Honderden toeslagenouders onterecht tegemoetkoming geweigerd

Een zeer pijnlijke fout noemt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van financiën het. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire moesten snel en ruimhartig gecompenseerd worden, beloofde het kabinet in december. Maar bij 400 van hen viel onlangs onterecht een brief op de mat met de mededeling dat ze helemaal geen recht hebben op een beloofde tegemoetkoming van 30.000 euro.

Het is het gevolg van een fout in een data-analyse, schrijft Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Op 7 en 17 april ontvingen in totaal 1750 ouders een brief waarin werd gesuggereerd dat ze geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd en dus ook geen recht hebben op de tegemoetkoming van 30.000 euro die eind vorig jaar in het leven is geroepen. Dit zijn allemaal ouders die nog voor 2012 kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd.

Van 400 ouders is inmiddels bekend dat ze wel degelijk recht hebben op de 30.000 euro. Dat bedrag krijgen ze dan ook voor 1 mei uitbetaald. Voor de overige ouders geldt dat een extra toets nodig is. Als blijkt dat ze ook recht hebben op het geldbedrag, dan ontvangen zij dit op 12 mei.

‘Beste ouders, we hebben een fout gemaakt’

“Beste ouders”, begon Van Huffelen haar spijtbetuiging gisteren in een videoboodschap op Twitter. “We hebben een fout gemaakt.” Een pijnlijke fout, schrijft ze ook aan de Kamer. Want de tegemoetkoming werd eind vorig jaar in het leven geroepen om de afhandeling van de toeslagendossiers te versnellen. Ouders wachtten soms al jaren op de tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag die ze onterecht terug moesten betalen. Een eerste betaling van 30.000 euro moest het leed iets verzachten. En als ouders minder dan 30.000 euro terugbetaald hadden, dan “neemt het kabinet dat voor lief”, zei Van Huffelen stellig.

Na jarenlange onzekerheid worden ouders nu opnieuw met een onjuiste brief geconfronteerd, concludeert de staatssecretaris in een Kamerbrief. “Ik bied hiervoor mijn excuses aan aan alle gedupeerde ouders die hierdoor opnieuw in onzekerheid verkeren.” Ouders die schulden hebben bij overheidsinstanties hoeven deze, tot ze het bedrag hebben ontvangen waar ze recht op hebben, nog niet terug te betalen. Er bestaat een kans – die de staatssecretaris zelf inschat als zeer klein – dat particuliere schuldeisers een geldbedrag opeisen nog voor het geld is uitgekeerd.

Lees ook:

Belastingdienst schiet gedupeerden in schuldsanering extra te hulp door overname schulden

Nadat de Belastingdienst eerder al de publieke schulden van gedupeerden in de toeslagenaffaire had kwijtgescholden, neemt hij nu ook de private schulden van mensen in de schuldsanering over.