Hoe ver moet de politiek gaan in het luisteren naar onvrede onder de boeren?

Het kabinet wil met zoveel mogelijk boerenorganisaties om tafel. D66 eist dat die eerst afstand nemen van bedreigingen.

De boerenprotesten brengen een oud maar bekend debat terug: hoe ver moet de politiek gaan in het luisteren naar onvrede? Het kabinet hoopt deze week zoveel mogelijk boerenorganisaties aan tafel te krijgen bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Het leidt tot discussie in de coalitie.

Het onderwerp is of Farmers Defence Force nog steeds een gesprekspartner kan zijn. De zeer radicale maar invloedrijke actiegroep is uitgenodigd om te komen praten, net als veertien andere agrarische organisaties. Vrijdag 5 augustus staat de tafel klaar waar onder leiding van Remkes het gesprek over stikstof begint tussen de boeren en het kabinet.

Aan die tafel kunnen langzaam toch meer stoelen worden aangeschoven. Nadat de grote landbouworganisatie LTO zich vorige week door premier Rutte persoonlijk liet overhalen om toch te komen, overweegt nu ook de actiegroep Agractie om deel te nemen.

Toezeggingen

Een slag om de arm houdt Agractie nog wel. Eerst wil voorman Bart Kemp maandag telefonisch van bemiddelaar Remkes toezeggingen horen dat alles bespreekbaar is, zelfs aanpassing van de stikstofwet. Verder verwacht de boerenorganisatie een persoonlijk telefoontje van de premier, net zoals de LTO heeft gehad. “De bal ligt bij hem.”

Voor het kabinet zou het aanschuiven van Agractie welkom nieuws zijn. Er is het kabinet veel aan gelegen dat juist de radicalere boerenorganisaties aan de gesprekspoging gaan meedoen – onder hun aanhang is de onvrede het grootst over de stikstofplannen. Om de onrust op het platteland weg te nemen volstaat het allang niet meer om alleen te praten met LTO Nederland.

Maar wat te doen met de meest radicale organisatie, Farmers Defence Force? Gaat Rutte ook pogingen doen om hen over te halen? Met 60.000 leden op Facebook is Farmers Defence Force momenteel zo groot dat het allang niet meer alleen de boeren vertegenwoordigt, maar ook veel burgers die wantrouwend staan tegenover de overheid, naast complotdenkers. Luisteren naar hun onvrede lukt misschien alleen als FDF aan tafel komt.

Het dilemma voor het kabinet is dat Farmers Defence Force tot nu toe op geen enkele manier afstand wil nemen van bedreigingen en intimidatie bij boerenprotesten en excessen zelfs toe lijkt te juichen. Het leidt tot een gevoelige discussie binnen de coalitie. D66 voert daarbij de druk op premier Rutte op.

De premier zit vrijdag persoonlijk bij het eerste verkennende gesprek met de boeren, maar volgens D66 kan er geen sprake van zijn dat hij daar in gesprek gaat met de ‘dreigboeren’ van FDF zolang die de bedreigingen en intimidatie niet duidelijk afwijzen.

‘Een lijn om vast te houden’

“Dat is een lijn om vast te houden: we moeten niet belonen dat intimidatie een manier is om je gelijk aan tafel halen bij een regering”, aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. D66 herinnert Rutte aan een eigen uitspraak uit juni, toen de premier zei dat hij “niet met relschoppers om tafel” gaat.

Farmers Defence Force lijkt echter niet van plan afstand te nemen. Voorman Mark van den Oever zit nog steeds op de lijn dat juist de regering “excessief geweld” gebruikt en noemt de boerenacties van vorige week uitdagend een ‘dag des doods’ om politiek Den Haag wakker te schudden en in actie te komen tegen ministers die ‘hoogverraad’ plegen.

Ondertussen waarschuwt FDF het kabinet wat er gebeurt als de organisatie niet mag komen. “Als onze stem niet gehoord wordt, zal er ook weer onvrede zijn”, zo voert voorman Van den Oever van zijn kant ook de druk op de premier vast op.

