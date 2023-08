Hoe Rutte het besluit over Hoekstra naar zich toetrok

Op zijn wekelijkse persconferentie stond demissionair premier Mark Rutte met donkere blik in zijn papieren te rommelen, toen de eerste vraag kwam over Wopke Hoekstra. Als die blik tevoorschijn komt betekent het doorgaans dat Rutte weinig trek heeft in een bepaald onderwerp. Dan volgen antwoorden in de categorie ‘Moet dit nu echt?’

Het wordt nog interessant hoe een volgende premier die persconferenties gaat invullen. Rutte heeft er in de loop van de jaren een ware kunst van gemaakt om lastige kwesties verbaal weg te masseren, zoals hij ook in de Tweede Kamer vaak liet zien. Soms met charme, soms ook door gewoon kortaf te zijn.

De premier heeft duidelijk weinig geduld voor kritische vragen over het vertrek van CDA-minister Hoekstra naar Brussel, die tot vele verrassing de nieuwe ‘klimaatpaus’ van Europa gaat worden. Rutte vuurde de vragen onmiddellijk terug. “Dan kijk je dus door een rietje naar iemand”, mopperde hij. De opmerking laat doorschemeren dat hij de kritiek op de keuze voor Hoekstra maar kleingeestig vindt. Hoekstra is júist geschikt, aldus Rutte, omdat hij zeer breed ervaren is als minister van buitenlandse zaken en voorheen financiën. Punt. Klaar.

In zijn eentje de knoop doorgehakt

Dat de demissionaire premier zo defensief reageert verbaast niet. Hij staat ook zichzelf te verdedigen. De voordracht is een bijna persoonlijk besluit geweest.

Normaal gesproken beslist een kabinet gezamenlijk over een voordracht van een kandidaat maar dit keer heeft de premier in zijn eentje de knoop doorgehakt. “Ik heb dat naar mij toegetrokken en dat hebben de verschillende smaldelen uit het kabinet mij toegestaan”, aldus Rutte.

Hij legde niet uit waarom, maar dat laat zich raden. De voormalige coalitiepartners dachten verschillend over de vacature in Brussel. D66 vond het logisch om vanwege de Europese klimaatvacature een groene D66-minister te sturen, waarbij Sigrid Kaag zichzelf niet uitsloot. Maar Hoekstra had óók interesse.

De sfeer is superzakelijk geworden

Na de val van het kabinet gaat de samenwerking en het overleg tussen de vier partijen wel een tikje anders dan eerst. Een gezamenlijk beslismoment kwam er niet. Bij verschil van inzicht trok de premier het proces naar zich toe. En trok ‘de conclusie’ dat het Hoekstra moest worden. Toeval of niet, de kandidaat die politiek dichter bij zijn VVD staat. De voordracht werd zelfs niet meer voorgelegd aan de ministerraad. Het zegt veel over hoe superzakelijk de sfeer is geworden in het gevallen kabinet.

Zo heeft de premier zichzelf misschien een vlot besluit gegund, maar zit hij politiek gezien met een groot probleem. Het nurkse afhouden van vragen maakt het lastig om in het land begrip te kweken voor de dilemma’s bij zo’n benoeming. Er zijn op zichzelf best argumenten om vanuit het kabinet een minister voor te dragen als Eurocommissaris namens Nederland.

Maar was er geen ander soort kandidatuur mogelijk, een andere procedure? Meer tekst en uitleg? De premier heeft er in het openbaar geen gedachten aan gewijd. D66 en CDA evenmin. In het CDA leidt de benoeming al tot enig ongemak. Op de valreep beloond worden met een Europese topbaan terwijl de partij in puin ligt is oude politiek, vinden interne critici.

De politieke cultuur wordt bij de verkiezingen een van de grote thema’s. Maar soms lijkt het of het nog niet helemaal tot politiek Den Haag is doorgedrongen.