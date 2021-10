Hoekstra maakt financiële belangen openbaar: pensioengeld liep via Guernsey

Hoekstra meldde de Kamer dat hij nóg een investering had via een ander belastingparadijs, het Britse Guernsey. Deze investering was een fonds dat zijn werkgever McKinsey had geregeld voor 30.000 personeelsleden, als een soort pensioenregeling. Hoekstra was partner bij dit adviesbureau. Allebei de investeringen heeft de minister afgestoten in overleg met de landsadvocaat een week voor hij toetrad tot het kabinet. “Dat was ik al van plan, omdat het mij zuiverder leek”, aldus Hoekstra. De andere twee financiële belangen waarover hij sprak gingen over zijn woonhuis in Bussum, én 1/9 belang in een familie-erfenis in Drenthe.

Investering op Maagdeneilanden

Hoekstra werd naar de Kamer geroepen vanwege de onthulling zondag in Trouw en het Financieele Dagblad dat hij voor zijn ministerschap 26.500 euro had geïnvesteerd in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden, die bekend staan als een notoir belastingparadijs. Het geld was bedoeld als investering in een Afrikaanse startup van zijn vriend in safariparken in Afrika. Hoekstra deed hiervan een week voor zijn benoeming tot minister van financiën afstand.

Systeem in stand houden

Volgens PvdA-kamerlid Henk Nijboer is het probleem van investeren via belastingparadijzen, dat je het wereldwijde probleem van massale belastingontwijking stand houdt. Dat wringt nog meer als je daarna als minister dit zegt hard te willen aanpakken. “Hoe is het mogelijk dat de minister niet wist dat hij op deze manier investeerde”, vroeg Nijboer. SP, Denk, de PVV en GroenLinks wilden van de minister weten of hij zelf ook niet vond dat hij nu ongeloofwaardig was geworden?

Volgens Hoekstra heeft hij het als ‘een maatschappelijke plicht’ gezien om belastingontwijking aan te pakken. En er is in het kabinet-Rutte 111 ‘echt serieus werk’ gemaakt van het aanpakken van belastingontwijking. Zijn staatssecretarissen Menno Snel en daarna Hans Vijlbrief van financiën hebben zich hier ook hard voor gemaakt.

De bewindsman benadrukte opnieuw dat hij altijd conform juridische en fiscale wetgeving heeft gehandeld. “We kijken er nu anders tegenaan, en ik vind dat ik meer alert had moeten zijn”, zei Hoekstra in een buiging naar de Kamer. “Dat neem ik mezelf ook kwalijk.” Tegelijkertijd wees de bewindsman erop dat in 2015 zelfs bij de Wereldbank 84 procent van de investeringen nog via belastingparadijzen liepen.

Wanneer Hoekstra eigenlijk wist dat zijn investering via een brievenbusfirma verliep, bleef vaag. Het was hem pas echt duidelijk geworden in 2017, toen hij de informatie hierover verstuurde aan de landsadvocaat, voorafgaand aan zijn benoeming als minister. “Had ik in 2009 geweten dat deze investering anno 2021 zo gevoelig lag, dan was ik er vast anders mee omgegaan”.

Hij ontkende opnieuw dat hij de president-commissaris van ABN Amro De Swaan via dit investeringsfonds kende. De eerste keer dat hij De Swaan ontmoette, was in 2018 toen hij werd voorgedragen als president-commissaris.

Hoekstra wil dit type discussies, over investeringen van hem en De Swaan in de toekomst graag vermijden. Hij gaat met De Nederlandsche Bank overleggen of het mogelijk is te eisen dat voorgedragen personen voor topfuncties bij staatsbedrijven hun financiële belangen openbaar maken.

