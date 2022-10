Hoe wil de Kamer de winter door: met of zonder coronawetgeving?

De Tweede Kamer maakt nog weinig haast met de behandeling van de ‘wet publieke gezondheid’, de opvolger van de tijdelijke coronawetten. Voorzichtig begint deze week de parlementaire behandeling.

Het was een race tegen de klok, elke keer als de Tweede Kamer in 2020 en 2021 moest beslissen over coronamaatregelen en hun impact op de vrijheden van burgers. Het inhoudelijke debat over de balans tussen grondrechten en slagvaardige virusbestrijding moest gevoerd worden terwijl daar nauwelijks tijd voor was.

Frustrerend, vonden Kamerleden die debatten. “Het was haast, haast, haast”, herinnert Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) zich over de besluiten die in noodvaart genomen moesten worden, leunend op een wankele juridische basis van tijdelijke wetgeving.

“Met het notitieblok op schoot klaar zitten voor de persconferentie van 19.00 uur. Stukken lezen rond middernacht. ’s Ochtends langs een briefing hollen, onder de lunch de inbreng voor het Kamerdebat opstellen. Snel beslissen. Een grondig debat over de juridische onderbouwing konden we als Tweede Kamer nauwelijks voeren”, zegt Westerveld.

Permanente wet

Eindelijk komt dat grondige debat er alsnog. Deze herfst zal de Tweede Kamer zich opnieuw buigen over de coronawetgeving. De Tweede Kamer moet beslissen over de ‘permanente coronawet’, zoals die in de volksmond is gaan heten.

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid heeft sinds september het langverwachte wetsvoorstel klaarliggen dat de zaak nu echt moet regelen. Een echte wet, in de plaats van de vijf tijdelijke spoedwetten van eerder. De Eerste Kamer haalde dit voorjaar een streep door die tijdelijke wetten, uit ergernis.

Sindsdien is er geen enkele wettelijke grondslag meer voor nieuwe coronamaatregelen, als die nodig zouden zijn. Een mondkapje verplicht stellen deze herfst? Niet mogelijk.

Kuipers komt niet meer met een coronawet, maar met iets breders, eigenlijk een pandemiewet voor nu en later. Hij wil via de ‘Wet publieke gezondheid’ (Wpg) een blijvende juridische basis regelen voor alle situaties waarin de overheid moet ingrijpen vanwege een dreigende pandemie. Dit ook met het oog op – nog onbekende – virussen in de toekomst.

Kamer begint

Maandag begint de Tweede Kamer met een eerste, voorzichtige stap van de parlementaire behandeling. Diverse experts zijn uitgenodigd om de Kamerleden te adviseren. Hoogleraren staatsrecht, gezondheidsrecht en mensenrechten en ook een burgemeester schuiven aan.

De Kamer wil van hen horen: is de ‘gereedschapskist’ die minister Kuipers wil klaarzetten ‘voor het geval dat’ de juiste? Deugt het gereedschap dat er klaar in ligt? Heeft het kabinet goed genoeg geregeld wie de kist mag openen en wanneer? Hoe is bijvoorbeeld de zeggenschap van het parlement gewaarborgd in crisistijd?

Kleine kist

De gereedschapskist die minister Kuipers voorstelt, is in eerste instantie een relatief kleine kist. Er staan maar een beperkt aantal bekende coronamaatregelen in: de anderhalve meter afstand, mondkapjes, quarantaine en het verbieden van grote evenementen. Als de wet wordt aangenomen, mag de overheid deze winter alléén die maatregelen nemen.

Het coronatoegangsbewijs, bijvoorbeeld, zit er niet in, terwijl werkgevers er wel om vragen. Het kabinet is er intern verdeeld over. Kuipers wil het coronatoegangsbewijs (ctb) best toevoegen als optie, maar alleen als de Tweede Kamer er zelf om vraagt. Zo niet, dan kan het ctb niet meer gebruikt worden. In 2023 komt hij met voorstellen hoe de kist verder gevuld wordt voor toekomstige virusuitbraken, om meer algemeen paraat te zijn.

De politieke discussie zal ook gaan over de bevoegdheden. Wie mag de gereedschapskist openen en wanneer? Voortaan moeten de Tweede en Eerste Kamer expliciet toestemming geven als het kabinet maatregelen wil nemen ter bestrijding van een epidemie.

De Raad van State legde onlangs nog in de Tweede Kamer uit dat dit een verbetering is vergeleken met de huidige staatsrechtelijke situatie. Eerder had de Tweede Kamer alleen de bevoegdheid om officieel een epidemie vast te stellen. Vanaf dat moment stond de gereedschapskist vanzelf al open en kon het kabinet er maatregelen uitpakken. Voortaan vergt ook het openen van de kist instemming.

Politieke verdeeldheid

Haast om de nieuwe pandemiewet te behandelen heeft de Tweede Kamer nog niet. Twee jaar lang klonk tijdens de epidemie, vooral bij de oppositie, de roep dat er dringend structurele wetgeving moest komen in plaats van de lapmiddelen van het kabinet.

Maar nu het wetsvoorstel er ligt lijkt de urgentie er van af. Het virus is veel van zijn schadelijkheid verloren, maar ook een inhoudelijke patstelling speelt een rol: de Tweede Kamer is diep verdeeld over de coronawetgeving. Populistische partijen geloven sowieso niet meer in coronamaatregelen. Andere partijen twisten over de soort maatregelen of de rol van het parlement. Zelfs binnen de coalitie lopen er scheidslijnen.

Versnelling erop

“Wat mij betreft mag de versnelling er nu wel op”, begint D66-Kamerlid Wieke Paulusma zich toch wat zorgen te maken over het tempo. Zij verwacht een “stevig debat” over de aanpassing van wet publieke gezondheid, maar roept ook haar collega’s in Tweede en Eerste Kamer op om niet overal ‘nee’ tegen te zeggen.

De tijd dringt wel degelijk, volgens de D66-fractie. “Er is juridisch nu geen enkele houvast als er onverhoopt nieuwe maatregelen nodig mochten zijn. Er is niets meer. Geen tijdelijke wet, geen eerste begin met een permanente wet.” Er zijn alleen sectorplannen waar bedrijven en organisaties zelf met vrijwillige maatregelen kunnen komen.

Dat is volgens Paulusma vooral een probleem voor de mensen die werken in de horeca of de zorg. “Je kunt het hen niet aandoen dat er geen gereedschapskist klaar staat. Als het toch misgaat met omikron, moet de beveiliger dan in de hal van het ziekenhuis discussies voeren over mondkapjes?”

Noodrecht

Juristen waarschuwen de Tweede Kamer al: terugvallen op noodrecht zal deze herfst of winter niet meer gaan. Dat kan hooguit in de eerste acute fase van een crisis, niet als een epidemie al twee jaar duurt en het parlement tijd genoeg heeft gehad zelf deugdelijke wetgeving te maken. Bij de rechter zullen maatregelen geen stand houden.

Net als bij andere fracties ligt het wetsvoorstel bij D66 nog ter bestudering op tafel, maar Kamerlid Paulusma klinkt behoorlijk positief. Wat de fractie betreft had de gereedschapskist nog wel voller gekund. “We willen allemaal dat de scholen en universiteiten nooit meer dicht hoeven”, zegt Paulusma. “Met een volle kist gereedschap kun je dat eerder voorkomen.”

Mager draagvlak

Maar hoe voller minister Kuipers de pandemische gereedschapskist deze herfst al stopt bij zijn eerste ‘tranche’ van de nieuwe wetgeving, hoe groter de politieke weerstand is waarop hij stuit in de Tweede Kamer. Voorzichtigheidshalve stopte hij er alleen de minst omstreden maatregelen in. Desondanks is het politieke lot van de Wpg ongewis.

Het doembeeld voor het kabinet is dat alleen de eigen coalitiepartijen het wetsvoorstel steunen. Dat zou na twee jaar van intensieve discussies over grondrechten een beeld opleveren van een zeer mager draagvlak voor een pandemie-wet met vergaande bevoegdheden. Het kabinet hoopt op bredere steun, ook vanuit de oppositie.

Van de rechtse oppositiepartij JA21 zal die steun niet snel komen. Kamerlid Nicki Pouw-Verweij, arts, is zeer kritisch op de aanstaande pandemiewet. “Er werd een potje gemaakt van de coronamaatregelen. En nu vrees ik dat we weer gaan zien dat de minister een gereedschapskist tot de nok toe wil volstouwen met cosmetische schijnoplossingen die de grondrechten ernstig inperken”.

Voor JA21 hoeft er deze winter “niet per se” een nieuwe wet te liggen. “Het risico dat we fouten gaan maken met slechte wetgeving lijkt me op dit moment groter dan het risico dat we in de problemen komen omdat omikron alsnog voor verrassingen zorgt”, denkt Pouw.

Vooral het coronatoegangsbewijs mag nooit meer terug in de wet publieke gezondheid, heeft JA21 als streep in het zand getrokken. Niet nu, maar ook niet later. Er is te weinig of geen bewijs voor de effectiviteit, aldus Pouw. “Terwijl het leidde tot grote polarisatie. We hebben als Tweede Kamer te weinig controle over welk instrument er wanneer wordt ingezet. Dat voelt onveilig. Ook omdat het kabinet de ernst van de situatie telkens heel anders inschatte dan de Tweede Kamer”.

Samen met PvdA en GroenLinks eiste JA21 deze zomer nog dat ook de Eerste Kamer zeggenschap krijgt over elke losse coronamaatregel of maatregel bij andere virusuitbraken. De oppositie maakt vast een vuist, voor het moment dat minister Kuipers met zijn aangepaste Wpg naar de Eerste Kamer komt, de plek waar de oppositie in de meerderheid is. Minister Kuipers liet de kritiek tot nu toe voor wat die was. Gaat hem dat straks nog opbreken, en ziet hij de hele wet sneuvelen?

Open gesprek

GroenLinks zegt inmiddels vooral te streven naar een “open gesprek” over de wetgeving die nodig is om paraat te zijn bij een pandemie. Nu er eindelijk de relatieve rust is om te debatteren over permanente wetgeving vreest Kamerlid Lisa Westerveld een ander probleem: komt er nog wel een goed debat op gang?

“Er zijn geen makkelijke keuzes bij corona. Debatten zijn eerder heel populistisch plat geslagen. Sommige partijen ontkennen corona. Andere partijen zijn tegen elke maatregel. Regeringsfracties liepen eerder vooral achter het kabinet aan. Bijna iedereen duikt voor de discussie. Het is makkelijk tegen te zijn. Je krijgt bakken kritiek als je ergens mee instemt. Maar het gaat om de vraag: als deze wet niet goed is, hoe gaan we hem béter maken? Hoe doen we het goede?”, zegt Westerveld.

Vooral de inspraak van het parlement moet goed geregeld worden, vindt GroenLinks.

Het huidige voorstel van minister Kuipers daarover lijkt wat de oppositiefractie betreft nog te sterk op de tijdelijke coronawetgeving van eerder.

Waarom zit er bijvoorbeeld maar één slot in de wet? Het parlement kan alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen het openen van de gereedschapskist met coronamaatregelen.

“Of de maatregelen nu zware impact hebben of lichtere impact, de rol van het parlement is hetzelfde. Moet daar niet veel meer onderscheid gemaakt worden, met gradaties in bevoegdheden?”, vraagt Westerveld zich af.

Als er in de toekomst een virus uitbreekt dat vooral kinderen treft, kan het zijn dat de overheid toch scholen moet sluiten. Een zwaar middel. Moet het parlement daarin niet een grotere stem hebben dan in bijvoorbeeld het voorschrijven van mondkapjes? “En hoe lang mag een maatregel duren? Moeten we daar ook niet bij wet gradaties in aanbrengen, naarmate de maatschappelijke impact groter is?”

Ongewis

Met al die vragen en kritiek in de Tweede Kamer is het lot van de ‘permanente coronawet’ nog ongewis. Minister Kuipers kreeg onlangs vragen van journalisten toen de coronabesmettingen voor het eerst weer op begonnen te lopen. Was hij van plan de Tweede Kamer aan te sporen haast te maken, om de wet nog voor Kerst in werking te kunnen stellen?

Kuipers dacht even na, en vertelde subtiel hoe hij zelf flink tempo had gemaakt deze zomer om de wet snel bij de Kamer in te leveren. Maar aansporingen geven? Hij kijkt, zei hij veelzeggend, “heel erg uit naar het debat.”

Het wetsvoorstel in het kort In de ‘Wet publieke gezondheid’ (Wpg) wil het kabinet vastleggen hoe de overheid voortaan beslist over collectieve maatregelen tegen corona of andere virusuitbraken. De wet beschrijft ook welke maatregelen gekozen kunnen worden. Het voorstel van het kabinet:

• de Tweede en Eerste Kamer moeten ermee instemmen dat er maatregelen komen

• toegestaan zijn voorlopig alleen: 1,5 meter afstand, mondkapjes, quarantaine, verbod evenementen, afsluiten publieke ruimten, regels voor inreizen

• niet in de wet: het coronatoegangsbewijs (tenzij de Tweede Kamer dat alsnog wenst)

• begin 2023 komt het kabinet met voorstellen om de wet verder uit te bouwen naar een meer algemene pandemie-wet voor toekomstige situaties

