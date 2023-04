Hoekstra haalt zijn gelijk, maar de prijs voor het CDA is hoog

In het provinciehuis van Zuid-Holland keek Fred Teeven afgelopen woensdag een beetje meewarig naar de fractie van D66. Als verkenner had hij zojuist geadviseerd dat BBB, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks verder onderhandelen over een coalitieakkoord. Zonder D66 dus. Een paar dagen later zei Teeven in het politieke radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM: “Als je als partij nog steeds vasthoudt aan jaartallen en gedwongen uitkoop, dan moet je wel oppassen dat je niet buitenspel komt te staan.”

Wat in Zuid-Holland gebeurt, dreigt voor D66 een voorbode te zijn voor de rest van het land. De partij moet vrezen voor een oppositierol in veel meer en wellicht zelfs alle provincies. Een gevolg van de monsterzege van BBB en het eigen breekpunt dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn.

Nergens schuift D66 naar de formatietafel

In Zuid-Holland praat de ‘linkse wolk’ dus over meebesturen, in Friesland probeert de PvdA eruit te komen met BBB, CDA en ChristenUnie. In andere provincies zijn verkenners druk bezig met hun werk. Nog nergens is D66 doorgeschoven naar de formatietafel.

Het is een pijnlijke ontwikkeling voor partijleider Sigrid Kaag. Voor D66 was het herstel van de verwaarloosde natuur een van de belangrijkste redenen om in het centrumrechtse kabinet-Rutte IV te stappen. Daarvoor is het noodzakelijk om ook invloedrijk te zijn in de provincies, de bestuurslaag die verantwoordelijk is voor het natuurbeleid in dit land.

Hoekstra zei al het stikstofdoel te willen laten vallen

Het is nog niet zo heel lang geleden, 7,5 maand om precies te zijn, dat Wopke Hoekstra voor grote consternatie zorgde door in een interview met het AD het stikstofdoel voor 2030 los te laten. Hij sprak zogenaamd als leider van het CDA, niet als minister of vicepremier. Hoekstra werd desondanks verguisd, en weggezet als onverantwoordelijk door als leider van een coalitiepartij via de krant het eigen regeerakkoord aan te vallen.

Inmiddels zijn de bordjes op het Binnenhof verhangen. Tijdens het topoverleg binnen het kabinet, vrijdagavond, hield Hoekstra voet bij stuk: het CDA wil het stikstofbeleid versoepelen en heronderhandelen over het coalitieakkoord. Dit keer zijn de reacties anders van toon. De vicepremier van de ChristenUnie, Carola Schouten, zegt ‘begrip’ te hebben voor de wens van de christendemocraten.

Kabinet wil wachten op provincies

Het opvallende is dat het kabinet eerst wil afwachten wat de provincies in de nieuwe collegeakkoorden afspreken over stikstof. De uitkomst van de formaties laat zich raden, met de BBB als grootste fractie in álle twaalf provinciehuizen. Het is ondenkbaar dat de partij van Caroline van der Plas zich tijdens een van de onderhandelingen zal neerleggen bij halvering van de stikstofuitstoot in 2030 of bij gedwongen uitkoop van boeren. Het kabinet heeft BBB zelfs in een nog machtiger positie gebracht, door het eigen beleid ondergeschikt te maken aan de akkoorden in de provincie.

In de schaduw van de BBB beweegt het CDA zich richting de macht. In misschien wel alle provincies zullen de christendemocraten, opnieuw, deel gaan uitmaken van de colleges, ondanks de stevige nederlaag bij de verkiezingen van vorige maand. De paradox is dat de partij dit dankt aan het succes van de BBB, die in het CDA een voor de hand liggende coalitiegenoot ziet.

Het ziet ernaar uit dat Hoekstra alsnog zijn zin krijgt: het stikstofbeleid zal versoepeld moeten worden. Maar de rekening voor de christendemocraten is hoog, met een nieuwe verkiezingsnederlaag en concurrent BBB aan het roer in de provincies. Dat het CDA overal mee mag praten, zij het met een zachtere stem, is een pleister op de wonden. Voor D66 is zelfs dat niet weggelegd.

