaten moesten overnemen van de overbelaste landen Italië en Griekenland. Dat heeft vele jaren van politiek en juridisch gebekvecht opgeleverd.

