Hoekstra krijgt steun in de Kamer voor harde lijn in Brussel

Een land dat voor de coronacrisis steun wil uit het Europese noodfonds, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), moet voldoen aan strenge voorwaarden, vindt minister Wopke Hoekstra van financiën. Hij zei dinsdag tegen de Tweede Kamer: “Ik vind het redelijk dat er afspraken komen over hervorming van de economie als een land geld wil lenen. Solidariteit en wederkerigheid gaan hand in hand.”

Hoekstra debatteerde dinsdagochtend met de Kamer over zijn inzet voor de eurogroep-vergadering van dinsdagmiddag en -avond. In een eerdere vergadering van deze groep was Hoekstra de gebeten hond omdat hij de Zuid-Europese landen, die om hulp vragen, verweet dat zij hun begroting niet op orde hebben. Hoekstra zei later dat hij dit anders had moeten doen, dat hij zich ‘empatisch’ had moeten tonen. Maar inhoudelijk leek hij nauwelijks van mening veranderd en dat bleek in het debat.

Een meningsverschil binnen de coalitie

De strenge houding van Hoekstra kreeg steun van een ruime Kamermeerderheid, maar liet ook een meningsverschil zien binnen de coalitie. Regeringspartij D66 wil dat Hoekstra de Zuid-Europeanen meer tegemoetkomt. VVD, CDA en ChristenUnie onderstrepen de harde lijn. Zij zijn tegen eurobonds (gezamenlijke Europese obligaties) en vinden het prima als er strenge voorwaarden komen voor leningen uit het noodfonds ESM. VVD’er Aukje de Vries: “Solidariteit is geen magisch woord waarmee je alle inhoudelijke bezwaren kan wegwuiven.”

De discussie in de Kamer ging vooral over die voorwaarden waaronder landen geld kunnen lenen uit het noodfonds ESM. Een land moet eenvoudig geld kunnen lenen voor medische kosten, vindt Hoekstra. Maar voor het herstel van de economie zijn harde richtlijnen onvermijdelijk. “Het is verstandig dat een land ook aangeeft wat het op lange termijn doet om een lastige periode weer te boven te komen. Nederlandse burgers vragen ons waarom wij de pensioenleeftijd hebben verhoogd naar 67 jaar en waarom werknemers in andere landen met 60 jaar kunnen stoppen met werken. Daarom is hulp wederkerig. Dat is redelijk tegenover de Nederlandse belastingbetaler.”

In het verdomhoekje

GroenLinks en PvdA vrezen dat Nederland in Europa alleen komt te staan. GroenLinks Kamerlid Bart Snels wees erop dat zelfs de Duitsers souplesse betrachten. PvdA’er Henk Nijboer voegde er aan toe: “Ik ben bang dat Nederland in het verdomhoekje terechtkomt en dat past niet bij de Nederlandse traditie in Europa.” Nijboer vindt dat de minister te veel ruzie maakt in Europa. Ook bij de ChristenUnie zijn daarover zorgen. Kamerlid Eppo Bruins: “Ik hoor heel veel ‘nee’. Wat gaat de minister doen om toch overeenstemming te bereiken?”

Hoekstra betoogde dat hij een grens trekt bij de invoering van eurobonds. Die komen er niet zolang hij minister is, stelde hij. Over de voorwaarden voor lenen uit het noodfonds gaat hij praten. De deur staat op een kier. Hij wees erop dat hij eerder vond dat het te vroeg is om leningen uit het ESM te verstrekken. “We moeten kijken waar we vandaag en ook daarna uitkomen.”

