Hoekstra zegt geen partijleider van het CDA te willen worden

Hoekstra gold als een van de favorieten om in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar het CDA te gaan leiden, maar zegt nu al eerder te hebben geconcludeerd zichzelf niet als partijleider te zien.

Het CDA zit sinds het vertrek van Sybrand Buma vorig jaar zonder officiële leider, fractievoorzitter Pieter Heerma ziet zichzelf als tussenpaus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) worden ook als kanshebbers genoemd.

Hoekstra zegt nu ‘voor de kerst eigenlijk al’ te hebben geconcludeerd dat het partijleiderschap niets voor hem is. Hij bleef wel nog even dubben, maar gaf de partijtop al eerder te kennen dat ‘ze rekening moesten houden met dat ik het niet zou doen’. Het lijkt erop dat Hoekstra sowieso niet op de kandidatenlijst wil voor de Tweede Kamer: "Dat ligt niet onmiddellijk voor de hand", zegt hij in het gesprek met De Telegraaf.

"De baan die ik nu heb is de mooiste baan die ik ooit gehad heb", zegt Hoekstra over zijn ministerschap. "Het type rol dat ik nu heb is toch wat anders dan partijleider zijn van het CDA, met een volksvertegenwoordigende verantwoordelijkheid en met alles wat daarbij komt kijken. Een partijleider is iets anders dan een minister, verschillende rollen vragen andere dingen.”

CDA-leden mogen begin volgende maand stemmen over een lijsttrekker voor de komende verkiezingen, kondigde de partijtop recent aan. Voorzitter Rutger Ploum liet bij de aankondiging al doorschemeren dat Hoekstra, De Jonge en Keijzer favoriet zijn. De andere kanshebbers moeten de komende tijd aangeven of zij wel een gooi doen naar het leiderschap van de partij.

