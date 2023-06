Hoe ziet de komma in het slavernijexcuus eruit?

De woorden die het meest bleven hangen na de toespraak van premier Mark Rutte waren waarschijnlijk dat zijn excuses voor de slavernij een ‘komma’ betekenden, geen ‘punt’. Zijn schuldbekentenis was vooral een startpunt op weg naar 1 juli, de dag waarop 150 jaar eerder de slavernij werd afgeschaft.

Eén ding staat inmiddels vast: de aanloop naar 1 juli verliep een stuk minder chaotisch dan die naar de excuses van 19 december. In november lekte uit dat het kabinet excuses zou aanbieden, wat tot grote onrust leidde. Bij nazaten van de slavernij die vonden dat zij onvoldoende gehoord werden, bij de Tweede Kamer en bij groepen Nederlanders die niets voelden voor excuses. Uiteindelijk lukte het Rutte de gemoederen te bedaren, met een speech die door vriend en vijand werd geprezen.

Een fonds van 200 miljoen euro

Doordat er ditmaal géén lekken waren, is nog onduidelijk of ook koning Willem-Alexander zaterdag in het Amsterdamse Oosterpark excuses zal maken. Dit ligt wel in de lijn der verwachting; de koning bood eerder excuses aan namens de natie voor het Nederlandse geweld in Indonesië. Ook hebben veel nazaten in de voormalige koloniën behoefte aan excuses van het staatshoofd. In Suriname en op de Caribische eilanden zullen bewindspersonen aanwezig zijn om de herdenking mee te maken.

Om te werken aan herstel en begrip, heeft het kabinet een fonds van 200 miljoen euro ingesteld. De helft hiervan gaat naar nader te bepalen maatschappelijke initiatieven. De andere 100 miljoen is voor onderzoek en onderwijs over hoe het slavernijverleden doorwerkt in het heden. Ook kunnen nazaten gratis hun achternaam laten veranderen. Daarnaast trekt het kabinet 8 miljoen euro uit voor een herdenkingscomité.

Alle verhalen van onze serie over het slavernijverleden lezen? Klik dan op deze link.

Een worsteling voor bewindspersonen

In aanloop naar Ruttes excuses werd pijnlijk duidelijk hoe weinig contact er was tussen de overheid en de verschillende gemeenschappen in Nederland en daarbuiten. Toen het nieuws uitlekte, meldden zich allerlei vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen die wilden meepraten over de invulling. Groepen die eerder niet op de radar stonden van de ministeries. In allerijl belegde het kabinet verschillende overlegsessies.

Het contact is inmiddels verbeterd. Verschillende ministers overleggen maandelijks met belangengroepen uit de betrokken landen, van verschillende etniciteiten en achtergronden. Maar de gesprekken blijven een worsteling voor ambtenaren en bewindspersonen. Lang niet alle gemeenschappen zijn verenigd, er spreken ook individuen namens gemeenschappen en sommige personen wensen anoniem te blijven. Wat weer tot wrevel leidt bij sommige nazaten, die willen weten door wie zij vertegenwoordigd worden.

Mars voor herstelbetalingen

Dat de neuzen binnen en tussen gemeenschappen niet dezelfde kant op staan, blijkt ook uit de protestmars die zaterdag naar het Oosterpark trekt. Actiegroepen The Black Archives en Zwart Manifest vinden excuses bovenal symboliek; onder het motto ‘geen heling zonder herstel’ verwachten zij dat de overheid veel meer doet om de schade die de slavernij aan opeenvolgende generaties heeft aangericht, te repareren.

Daarvoor is vooral meer geld nodig, in de vorm van herstelbetalingen. Geen geld dat direct op de rekening van nazaten gestort moet worden, maar wel investeringen in onderwijs en de arbeidsmarkt, in Nederland en in de voormalige koloniën. Want, zo klinkt het, leuk dat de overheid iets wil doen tegen discriminatie en racisme, maar de structuren die hierdoor tot stand gekomen zijn, werken tot op de dag van vandaag door in de levens van zwarte mensen.

Tijdens het komende herdenkingsjaar én daarna, zal ook 1 juli weer een tussenstap blijken in een veel langer proces. 19 december bracht uiteindelijk óók groter onderling begrip. De weerstand tegen excuses bleek na Ruttes toespraak afgenomen, in de Tweede Kamer werden respectvol standpunten uitgewisseld. Zo kan ook 1 juli opnieuw een stap betekenen richting meer bewustwording en begrip.

Lees ook:

De Oranjes verdienden omgerekend een half miljard aan de koloniën

Omgerekend hebben de Oranjes in de 17de en 18de eeuw ten minste een half miljard euro verdiend aan het koloniale optreden van Nederland. Dat blijkt uit nieuw historisch onderzoek.