Hoe zal Zelenski donderdag Den Haag toespreken?

Op zijn wereld-video-tournee langs diverse parlementen doet de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdag de Tweede Kamer aan. Het zullen bijzondere momenten worden. Nooit eerder sprak een buitenlands staatshoofd het Nederlandse parlement toe.

Naar verwachting zal de Kamer goed gevuld zijn als Zelenski om kwart over tien donderdagochtend zijn videoboodschap houdt, vanuit de Oekraïense hoofdstad Kiev. Namens het kabinet zullen premier Mark Rutte en de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) aanwezig zijn.

Dat had wel enige voeten in de aarde. Aanvankelijk had de Kamer ‘nee’ gezegd tegen het verzoek van Rutte om erbij te zijn, met als argument dat de premier geen lid is van het door Zelenski toe te spreken parlement. Uiteindelijk heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp de bewindslieden uitgenodigd. Bij wijze van uitzondering zitten ze niet in hun eigen ‘Vak K’, maar bij Bergkamp, in de voorzittersloge.

Geen blad voor de mond

In de toespraken die Zelenski tot nu toe tot voor de parlementen heeft gehouden, neemt hij nooit een blad voor de mond. Hij bedankt de diverse landen steevast voor hun steun aan Oekraïne, maar toont ook duidelijk zijn verbittering als hij vindt dat die steun niet ver genoeg gaat. Soms komt hij met concrete verzoeken over bijvoorbeeld het soort wapens waaraan zijn land het meeste behoefte heeft in het verzet tegen de Russische invasie.

Vorige week sprak hij de dertig Navo-regeringsleiders toe tijdens hun top in Brussel. Hij vroeg de Navo toen om ‘1 procent van al jullie vliegtuigen, 1 procent van al jullie tanks’. “Als we dat allemaal hebben, zal dat ons, net als jullie, 100 procent zekerheid bieden.” Diezelfde avond richtte hij het woord tot de EU-regeringsleiders. Daarin liep Zelenski alle 27 landen af, met een korte beoordeling (“Zweden: geel en blauw moeten elkaar altijd steunen”). “Nederland staat voor het rationele, dus we zullen raakvlakken vinden”, zei hij toen.

Geen Forum

Opvallende afwezige tijdens de toespraak van donderdag is Forum voor Democratie, de enige Nederlandse partij die de inval van Rusland niet veroordeelt. In een verklaring laat de Tweede Kamerfractie van FvD weten dat ze niet ‘op emotionele gronden, op basis van persoonlijke sympathie of onder indruk van een aangrijpende toespraak partij wil kiezen in een conflict’. Forum zal ook niet deelnemen aan het Kamerdebat aansluitend aan de toespraak van Zelenski.

Voor de senatoren Theo Hiddema en Paul Frentrop is dit besluit van Thierry Baudet reden om uit de partij te stappen. Woensdagavond lieten ze in een verklaring weten dat ze vinden dat FvD wél aanwezig zou moeten zijn bij de toespraak. Hiddema en Frentrop blijven lid van de Eerste Kamer en zeggen ook met FvD te blijven samenwerken.

