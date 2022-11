Hoe VVD-leider ‘Mark’ met lege handen de VVD-fractie overtuigde

De premier die met lange passen over de gangen van de VVD-fractie beent met ontelbare tv-camera’s achter zich aan. En achter een deur verdwijnt waar een opstandige fractie op hem wacht. Alleen al vanwege het beeld zal VVD-leider Mark Rutte zich dinsdag zorgen gemaakt hebben: hoe komt dit over?

Zelden hoeft Rutte crisismanager te spelen in zijn partij. Een berucht eerder moment dat hij persoonlijk een veenbrand moest komen blussen was in de zomer van 2015, toen de VVD-fractie weigerde om in te stemmen met een steunpakket voor Griekenland. Net als toen het is nu ook weer onrustig in de VVD.

Dat Rutte zelf naar het de fractie gaat is een veeg teken. “Het is geen crisis”, probeert de premier dinsdag nog de pers te overtuigen, en trekt een brede lach. Maar zodra een premier moet zeggen dat het geen crisis is, is die crisis gevaarlijk dichtbij.

Riskante situatie

Drieënhalf uur duurt binnen de discussie met de fractie, die in opstand is gekomen over de uitwerking van de asieldeal waar de VVD binnen de coalitie maanden geleden nog ‘ja’ tegen zei. Een politiek riskante situatie is het wel degelijk, binnen het kabinet, maar zeker ook binnen zijn eigen VVD.

Met lege handen is de premier naar de VVD-fractie gekomen, daar zit voor Rutte het probleem. Als premier kán hij helemaal niet onderhandelen over de asielwet. Het zou neerkomen op het openbreken van de afspraken in de coalitie – de snelste weg naar een kabinetscrisis. Wat hij wel kan doen is komen luisteren naar de fractie, waar het verzet tegen verplichte spreiding van asielzoekers steeds massiever is geworden. En dan het beste ervan hopen.

Dat luisteren doet hij niet als premier, maar in de rol van politiek leider van de VVD. ‘Mark’, is het aan tafel. Daarbij moet Rutte vooral uitkijken zich niet opnieuw te laten verrassen door de onrust in zijn partij. Zoals deze zomer, toen op een VVD-congres onverwacht een oproer uitbrak over de stikstofplannen van het kabinet en Rutte aanvankelijk nauwelijks reageerde.

Concessie

Ook het verzet van de fractie tegen de asielwet komt onverwacht. In de VVD-achterban groeit de onvrede over de wet die de eigen VVD-staatssecretaris Eric van der Burg ontwierp. Na de onvrede over de stikstofplannen van het kabinet was bij nader inzien de asielwet voor de VVD-achterban een concessie te veel.

Kamerlid Ruben Brekelmans groeide uit tot de vertolker van een breder probleem. Het zit veel VVD-leden dwars dat er teveel is weggegeven in deze coalitie. Nieuwe cijfers over de aantallen asielzoekers die dit jaar naar Nederland komen, deden de rest.

Toch valt dinsdag al uit een detail al op te maken dat de fractie voor Rutte vast een geitenpaadje heeft uitgestippeld. Het zit in het onderwerp waarover de fractie met hem in discussie wil. Dat is de instroom van asielzoekers. Nét een ander onderwerp dan de gewraakte asielwet zelf. Zo worden de ergste klippen vermeden en worden de politieke risico’s van dit gevecht tussen de VVD-premier en de VVD-fractie enigszins afgedekt.

Logisch

Omringd door een haag van camera’s probeert uiteindelijk fractievoorzitter Sophie Hermans uit te stralen dat de uitkomst logisch is. “We hebben Mark doorgezaagd, hem vragen gesteld. Het was een pittig gesprek.” Ze vindt de belofte van ‘Mark’ zeker niet te vaag, zegt Hermans. “We hebben nu voldoende vertrouwen dat hij er als VVD-man voor ons mee aan de slag gaat”, herhaalt ze. “Het gaat om het vertrouwen in zijn inzet en commitment”.

Bij de fractie is het vertrouwen in Rutte en de kabinetsplannen voor asiel terug. Maar alleen voor het moment. Bij de achterban roeren zich al kritische leden die op het partijcongres van zaterdag 19 november opnieuw met moties zullen komen. “Het is niet te geloven dat de fractie akkoord is gegaan zonder concrete garanties dat de instroom van asielzoekers omlaag gaat”, verwoordt Reinier Geerligs van de groep ‘Klassiek Liberaal’ de blijvende onvrede op de rechterflank. Rutte en de fractie moeten “ogenblikkelijk met een helder en strak plan komen, dat er al lang had moeten zijn”.

