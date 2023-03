Hoekstra blijft aan als CDA-leider, na ‘intensief en indringend’ gesprek met partijtop

Wopke Hoekstra kan aanblijven als CDA-leider. Dat was dinsdagavond laat de uitkomst van een lang crisisoverleg van de CDA-top en provinciale voorzitters in een Utrechts hotel. Volgens partijvoorzitter Hans Huibers blijft Hoekstra ‘zonder twijfel’ aan.

Hoekstra zelf zei na het ‘intensieve en indringende gesprek’ dat er iets moet gebeuren aan de tegenstellingen in Nederland. Hij spreekt van een ‘enorme kloof’ tussen Den Haag en de rest van het land. De provinciale voorzitters riepen de partijtop de afgelopen dagen al op om meer naar de wensen van de regio te luisteren.

Het CDA heeft de afgelopen dagen al vaker gezegd dat het stikstofbeleid van het kabinet niet ongewijzigd kan blijven na de grote verkiezingsoverwinning van BBB. Dinsdagavond herhaalde Hoekstra dat aanpassingen nodig zijn, zonder dit concreet te maken. Eerder zei hij al dat de verkiezingsnederlaag voor de gehele coalitie niet zonder gevolgen voor het beleid kan zijn.

Het overleg op dinsdag was het vervolg op een eerdere sessie met de provinciale voorzitters en de partijtop, waaronder Hoekstra, fractievoorzitter Pieter Heerma en partijvoorzitter Hans Huibers. Dat ging over het grote verlies dat het CDA leed bij de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week. Waarschijnlijk houdt het CDA slechts vijf van de huidige negen zetels over in de Eerste Kamer.

Consequenties aan verkiezingsuitslag

Vergelijkbare woorden had fractievoorzitter Pieter Heerma eerder op de dag al uitgesproken, na een fractievergadering in Den Haag. Volgens Heerma moet het kabinet consequenties verbinden aan de verkiezingsuitslag van vorige week.

Ook Heerma noemde ‘de afstand’ tussen Den Haag en de rest van het land dinsdag het belangrijkste onderwerp van gesprek binnen de partij. Hij vindt dat het kabinet lokale bestuurders meer moet betrekken bij het beleid. “Op het moment dat de kloof met de samenleving niet gedicht wordt, is er een levensgroot probleem.”

Vorige week zei Hoekstra dat het kabinet niet over kan gaan tot de orde van de dag na de afrekening van vorige week. Ook premier Mark Rutte sloot zich hierbij aan. Hij suggereerde dat het stikstofbeleid aangepast zal worden: “De uitslag gaat dus, dat kan niet anders, een rol spelen in het beleid. Op dit soort dossiers is het een continue proces van beleidsaanpassing.”

D66 zal niet makkelijk akkoord gaan met een aanpassing van het stikstofbeleid

Hoewel Rutte zei dat “alle partijen in de coalitie zich bewust zijn van de verkiezingsuitslag”, is het de vraag of D66 zo makkelijk akkoord gaat met een aanpassing van het stikstofbeleid. De sociaal-liberalen traden toe tot het kabinet dat in samenstelling een voortzetting was van Rutte III, op voorwaarde van een ambitieus klimaat- en milieubeleid.

Dinsdag besloot de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks-voorman Jesse Klaver om spoedig te debatteren over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Een debat over de uitslag van provinciale verkiezingen is een unicum. In eerste instantie wilden de coalitiepartijen er niet aan, omdat zij zich wilden ‘beraden in eigen kring’, maar in de loop van de dag gingen zij toch om.

