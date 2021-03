Hoewel de derde golf begonnen is, neigt het kabinet naar versoepelen

Het kabinet zet de deur op een kier naar het openen van terrassen aan het eind van deze maand. Als de cijfers het toelaten, wil het kabinet verder gaan versoepelen. Het is maar de vraag of het zover zal komen, nu Nederland aan het begin staat van de derde golf, waarvan de piek in april wordt verwacht.

Tijdens de persconferentie van maandag kondigden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge nog geen nieuwe versoepelingen aan, wel voert het kabinet enkele ‘correcties’ door, die volgens het Outbreak Management Team (OMT) geen grote invloed hebben op de besmettingscijfers. Vanaf volgende week kunnen kinderen weer op zwemles en afzwemmen, wordt sporten in de buitenlucht met vier personen mogelijk, en is het toegestaan om met meer mensen tegelijk op afspraak te winkelen. In plaats van één persoon per verdieping, wordt het aantal bezoekers straks aan de oppervlakte van de winkel gekoppeld, met een maximum van 50.

Als de cijfers het toelaten, dan wacht Nederland eind maart nieuwe versoepelingen, zeiden Rutte en De Jonge. Vanaf 31 maart zouden terrassen weer open kunnen, ook zouden de winkels dan verder open kunnen en studenten in het hoger onderwijs weer lessen kunnen volgen.

Avondklok blijft voorlopig

Nederland is echter nog ver verwijderd van de besmettings- en opnamecijfers die zo’n versoepeling mogelijk maken. Zo schommelt het reproductiegetal alweer een tijdje rond de 1, het dagelijkse aantal besmettingen ligt rond de 4000 à 5000 per dag. Ook de ic-opnames blijven op een te hoog niveau. Maandag werden opnieuw 33 coronapatiënten opgenomen op de intensive cares.

Vanwege de druk op de zorg blijft ook de avondklok voorlopig gehandhaafd. Rutte wilde niet uitsluiten dat de avondklok ook blijft gelden als de terrassen weer opengaan. Volgens de premier draagt het instrument, samen met het advies om slechts één gast uit te nodigen, tot 10 procent bij aan het terugdringen van het virus. Vanwege die grote invloed op het reproductiegetal is het zeer onwaarschijnlijk dat de terrassen eind maart open kunnen én de avondklok afgeschaft wordt.

Toch herhaalde Rutte zijn eerdere uitspraak dat het middel wat hem betreft als eerste van tafel gaat, als de cijfers dit toelaten. Hij weersprak dat het kabinet de avondklok inzet als wisselgeld om versoepelingen mogelijk te maken. De steun voor de avondklok neemt af, het is een van de coronamaatregelen die de meeste weerstand oproepen. Rutte: “Volgens mij steunen de meeste mensen hem wel.”

Wat zoet voor de verkiezingen

Door aan het begin van de derde golf, midden in een volgens De Jonge “epidemiologisch heel zorgelijke situatie” versoepelingen voor te spiegelen, laadt het kabinet de verdenking op zich de kiezer een week voor de verkiezingen wat zoet voor te houden. Rutte weerspreekt dit. “Dit heeft niets met de verkiezingen te maken. Als we dat hadden gewild dan hadden we deze week wel versoepeld.”

Volgens het kabinet kunnen de meeste coronamaatregelen vermoedelijk begin van de zomer losgelaten worden. Dan hebben, als de leveringen meezitten, alle Nederlanders de mogelijkheid gehad om zich tenminste één keer te laten vaccineren.

Het kabinet onderzoekt manieren om gevaccineerden meer vrijheden te bieden. Een middel hiertoe kan een ‘vaccinatiepaspoort’ zijn. Dat kan volgens De Jonge een uitbreiding zijn van de coronacheck-app, die mensen al kunnen gebruiken om een negatief testresultaat te overleggen. Een vinkje in die app, omdat iemand gevaccineerd is, negatief getest heeft, of de ziekte al doorgemaakt heeft, kan dan toegang bieden voor bijvoorbeeld evenementen. De Jonge herhaalde dat de app nooit mag leiden tot dwang of drang richting vaccinatie.

