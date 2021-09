Hoekstra: partij snakt naar eenheid en rust

In zijn eerste speech als partijleider heeft Wopke Hoekstra een beroep op de CDA-leden gedaan om de rust terug te brengen in de partij. De partij heeft ‘eenheid, saamhorigheid en moed’ nodig, sprak hij op het congres in Den Bosch.

Hoekstra erkent dat de partij een moeilijke periode achter de rug heeft. “Veel dingen zijn anders gelopen dan we zouden willen. De eenheid in onze partij is, eigenlijk al sinds juni vorig jaar, ver te zoeken. De uitslag van de verkiezingen in maart viel ons allemaal enorm tegen. Het CDA heeft de verkiezingen in maart van zichzelf verloren.’ Dat is de onverbloemde, trefzekere waarheid.”

Hoekstra zegt dat het misging in 2010, na het gedoogdrama met de PVV. “We gingen de integriteit van elkaars overwegingen in twijfel trekken. Elkaar moreel de maat nemen. Praten over elkaar, in plaats van met elkaar. Vaak ook via de media. Eigenlijk tot op de dag van vandaag”. Hij roept om op daarmee te stoppen, en als CDA te verenigen.

Pieter Omtzigt laat hij niet onbenoemd. “Er zijn velen, ook ik, die zijn vertrek als zeer teleurstellend ervaren”. Hij benadrukt dat de CDA-deur altijd open zal blijven staan voor Omtzigt.

Hoekstra noemt een aantal concrete inhoudelijke aandachtspunten in zijn toespraak. Zo wil hij een deltaplan tegen de cocaïnemaffia. “Een lijntje coke is soms sneller besteld dan een pizza”. Ook wil hij oog hebben en houden voor mensen die het vertrouwen dreigen te verliezen en het somber inzien voor hun kinderen. “Het uitvergroten van die gevoelens doen de populisten al genoeg”. Hij wil perspectief bieden. “Meer vaste banen, meer perspectief en laaggeletterdheid aanpakken, zodat iedereen kan meedoen”. Ook de bevoorrechten in dit land moeten een extra steentje gaan bijdragen volgens de CDA-leider. “Want wij zijn er niet voor een deel van de samenleving, wij zijn er voor de hele samenleving”.

Over de formatie laat Hoekstra weinig los. Hij benadrukt dat de verleiding groot is om de eisen van het CDA opnieuw te markeren. “Maar, we zullen ons constructief blijven opstellen. We zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen voor Nederland”. Na afloop van de toespraak liet Hoekstra zich nog wel ontvallen dat hij nieuwe verkiezingen ‘een brevet van onvermogen’ vindt.

Lees ook:

CDA-leden: Afschaffing leenstelsel moet breekpunt formatie zijn

Het handhaven van het huidige leenstelsel moet een breekpunt voor het CDA in de kabinetsformatie zijn, zo hebben de leden vanmiddag gestemd op het partijcongres in Den Bosch.