Hoekstra wacht zware EU-sollicitatie: Groenen en sociaaldemocraten vertrouwen hem het klimaatbeleid niet toe

De voordracht van CDA-minister Wopke Hoekstra als nieuwe Nederlandse Eurocommissaris leidt meteen tot rimpelingen in Brussel. De sociaaldemocraten in het Europees Parlement willen niet dat Hoekstra het EU-klimaatbeleid in zijn portefeuille krijgt. Die taak hoort wat hen betreft bij een sociaaldemocratische Eurocommissaris thuis, zoals dat de afgelopen vier jaar het geval was met PvdA’er Frans Timmermans.

Hoekstra, nu nog demissionair minister van buitenlandse zaken, gaat dinsdag op sollicitatiegesprek bij voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Volgens een commissiewoordvoerder hangt het takenpakket van Hoekstra af van diens ‘profiel en kwalificaties’. Bovendien moet de CDA-minister volgende maand een hoorzitting ondergaan in het Europees Parlement. Dat heeft in het verleden geregeld kandidaten afgewezen, of geëist dat een kandidaat een andere taak krijgt dan eerst voorzien.

‘Cynische en populistische manoeuvres’

Hoekstra wordt mogelijk een speelbal van een partijpolitieke strijd tussen zijn eigen christendemocraten in Europa, verenigd in de Europese Volkspartij (EVP), en de sociaaldemocratische groepering S&D. Ook de Europese Groenen zien Hoekstra als klimaatcommissaris niet zitten.

“Meneer Hoekstra kan een zware hoorzitting verwachten”, kondigde de S&D aan. “Tegen de achtergrond van de recente cynische en populistische manoeuvres van de conservatieve EVP om de Green Deal te verzwakken en belangrijke wetgevende dossiers als de Natuurherstelwet te laten ontsporen, is het cruciaal voor onze fractie dat de klimaatportefeuille in handen van de sociaaldemocratische familie blijft.”

EVP is juist blij

Dit voorjaar woedde er een hevige politieke strijd over de Natuurherstelwet van Timmermans. CDA-Europarlementariër Esther de Lange was een van de felste tegenstanders. Uiteindelijk haalde die wet het nipt, maar in afgezwakte vorm.

Vanuit de EVP-familie klonken blije geluiden dat het klimaatbeleid juist wordt weggehaald bij de sociaaldemocraten. “We juichen de mogelijkheid toe om een minder polariserend en meer realistisch klimaatbeleid voor Europa in gang te zetten”, laat een EVP-woordvoerder weten. Die zegt te hopen op een “inclusiever beleid waarmee onze klimaatdoelen worden bereikt en dat niet wordt beschouwd als een bedreiging voor de bestaanszekerheid van mensen in Europa”.

Onafhankelijk van de uiteindelijke portefeuille van Hoekstra heeft Von der Leyen de supervisie over de zogeheten Green Deal voor het komende jaar overgeheveld van Timmermans naar de Slowaakse vicevoorzitter Maros Sefcovic. In hoeverre Hoekstra als beoogd ‘gewoon’ Eurocommissaris uitvoerende klimaattaken krijgt, is nog niet duidelijk.

In zowel Brussel als Den Haag klonk kritiek dat Hoekstra niet bepaald bekendstaat als een politicus met hart voor het klimaat. Hijzelf bestreed dat beeld. “Het is een van de grote thema’s van deze tijd”, zei hij. Hoekstra verwacht dat zijn internationale ervaring van nut kan zijn als hij als Eurocommissaris deelneemt aan de komende VN-klimaattop in Dubai, in november. Hij onderstreepte dat hij in Brussel zijn ‘stinkende best zal doen voor Nederland en voor Europa’.

D66’ers grijpen naast topfunctie

Voor de opvolging van Timmermans waren ook enkele D66-prominenten in beeld, onder wie vicepremier Sigrid Kaag. “Het is geen geheim dat D66 als pro-Europese partij ook interesse had”, zei Kaag daar vrijdag over. “Kijk naar het profiel van onze lijsttrekker Rob Jetten, wat hij doet op klimaat, naar Kajsa Ollongren, Hans Vijlbrief, ikzelf ook.”

Uiteindelijk is demissionair premier Mark Rutte, na raadpleging van ‘alle smaldelen binnen het kabinet en bij de Europese Commissievoorzitter’, uitgekomen bij Hoekstra.

