Hof geeft voorlopig Volt gelijk: partij mocht Gündogan uit fractie zetten

Volt heeft in tweede instantie gelijk gekregen in het slepende conflict met Nilüfer Gündogan, het Tweede Kamerlid dat een jaar geleden uit de fractie en de partij is gezet. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat deze schorsing toch rechtmatig was. Daarmee wordt een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter uit maart vorig jaar ongedaan gemaakt. Die vond dat Gündogan recht had op terugkeer in de Volt-fractie en een schadevergoeding van 5000 euro.

Gündogan, na Laurens Dassen de oorspronkelijke nummer twee van de driekoppige fractie, werd in februari vorig jaar in de ban gedaan na een onduidelijk aantal klachten over grensoverschrijdend gedrag, variërend van intimidatie tot ongewenste intimiteiten. Na de schorsing besloot Gündogan als onafhankelijk Kamerlid door te gaan en de juridische procedure voort te zetten in een poging haar naam te zuiveren.

Interne en politieke afwegingen

Het hoger beroep, aangespannen door Volt, draaide vooral om de vraag of een politieke partij zelf mag beslissen over schorsingen van Tweede Kamerleden of niet. Volgens de partij gaat het om interne en politieke afwegingen waar de rechter zich niet mee kan bemoeien. Ze verwees naar oude zaken bij andere partijen, zoals het wegsturen door de VVD van Wybren van Haga en Rita Verdonk.

Het gerechtshof brengt geen definitieve helderheid in deze discussie. “Het hof overweegt dat staatsrechtgeleerden verschillend denken over – samengevat – de vraag of een Kamerfractie leden van die fractie mag schorsen.” Daarmee komt het tot het ‘voorlopige oordeel’ dat Gündogans schorsing niet onrechtmatig was.

De rechter weegt ook mee dat Gündogan inmiddels helemaal niet wil terugkeren naar de Volt-fractie, wat kort na de schorsing de oorspronkelijke inzet was van de rechtszaak.

Nog geen snipper bewijs

“Het bestuur van Volt Nederland hoopt dat betrokkenen met deze gewogen uitspraak van het Hof deze periode af kunnen sluiten en verder huns weg kunnen gaan”, zo luidt de reactie van de partij.

Gündogan heeft vorig jaar echter al aangekondigd dat Volt nog niet van haar af is en dat ze het tot een bodemprocedure zal laten komen. Volgens haar heeft de partij al die tijd ‘nog geen snipper bewijs’ laten zien over de aantijgingen. “Wat ik nu wil, is dat de onderste steen boven komt. Dat kan alleen via getuigenverhoren”, zegt ze in een reactie.

Los van de beoogde zuivering van haar naam had Gündogan gehoopt “dat de uitspraak van het hof de rechtsbescherming van een Kamerlid expliciet zou maken”. Die parlementariërs zijn nu volgens haar in feite vogelvrij verklaard, afhankelijk van niet-controleerbare afwegingen en beschuldigingen van partijbesturen. “Tweede Kamerleden staan al onder grote druk. Als je niet eens deze minimale rechtsbescherming hebt, wordt het wel heel dun.”

