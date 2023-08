Hoekstra spreekt beoogde, nieuwe baas Von der Leyen in Brussel

Demissionair minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken heeft deze dinsdagmiddag in Brussel zijn eerste gesprek met zijn beoogde nieuwe baas, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Daarbij zal het onder meer gaan over zijn takenpakket, mocht Hoekstra inderdaad toetreden tot de commissie, als vervanger voor de vertrokken Frans Timmermans.

In zowel Den Haag als Brussel is er kritiek op de voordracht. Zo zijn er twijfels over de klimaat-expertise van de CDA’er. Kamerleden van zes oppositiepartijen, onder wie Laurens Dassen van Volt en Pieter Omtzigt, hebben premier Mark Rutte in een serie Kamervragen om opheldering gevraagd. Ze willen weten wat de procedure rond zo’n voordracht precies is en waarom de Tweede Kamer daarover niet is geïnformeerd. ‘De manier waarop Wopke Hoekstra als Eurocommissaris is voorgedragen is onnavolgbaar’, tweette Dassen.

‘Volstrekt onduidelijk’

Vrijdag zei Rutte dat de procedure aan de Nederlandse kant van zo’n Europese benoeming ‘volstrekt onduidelijk’ is. Hij maakte er geen geheim van dat hij uiteindelijk op eigen gezag de knoop heeft doorgehakt. “Ik heb dat naar mij toegetrokken en dat hebben de verschillende smaldelen uit het kabinet mij toegestaan”, zei Rutte.

In een opinieartikel in de Volkskrant betoogt oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) dat het naar voren schuiven van Hoekstra een slecht idee is. ‘Met de voordracht van hun collega Wopke Hoekstra gaat het kabinet voort op de weg van de naar binnen gerichte bestuurscultuur’, schrijft hij. ‘Zeker een demissionair kabinet zou iedere schijn van vriendenpolitiek en banencarrousel moeten vermijden.’

Hoekstra heeft in Brussel nog een pittig sollicitatietraject voor de boeg. Na zijn gesprek met Von der Leyen zal hij komende maand een hoorzitting moeten ondergaan in het Europees Parlement. Dat moet uiteindelijk met meerderheid van stemmen akkoord gaan met de benoeming en het takenpakket.

De sociaaldemocraten in het parlement hebben al laten weten dat ze de klimaatportefeuille niet toevertrouwen aan Hoekstra. Hoe dan ook is de supervisie over de Green Deal in handen gekomen van de Slowaakse vicevoorzitter Maros Sefcovic. Dat blijft het laatste jaar van de commissie-Von der Leyen zo.

