Hoe radicale gelijkwaardigheid het politiek leiderschap van Sylvana Simons in de weg zat

“Ik durf wel te zeggen dat ik geschiedenis schrijf.” Sylvana Simons (52) zegt het eind vorig jaar in het drie uur durende radioprogramma Marathoninterview. Zonder schroom. Ze is dan al ruim zeven jaar politicus, haatberichten aan haar adres domineren niet langer constant het nieuws. Maar nog altijd kiest ze haar woorden voorzichtig. “Ik hoef niet eens een verkeerd woord te gebruiken om haat op te roepen. Zelfs als ik goede dingen zeg, roep ik haat op.”

Die twee uitspraken zijn tekenend voor Simons politieke carrière. Roerig, vanwege de momenten dat ze zich onveilig voelt. Bijvoorbeeld als ze van het Amsterdamse gemeenteraadslid Johnas van Lammeren tijdens een debat te horen krijgt dat ze “nederig moet gaan zitten”. Of als er online een in elkaar geknutseld filmpje van haar rondgaat waarin ze gelyncht wordt.

Excuses voor slavernijverleden

Maar op momenten is ze ook baanbrekend. Even terug naar de Algemene Politieke Beschouwingen van 2021. D66-fractievoorzitter Rob Jetten vraagt demissionair premier Mark Rutte dan naar excuses voor het slavernijverleden. Het lijkt een triviale vraag in dat roerige politieke jaar zonder kabinet. Komen die er, wil Jetten toch weten. Rutte kijkt moeizaam, gebaart met zijn handen. “Dit slavernijverleden is zo verschrikkelijk, maar is ook zo lang geleden dat ik het moeilijk vind om daar zomaar ‘ja’ op te zeggen.”

Simons stapt daarop naar de interruptiemicrofoon. De oma van haar moeder was nog een tot slaaf gemaakte, zegt ze. “Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. (...) Ik hoop dat er in dit land nooit een moment komt dat de ene Nederlander tegen de ander zegt: joh, die Tweede Wereldoorlog is zo lang geleden.”

Krap een jaar later komen die excuses er. “Lange tijd dacht ik dus eigenlijk: het slavernijverleden is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis”, zegt Rutte.

Bestaande structuren op de schop

Met haar partij BIJ1 houdt Simons Nederland een spiegel voor, zegt oud-politicus Amma Asante in Het Parool, vlak voor Simons zitting neemt in de Tweede Kamer. Simons toegevoegde waarde in de politiek is “dat ze er is”, vult gedragswetenschapper Liza Mügge van de Universiteit Amsterdam aan in datzelfde stuk. “De meeste politici in Nederland zijn witte mannen. Historisch is de hele politieke ruimte op hen afgestemd: de cultuur, de manier van omgang, de symbolen, alles.” Simons schopt die bestaande structuren met haar aanwezigheid overhoop.

Het is ook hoe oprichter Simons haar BIJ1 in de markt zet. Alleen al het feit dat ze in 2018 plaatsneemt in de Amsterdamse gemeenteraad is revolutionair, drukt ze journalisten meermaals op het hart. Ze is geen one issue-partij, zegt Simons meermaals. BIJ1 brengt groepen “naar het stadhuis die hier nooit vertegenwoordigd waren”, klinkt het in interviews. Mensen van kleur, uit de queer-gemeenschap, met een krappe beurs of zonder opleiding.

In de voet geschoten

Radicale gelijkwaardigheid (het credo van haar partij) werkt, zou een BIJ1-raadslid volgens Het Parool hebben uitgeroepen na de monsterzege bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De partij ging in Amsterdam van een naar drie zetels en kreeg er verscheidene lokale afdelingen bij.

Maar met die ambitie voor radicale gelijkwaardigheid lijkt Simons zichzelf in de voet te hebben geschoten. Simons is weliswaar partijleider, maar geeft de lokale afdelingen volledige autonomie. En juist dat gebrek aan leiderschap op lokaal niveau lijkt conflicten aan te wakkeren. In Den Haag vertrok BIJ1 al snel uit de gemeenteraad, en onlangs kondigde de twee overgebleven Amsterdamse raadsleden hun vertrek aan.

Ze vindt het “heel pijnlijk” om te zien hoe anderen met ‘haar creatie’ omgaan, zegt Simons eind 2022 nog in het Marathoninterview. Maar het hoort er volgens haar ook bij. Want dat BIJ1 gemarginaliseerde groepen een stem geeft, betekent niet dat zij direct weten hoe leiding te geven. “Wij leren altijd: het klikt of het klikt niet. Je kunt ook samenwerken zonder elkaar aardig te vinden.”

Maar voor haar partijgenoten hun weg goed en wel gevonden hebben, luidt het gevallen kabinet-Rutte IV vroegtijdig verkiezingen in. Simons trekt na het zoveelste conflict de stekker uit haar politieke carrière. Ze is toe aan rust, zegt ze, verwijzend naar haar doorsudderende covidklachten en reumatische artrose. En toegevend aan haar nieuwjaarswens voor 2023: nog meer haar lichaam eren.

